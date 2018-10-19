Галотерапия восстановит здоровье курильщиков Одной из самых глобальных и опасных для здоровья человека привычек считается курение. Многие курят десятилетиями, медленно убивая свой организм. Как правило, отказаться от этой вредной привычки крайне сложно, а для подавляющего большинства курильщиков просто невозможно.

Длительное воздействие табачного дыма на органы дыхания вызывает воспаления бронхолегочной системы, голосовых связок. Почти все курильщики подвержены хроническому бронхиту, у большинства он протекает с выделением слизисто-гнойной мокроты. Желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания – вот далеко не полный список проблем, которые может создать курение. Приходят болезни не сразу, но по истечении лет человек непременно увидит, что вредная привычка принесла значительный урон его здоровью.

Победить пагубное пристрастие и восстановить здоровье курильщика поможет галотерапия.

10-15 процедур в соляной комнате " ПараСОЛЬка" помогут значительно очистить легкие и восстановить дыхательную функцию.

Стены специально оборудованной комнаты покрыты толстым слоем соли, а аппарат для солетерапии - галогенератор - насыщает воздух аэрозолем, формируя особый микроклимат. Искусственно созданная лечебная среда насыщена сухим аэрозолем хлорида калия, магния и натрия, благодаря чему происходит воздействие аэрозоля во всех, в том числе самых глубоких отделах дыхательных путей. Сеансы галотерапии оказывают положительное комплексное воздействие на организм курильщика: бактерицидное, муколитическое, противовоспалительное и противоотечное.

Хлориды и ионы натрия позитивно действуют на самочувствие человека. Во время оздоровительного сеанса аэрозоль проникает в систему дыхания и очищает ее, активизируется иммунитет, клетки организма насыщаются ионами, происходит очищение дыхательных путей от пыли и бактерий. Дышать становится легче, кровь активно насыщается кислородом, благодаря чему уменьшается нагрузка на сердце и общее состояние организма улучшается.

Нужно отметить и психологическое влияние галотерапии. Курильщик, вдыхая свежий воздух соляной комнаты, ощущает значительную разницу. На психологическом уровне он начинает отбрасывать мысли о курении. А это самый важный шаг на пути к здоровому образу жизни. Обстановка соляной комнаты помогает снять психоэмоциональную нагрузку. Таким образом, сеанс оздоровления имеет не только прямой эффект, но и релаксирующий, что важно на пути к отказу от курения. Со временем тяга к никотину проходит навсегда.

Сложно переоценить эффективность данной методики и для людей, не страдающих вредными привычками. Галотерапия показала хорошие результаты в профилактике простудных заболеваний у детей, при аллергических и кожных заболеваниях, синуситах, гайморитах, тонзиллитах, бронхиальной астме, неврологических патологиях, заболеваниях сердца и сосудов.

Преимуществами солевой терапии является ее натуральность и хорошая переносимость. Она отлично сочетается с другими методами лечения и не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Учитывая положительное воздействие на психоэмоциональное состояние, безопасность и комфортность, выбор в пользу данной методики очевиден!

Чтобы восстановить свое здоровье, нет необходимости ехать в соляные пещеры. Запишитесь на курс галотерапии в г. Сумы и начните путь к выздоровлению уже сейчас!

Соляная комната "ПараСОЛЬКА",

https://www.facebook.com/groups/609277612546570

г. Сумы, пр-т М. Лушпы, 41,

ТЦ Атриум, 3-й этаж

Запись по телефону 0509743312

®