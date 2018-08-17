Впевнений старт освітньої реформи – стратегічне завдання громад Лічені дні залишилися до початку навчального року. Для педагогів – це завжди гаряча пора, але нинішня осінь стане по-справжньому особливою. Саме на 1 вересня 2018-го припадає старт реформи, що отримала назву «Нова українська школа».

Чим же відрізнятиметься нова школа та як готувалися приймати учнів заклади цього разу, ми детально розпитали в директора Департаменту освіти й науки Сумської ОДА Вікторії Гробової.

Рівний доступ до якісної освіти

Цьогоріч на Сумщині 10965 першачків, тому по області буде сформовано 610 класів із порядковим номером один. Запропонована МОН реформа має забезпечити рівний доступ всіх охочих до отримання якісних знань у закладах загальної середньої освіти. Відповідно до критеріїв Нової української школи часто знання діти отримуватимуть через гру. Тобто вони опановуватимуть той самий об’єм матеріалу не просто слухаючи вчителя, а безпосередньо беручи участь в освітньому процесі, моделюючи різні ситуації та виконуючи творчі завдання. Нові стандарти роблять акцент на компетентності учнів у вільному володінні державною мовою, математиці, галузі природничих наук, техніки і технологій, підприємливості та фінансовій грамотності. Крім того, окрему увагу вчителі приділятимуть навчанню дітей роботі в команді, емоційному інтелекту і вмінню спілкуватись.

«Щоб запуск Нової української школи на території області відбувся якомога краще, ми почали перейматися цим питанням ще з минулого року. Організовували форум для директорів шкіл задля встановлення зворотного зв’язку та чіткого розуміння потреб на місцях. Звичайно, враховували досвід учасників пілотних проектів, які працюють в Україні. Нам було важливо знати, які новації є найбільш дієвими», – говорить керівник департаменту.

У підсумку наполегливість принесла свої плоди. «Коли у квітні була ухвалена постанова, що регулює розподіл коштів освітньої субвенції та її використання, за ініціативи заступника голови Сумської ОДА Миколи Подопригори оперативно скликали селекторну нараду, і вийшло так, що до проведення обласної сесії, на якій мали розподілити гроші держсубвенції, представники органів місцевого самоврядування вже знали, скільки коштів їм варто віднайти у власних бюджетах. Потрібно віддати їм належне, вони довго не чекали. У травні практично всі виділили співфінансування», – інформує Вікторія Павлівна.

Нова школа – нове забезпечення

Щоб створити належне освітнє середовище для малечі область закупила дидактичних матеріалів на понад 10 млн грн; меблів – на таку ж суму; комп’ютерного обладнання – на 5 млн 45 тис. грн.

Придбано 475 інтерактивних проекторів, 503 ноутбуки, 829 планшетів, 416 багатофункціональних пристроїв, 274 ламінатори, 12 документ-камер, 121 флеш-накопичувач, 342 класні стаціонарні дошки, 222 пробкові дошки, 204 екрани для проекції, 250 фліпчартів, 7 236 учнівських комплектів меблів та меблів для вчителя (одномісних комплектів для учнів – 6 944, комплектів для вчителя – 316), 673 шафи для зберігання засобів навчання, 2 032 контейнери для роздаткового матеріалу, 1 094 одиниці меблів для зони відпочинку. Придбано дидактичні матеріали: 4 336 наборів друкованих засобів навчання, 1 308 об’єктів натуральних, 3 413 моделей, макетів, 963 муляжі, 8 922 прилади, пристосування, 3 364 інструменти, 685 музичних інструментів.

За даними Вікторії Гробової, усього використано 45 млн 852,3 тис. грн, із них – 26 млн 765,6 тис. грн коштів освітньої субвенції (з урахуванням залишку освітньої субвенції 2017 року – 15 млн 728 тис. грн), 15 млн 443,2 тис. грн із місцевих бюджетів, 3 млн 653,4 тис. грн – залучені з інших джерел.

Департаментом освіти і науки Сумської ОДА на початку серпня отримано ігрові набори LEGO PlayBox та SixBricks у кількості 912 і 10 934 відповідно та передано місцевим органам управління освітою. Ігровими наборами SixBricks забезпечено кожного першокласника області, LEGO PlayBox має кожен перший клас закладів загальної середньої освіти.

Понад 51 млн грн виділено на підготовку закладів

Завдяки коштам із Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році завершено добудову Герасимівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Роменського району, а це додаткових 120 учнівських місць. За рахунок коштів місцевих бюджетів заплановано найближчим часом провести ремонт покрівель у 36 закладах освіти, у 6 із яких станом на 01 серпня роботи виконано у повному обсязі. Крім того, у 66 закладах чекають на ремонт 30 котелень, що передбачає заміну застарілого обладнання на сучасне з підвищеним коефіцієнтом корисної дії. Не залишається без уваги поліпшення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти Сумщини, продовжує Вікторія Гробова. Внутрішні санітарні вузли облаштовано у 6 закладах, проте відсутні вони у 15. Йдеться про школи Зноб-Новгородської селищної ради, Хотінської селищної ради Сумського району, Роменського, Середино-Будського, Кролевецького, Глухівського районів та м. Суми.

Загалом у нинішньому році для проведення ремонтних робіт закладів загальної середньої освіти в місцевих бюджетах передбачено понад 51 млн грн. Із них вже виділено 41 млн 603 тис. грн.

