Городская власть начала консультироваться с сумчанами в электронном виде

Электронный ресурс «Ваша думка», посредством которого городская власть будет спрашивать у горожан, как поступить по тому или иному вопросу, начал функционировать 26 июля, во время презентации, прошедшей в конференц-зале Центра предоставления административных услуг.
Запуску нового веб-ресурса предшествовало подписание меморандума о сотрудничестве между горсоветом в лице мэра А.Лысенко и общественной организацией «Всеукраинское общественное объединение «Институт Республика» в лице регионального координатора инициативы «Активная Громада» «Института Республики» Михаила Горкуши. По мнению инициаторов проекта, предлагаемый инструмент коммуникации власти с народом позволит привлечь к процессу принятия важных для города решений различные слои населения - от студенчества до пенсионеров.
- Наша задача - сделать сумчан активными гражданами, которые заботились бы не только о решении личных проблемных вопросов, но и приобщались к определению путей развития города, - отметил городской голова. - Нам очень важно знать мнение сумчан по различным направлениям, которыми занимается власть, по конкретным проектам, которые воплощаются в городе. Это наш приоритет, который мы внедряем уже четыре года и будем делать это в дальнейшем. А публичные электронные консультации, которые мы сегодня представляем, уверен, станут полезными и необходимыми как нам, так и сумчанам. Мы хотим услышать, что хотят люди по конкретным проблемам.
- Это ресурс, благодаря которому происходит диалог между горожанами и властями, площадка информирования обеих сторон о возможных перспективах развития города, ресурс удобный для того, чтобы все желающие имели возможность влиять на решения органов местного самоуправления, - объяснил Михаил Горкуша.
Первая консультация, по словам М.Горкуши, является пилотной. Ее темой стал выбор места очередной точки бесплатного доступа к сети Wi-Fi. Сумчанам предлагают определить приоритет из пяти вариантов:
1. Сквер Сумской областной универсальной научной библиотеки
2. Зона отдыха у р. Псел, возле моста (ул. Харьковская)
3. Набережная вдоль Парка культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба
4. Парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба (р-н аттракционов)
5. Аллея Олимпийской славы.
По словам директора департамента коммуникаций и информационной политики Сумского горсовета Антонины Кохан, у горожан уже есть ряд действенных возможностей участвовать в управленческих процессах.
- Это и обращения граждан, и электронные петиции, которых еженедельно поступает около десятка. По результатам их рассмотрения принимаются решения городским советом или исполнительным комитетом. Так, среди последних - запрет расширения универмага «Киев», строительство школы и детсада в 12-м микрорайоне, внедрение системы «Электронный билет», строительство аквапарка и другие. Сумчане уже не впервые приобщаются к распределению части городских бюджетных средств, благодаря «партиципаторному бюджету», - напомнила А.Кохан.
Вместе с тем она отметила, что значительная часть горожан мало знакома с такими возможностями, поэтому городская власть направит свои усилия на обучение граждан и повышение их образования. Каким способом это будет происходить – тоже обещают спросить у горожан во время публичных консультаций.
Как у любого дела, у проекта «Ваша думка» есть свои риски. Во-первых, вместо важных для громады вопросов на обсуждение могут выставляться второстепенные либо представляющие интерес для определенных чиновников. Во-вторых, на фоне общественной апатии новый механизм влияния может быть использован для протягивания спорных решений. В-третьих, в одних случаях консультативное мнение громады может быть учтено, в других – проигнорировано. Хотя в предвыборный период власть заинтересована максимально нравиться избирателям, и, судя по всему, электронные консультации - один из способов заигрывания.
Чтобы выразить свое мнение, необходимо зайти на сайт «Ваша думка» и выбрать один из предложенных вариантов. Сделать это можно либо через баннер на сайте Сумского горсовета, или напрямую на веб-ресурсе по ссылке https://vdmk.org/4106 . Кроме того, можно отправить СМС-сообщение с текстом «4106 номер ответа» на номер 093-177-00-35. К примеру, А.Лысенко во время презентации воспользовался третьим способом – проголосовал СМС-кой.
Публичная консультация по данному вопросу продлится до 26 августа, после чего ее итоги будут презентованы и переданы для учета при принятии решения городской властью.
Теперь каждый житель Сум сможет подать или проголосовать за электронную петицию, которая при соблюдении всех необходимых процедур обязана быть рассмотрена...
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