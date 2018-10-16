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Соляная терапия при стрессе и бессоннице

Стресс может нанести серьезный ущерб психическому и физическому здоровью, поэтому если вы не в силах справиться сами со своим психоэмоциональным состоянием, на помощь может прийти галотерапия.

Стресс представляет собой комплекс реакций организма в ответ на воздействие факторов, нарушающих привычный уклад жизни (нервное перенапряжение, угроза, тревога). На внешнюю угрозу организм реагирует выбросом гормонов стресса (адреналин и кортизол). Это способствует мобилизации ресурсов, помогает находить выход из неблагоприятных ситуаций. Но хронический стресс может оказать разрушительное воздействие на психику человека и его физическое состояние. Головные и сердечные боли, псориаз, гипертония, нейродермит, язва желудка, нервный тик, бессонница, остеохондроз, сексуальные дисфункции – вот далеко не полный список проблем, к которым может привести нервное перенапряжение. Кроме того, стрессы способны спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также ослабить общий иммунитет. 

Как соляная терапия может помочь

Атмосфера соляной комнаты «ПараСОЛЬКА» в ТРЦ «Атриум» помогает абстрагироваться от внешних неблагоприятных факторов (аллергены, раздражители, шум и др.), оказывает положительное психоэмоциональное и антидепрессивное воздействие. Микроклимат, создаваемый в соляной комнате, стабилизирует процессы вегетативной регуляции, благоприятно действует на сердечно-сосудистую, эндокринную систему, желудочно-кишечный тракт. Специальный аппарат – галогенератор - насыщает воздух отрицательными ионами, микрочастицами магния, натрия и хлорида калия.

При дефиците отрицательных ионов, которые являются неотемлемой составляющей воздуха, многие люди испытывают нервозность, усталость, имеют проблемы с кровообращением, бессонницу, сниженную физическую и психическую выносливость.

Отрицательные ионы, которые формируются в уникальном микроклимате соляной комнаты, действуют на организм самым положительным образом.

Благодаря нейтрализации бактерий, вирусов и других вредных веществ:

- повышается поглощение кислорода кровью;

- улучшается обмен веществ;

- улучшается способность к концентрации;

- проходит усталость;

- улучшается сон;

- проходит бессонница;

- активизируются защитные силы организма.

Ионизация также дает положительный эффект при заболеваниях дыхательных путей и кожи, стрессах, головных болях, бессоннице, проблемах с пищеварением,

аллергиях и астме. 

Атмосфера соляной комнаты: релаксационная музыка, специальный микроклимат, максимально приближенный к природным соляным пещерам - позволяет максимально расслабиться.

Сеансы галотерапии эффективно снимают напряжение и избавляют от беспокойства, позволяя "пациентам" наслаждаться своими положительными эмоциями, возвращая радость жизни.

Как часто нужно посещать соляную комнату?

Для устойчивых долгосрочных результатов рекомендуется 10-20 сеансов за курс.

Сеансы должны быть частыми - предлагается около трех-четырех раз в неделю.
Соляная комната "ПараСОЛЬКА"

https://www.facebook.com/groups/609277612546570

г. Сумы, пр-т М. Лушпы, 41,

ТЦ Атриум, 3-й этаж
Запись по телефону 0509743312 

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