«Не забувають заклади освіти і про заходи з енергозбереження. У них поступово з’являються нові віконні блоки та двері, що мають вплинути на більш комфортне перебування дітей у приміщеннях, особливо в осінньо-зимовий період. Так, по області встановлено 1 521 метало-пластикове вікно й 126 сучасних дверей. До того ж у 15 закладах має розпочатися утеплення стін, а саме: у трьох Грунської сільської ради Охтирського району, у містах Конотоп та Суми оновлення фасаду таким чином чекають по два заклади відповідно, у Путивльському, Сумському районах, Комишанській сільській раді Охтирського району, у Вільшанській і Коровинській сільських радах Недригайлівського району, Недригайлівській селищній раді Недригайлівського району, Степанівської та Хотінської селищних рад Сумського району таких по одному», – повідомляє очільниця департаменту.

Комплекс заходів економії ресурсів розповсюджується не тільки на осучаснення самих приміщень, а й їх комунікацій. Нині у закладах освіти області функціонує 599 котелень та топкових, із них 201 газова, 398 – на твердому паливі. У них налічується понад 1,5 тисячі різних типів опалювальних котлів. З метою зменшення споживання блакитного палива особлива увага приділяється дообладнанню газових котелень устаткуванням, що працює на дровах, вугіллі, торфі тощо. У 2018 році на альтернативні види палива переведено 11 газових котелень: по 2 у закладах освіти Глухівського, Сумського районів, Буринської міської ради Буринського району, по 1 – Кролевецького району, Бездрицької сільської ради Сумського району, Кириківської селищної ради Великописарівського району.

«Але на цьому ми не збираємося зупинятися. Заходи з енергозбереження активно запроваджуватимуться й надалі», – відзначає Вікторія Гробова.

Педагогічний склад до роботи за сучасними стандартами – готовий!

Матеріально-технічне забезпечення – це лише один бік належного старту реформи. Життєво необхідно, щоб вчителі були добре обізнані з усіма нюансами роботи в Новій українській школі. З цією метою підготовлено 670 освітян із числа вчителів початкових класів, заступників директорів із навчально-виховної роботи в початкових класах, учителів іноземних мов, які будуть викладати у 2018/2019 навчальному році в 1 класах закладів загальної середньої освіти. На їх перепідготовку з освітньої субвенції використано 751,8 тис. грн. Крім того, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти внесено зміни в плани фахових курсів підвищення кваліфікації педагогів.

«Мене приємно вразила робота вчителів початкової ланки. Вони підійшли до організації освітньо-виховного процесу творчо. Тепер кожен малюнок на стіні, кожен куточок у класній кімнаті налаштовуватиме на позитив», – наголошує Вікторія Гробова.

Паралельно з цим на Сумщині просувається запровадження інклюзивної освіти. По області зараз діє 19 інклюзивно-ресурсних центрів. Пробуксовує це питання тільки в Конотопі, де досі неухвалений міський бюджет, а тому не виділяються необхідні кошти. Усіляку допомогу в організації освітньо-виховного процесу їм надає обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти.

Станом на початок серпня оновленими класами, де зручно і затишно будуть почуватися дітлахи з особливими освітніми потребами, можуть похизуватися опорні заклади Білопільського, Липоводолинського, Охтирського, Путивльського, Роменського районів. Проте у даному напрямку є певні проблеми, що потребують додаткового опрацювання та якнайшвидшого вирішення. Йдеться про забезпечення архітектурної доступності місця навчання. У першу чергу, потрібно зважити на наявність зависоких порогів, незручних східців й за нагоди усувати будівельні невідповідності, облаштовувати належним чином місця під пандуси тощо, тобто створити умови для безбар’єрного доступу маломобільним групам населення до закладів освіти. Складнощі з цим поки що існують в опорних школах, утворених на території Білопільського, Глухівського, Тростянецького, Великописарівського районів та в одній із шкіл Охтирського району.

На підтримку учнів з особливими освітніми потребами із державного бюджету виділено 3 млн 784,5 тис. грн, а на оснащення спеціальних класів 2 млн 267 тис. грн.

Водночас певні проблеми можуть виникнути не тільки з готовністю шкіл приймати дітей, а й з тим, як їм до них дістатися. Хоча зараз за опорними закладами закріплено 62 автобуси, але в нинішніх умовах, коли організованого підвезення потребує 2361 учень, цього недостатньо. Тому існує нагальна необхідність у придбанні ще 22 засобів задля своєчасного та безперебійного підвезення школярів. До того ж певною перешкодою на даному шляху може виявитися стан доріг, адже 445,1 км покриття потребує ремонту, що є обов’язком органу місцевого самоврядування.

«Хоча ми з вами, шановні освітяни, долаємо непростий шлях до створення Нової української школи, я переконана, що все у нас вдасться. Адже наша область багата талановитими педагогами, які виховали не одне покоління ініціативних, прогресивних, відповідальних людей, готових змінюватися та змінювати відповідно до вимог часу. Новий навчальний рік обіцяє відкрити нові горизонти та неодмінно принести яскраві перемоги. Тому напередодні Дня знань від усього серця бажаю учням, студентам невичерпного натхнення та наполегливості на шляху до досягнення мрій, а їхнім учителям-наставникам сил на подальші звершення», – резюмує Вікторія Гробова.

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