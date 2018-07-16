Ситуація з автодорогами Сумщини очима експерта Мало кого з жителів області не турбує стан доріг. На питання про проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого та обласного значення, плани управління в цьому напрямку та фінансування відповідає Дудченко Володимир Васильович, начальник управління інфраструктури Сумської області.

- Володимир Васильович, скільки коштів в цьому році виділено на місцеві автодороги?

- У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сумської області Держагентством автодоріг України передбачено 457482,5 тис. грн.

- Як ви плануєте їх використовувати?

- З урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування кошти субвенції планується спрямувати на:

поточний середній ремонт автодоріг загального користування місцевого значення – 228837,7 тис. грн; поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 137244,8 тис. грн; поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 91400 тис. грн.

Перелік об’єктів, затверджений Сумською обласною державною адміністрацією та погоджений Державним агентством автомобільних доріг України, на яких планується проведення ремонтних робіт, включає 48 автодоріг місцевого значення та 45 вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.

- А що вже зроблено на цей час, яка сума коштів реалізована?

- За січень – липень 2018 року отримано субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 234,3 млн грн.

З вищезазначених коштів перераховано на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 34,4 млн грн, на капремонт вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах – 14,1 млн грн.

Станом на 01.07.2018 перераховано на фінансування поточного середнього ремонту автодоріг 86,6 млн грн. Укладено договори з виконавцями робіт з ремонту автодоріг по 22 об’єктах, тривають тендерні процедури по решті об’єктів. На експлуатаційне утримання та дрібний поточний ремонт автомобільних доріг спрямовано 42,3 млн грн, виконано 100 тис. м2 ямкового ремонту.

- А конкретніше, які дороги на Сумщині приведено в гідний стан?

- Згідно планів та у відповідності з переліком будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автодоріг у повному обсязі виконано поточний середній ремонт на трасах Супрунівка – Миколаївка – Тернівська, Вільне – Ямне, Козацьке – Путивль, під’їзд до села Таранське, Конотоп – Сарнавщина, Соснівка – Заводи – Попівка, Шевченкове – Великий Самбір – Дептівка, підїзд до села Великий Прикіл, Боромля – Малий Вистороп – Бишкінь, Хотінь – межа РФ, Суми – Токарі – Бітиця, Миколаївка – Верхнє Піщане, Зацарне – Бездрик – під’їзд до села Бездрик, Софіївка – Миколаївка – Хотінь, Куянівка-Супрунівка-Тучне.

На сьогодні проводяться ремонтні роботи на дорогах Томашівка – Коровинці – Рубанка, Головашівка – Новосуханівка, Степанівка – Терешківка, Люджа – Камянка, Вишневе – Білка.

- А як справи з автодорогами державного значення?

- Наразі активно триває ремонт автодороги Харків-Охтирка, що проводиться за програмою «Поліпшення стану автомобільної дороги Харків-Охтирка». Для фінансування бюджетної програми передбачено 209 млн грн на ремонт автодороги протяжністю 21,9км в межах Сумської області. Сьогодні вже використано 158 млн грн. Роботи розпочаті від кордону з Харківською областю. На 13км автодороги влаштовано нижній шар, а на 12,7км – зроблено і верхній шар покриття.

- Є ще й таке гостре питання. Нещодавно повідомлялося, що Сумщина втратить майже 120 млн грн від держбюджету, які мали б піти на фінансування обласних доріг, і в цьому звинувачували ваше управління за занадто повільне подання документації. Що ви можете сказати з цього приводу?

- Так, в ЗМІ була інформація про можливість зняття 117 млн грн з Дорожнього фонду, які передбачалися на ремонт траси Київ – Суми – Юнаківка та перерозподіл їх на інші регіони. З цього приводу 11 липня було зібрано позачергову сесію облради, на якій депутати проголосували за звернення до керівництва держави про неприпустимість зменшення фінансування з держбюджету дорожніх ремонтних і будівельних робіт в Сумській області.

На користь ефективної роботи дорожніх служб Сумської області каже інформація Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, по якій Сумська область вже використала 41% коштів Дорожнього фонду, що є шостим результатом по Україні.

Також депутати звернулися до Генерального прокурора України, директора Національного антикорупційного бюро, Міністра внутрішніх справ та голови СБУ щодо необхідності термінового прийняття заходів щодо недопущення блокування дорожнього будівництва через безпідставне зупинення тендерної процедури.

Зараз урядове рішення про зменшення обсягу коштів субвенції держбюджету, передбачених на ремонт цієї ділянки траси, відсутнє на сайті уряду. Більш того, підстав для такого рішення немає, адже у Служби автодоріг у Сумській області порушень термінів виконання робіт не було. Тендери оголошено вчасно, а тендерні процедури затягнулися через об'єктивні причини (один з учасників тендеру подав скаргу).

Скарги учасників тендера – не унікальна ситуація, подібні скарги від цієї юридичної особи зафіксовані по всій Україні. Тому карати саме Сумську область за це зменшенням фінансування неприпустимо. Крім того, Сумщина демонструє гарний результат по Україні щодо виконання ремонтних робіт на дорогах держзначення.

Додатково об’явлені торги по новій ділянці цієї траси, тому навіть у разі, якщо була б заблокована процедура по проведенню ремонту на цій ділянці, то зміна, згідно з Постановою Кабміну, мала б бути в рамках цієї ж дороги. Вперше таке, щоб в Україні перерозподіляли кошти між областями, адже раніше перерозподіл з проблемних ділянок відбувався в межах самої області.

16 липня на апаратній нараді в облдержадміністрації губернатор Сумщини Микола Клочко повідомив, що за інформацією народних депутатів від Сумщини, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв повернути кошти субвенції держбюджету, передбачені на ремонт ділянки траси Київ – Суми – Юнаківка на суму 117,5 млн грн. На ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Сумській області передбачено 219,6 млн. грн. коштів митного експерименту за рахунок цих коштів буде виконано ремонт 11 об’єктів.

- А які в управлінні інфраструктури плани на майбутнє?

- Наше управління розробляє програму розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури до 2020 року (вона відкрита для ознайомлення на сайті СОДА) з метою покращення стану автодоріг та транспортної інфраструктури Сумської області. Згідно плану ми щоквартально забезпечуємо виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та координуємо роботи Служби автодоріг у Сумській області та ДП «Сумський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Довідка

Служба автодоріг в Сумській області 27 червня за результатами перекваліфікації на чотирьох дорожніх тендерах загальною вартістю 213,7 млн грн відхилила пропозицію ТОВ «Полтавабудцентр» через не підтвердження документально досвіду виконання аналогічного договору, а також у зв'язку з відсутністю підтвердження інформації про наявність виробничих потужностей у його контрагента.

Було виявлено, що інформація про наявність в «СПМК-17» АБЗ не відповідає дійсності. Полтавська компанія подала скаргу в АМКУ на рішення Сумської САД.

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