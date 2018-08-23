Британці вважають, що гідний соціальний захист неможливий без контролю. А українці? Оприлюднено результати дослідження Вибіркові перевірки, проведені у різних регіонах України, засвідчили: серед тих, хто отримує субсидії та інші види соціальної підтримки, чимало насправді заможних людей.

Подання невірних даних, приховування майнового стану, а часом і відверто шахрайські дії дають змогу спритникам обкрадати не лише тих, хто дійсно потребує допомоги, а й зрештою кожного з нас. Адже кошти на соціальну підтримку виділяються за рахунок усіх платників податків в Україні.

ЗМІ неодноразово писали про досвід Великобританії, де успішно перешкоджають тим, хто незаконно зазіхає на соціальні виплати. У цій державі діє одна з найефективніших в Європі систем соціального захисту, а практику усунення шахрайства і помилок у цій сфері визнано найкращою у світі.

Британці добре розуміють: гідний соціальний захист неможливий без контролю за тим, щоб кошти, призначені нужденним, надходили за адресою, а не прилипали до рук спритників і шахраїв.

Тому громадяни активно підтримують такі заходи. Соціологічні опитування, які було проведено серед жителів цієї держави, засвідчили: дві третини британців рішуче засуджують тих, хто незаконно отримує соціальну допомогу, прирівнюючи це до злочину. А переважна більшість респондентів вважають усунення шахрайства у системі соціальної допомоги «надзвичайно» або «дуже» важливим завданням.

Експерти, що вивчали британський досвід, неодноразово замислювалися над питанням: а як би сформулювали своє ставлення до цих проблем громадяни України?

І от – нарешті відповідь є.

Виявляється, українці… теж рішуче засуджують порушників і шахраїв у сфері соціальної підтримки. І, що цікаво, майже у такому ж співвідношенні, як і британці! Так, майже дві третини, а точніше – 67,2% опитаних громадян України висловили негативне ставлення до тих, хто навмисно подає недостовірні дані заради отримання допомоги від держави.

Це з’ясувало соціологічне опитування, проведене у рамках проекту «Справедлива підтримка», що втілюється Міністерством соціальної політики за участі Світового банку.

Також опитування, яке є репрезентативним для всього населення України, виявило, що більшість нашого населення – 67,4% респондентів – згодна з тим, що потрібно притягати до матеріальної відповідальності осіб, які навмисно приховують або підробляють дані задля неправомірного отримання допомоги. Значна більшість опитаних громадян – від 70 до 90% – схвалює дії, до яких може вдаватися соціальний інспектор для ефективного контролю за дотриманням норм законодавства під час надання допомоги від держави.

Дослідження також продемонструвало, що 40,7% опитаних підтримують створення в Україні неупередженої служби контролю у сфері соціальної підтримки.

Наприклад, у Великобританії аналогічна служба протидії шахрайству і корупції у соціальній сфері є надзвичайно ефективною: кожен фунт стерлінгів, витрачений на неї, заощаджує 7 фунтів стерлінгів державного бюджету. Завдяки напрацьованій системі виявлення порушень рівень втрат через шахрайство знизився з 2 до 0,6% від видатків на допомогу.

Британський досвід успішно запозичують Румунія і Молдова, де умови не надто відрізняються від наших, проте вже зроблено суттєві кроки на шляху боротьби зі шахрайством і корупцією у соціальній сфері.

В Україні група експертів Мінсоцполітики та Світового банку наразі працює над запровадженням сучасних засад соціального інспектування за кращими європейськими зразками. Ця робота має на меті створення таких механізмів, які дадуть змогу запобігати випадкам зловживань і шахрайства як з боку отримувачів, так і з боку посадових осіб, відповідальних за надання державної соціальної допомоги.

І не варто недооцінювати наших громадян: переважна їх більшість мислить цілком по-європейському. І прагне справедливого розподілу коштів, призначених для соціальної підтримки тих, хто цього насправді потребує.

Підготовлено за матеріалами Мінсоцполітики та Світового банку.