Электронная запись к врачу уже работает

С 12 ноября электронная система в Сумах функционирует в рабочем режиме, чему предшествовала тестовая неделя. За первые два дня с ее помощью к врачам записалось 2 тысячи горожан.
Данные сервисы медицинской системы Helsi доступны для всех амбулаторий обоих центров, т.е. для всех жителей Сум. На сайте Helsi.me можно найти своего педиатра, терапевта или семейного врача и получить информацию о возможности попасть к ним на прием в ближайшие две недели.
Также система позволяет вести карточку пациента в электронном виде, что обеспечивает оперативный доступ к истории болезни и упрощает врачам ведение документации. Кроме того, пациент теперь сам может заполнить декларацию, после чего врачу останется ее подписать.
- Шагаем в ногу с новейшими технологиями, позволяющими больным и врачам экономить время и нервы. Теперь благодаря электронной регистратуре пациенты могут больше не стоять в очередях за талонами, а среди преимуществ для врачей - рациональное распределение рабочего времени и больше внимания пациентам. То же самое касается и электронной медицинской карты, которая приходит на смену бумажным носителям, - отметил мэр Сум Александр Лысенко на презентации новых электронных сервисов.
По данным и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, на оснащение амбулаторий всем необходимым для внедрения новых сервисов из горбюджета выделено дополнительно больше 4 млн грн: приобретение компьютерной техники - 3037908 грн, печатающей - 284000 грн, прокладка сети - 888888 грн. Все регистратуры обеспечены компьютерами, а врачи «первички» - ноутбуками. Предварительно регистраторы, медсестры и врачи прошли обучение.
При этом Елена Чумаченко отметила: одновременно с электронной формой записи будет действовать и традиционная - по телефону и через регистратуру.
По словам директора по внедрению компании Helsi UA Евгения Донца, в данный момент сервис работает в 30 городах Украины. Как показывает практика, на его освоение у жителей уходит от двух недель до двух месяцев. В перспективе - внедрение электронного рецепта и электронного больничного.
Регистратуры, ведущие запись на прием к узким специалистам, работают по-старому: чтобы получить талончик к врачу, надо обращаться с 7.00 и буквально через час талончиков уже нет.
В понедельник, 19 ноября, сын нашего корреспондента позвонил по телефону 70-13-35 в регистратуру горбольницы №1, чтобы по направлению врача первичного звена записаться на прием к неврологу. Было 7:45 утра. Регистратор сказала, что осталось два талона: один она только что отдала пациенту, обратившемуся непосредственно в регистратуру, второй тоже уже отдает пациенту, стоящему у окошка. На вопрос: чем тот пациент лучше обратившегося по телефону? - регистратор ответила: мол, вы дома сидите и звоните, а люди пришли и обратились лично. В результате молодой человек остался без талона и в глубоком недоумении: почему приоритет отдается не мало-мальски новым удобным формам записи, а допотопным - приди ни свет ни заря в поликлинику, поклонись в окошко регистратуры, получи доступ к врачу, который примет через два-три-четыре часа?!
Как объяснили нашему корреспонденту в регистратуре горбольницы №1, к сожалению, на четыре поликлиники остался один невролог, потому что второй на курсах до конца года, и регистратор не могла отказать пациентке, у которой на момент звонка уже взяла направление.
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