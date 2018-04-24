Электронная запись к врачу уже работает В Центрах первичной медико-санитарной помощи № 1 и № 2 на прошлой неделе ввели электронную регистратуру и электронную медицинскую карту

С 12 ноября электронная система в Сумах функционирует в рабочем режиме, чему предшествовала тестовая неделя. За первые два дня с ее помощью к врачам записалось 2 тысячи горожан.

Данные сервисы медицинской системы Helsi доступны для всех амбулаторий обоих центров, т.е. для всех жителей Сум. На сайте Helsi.me можно найти своего педиатра, терапевта или семейного врача и получить информацию о возможности попасть к ним на прием в ближайшие две недели.

Также система позволяет вести карточку пациента в электронном виде, что обеспечивает оперативный доступ к истории болезни и упрощает врачам ведение документации. Кроме того, пациент теперь сам может заполнить декларацию, после чего врачу останется ее подписать.

- Шагаем в ногу с новейшими технологиями, позволяющими больным и врачам экономить время и нервы. Теперь благодаря электронной регистратуре пациенты могут больше не стоять в очередях за талонами, а среди преимуществ для врачей - рациональное распределение рабочего времени и больше внимания пациентам. То же самое касается и электронной медицинской карты, которая приходит на смену бумажным носителям, - отметил мэр Сум Александр Лысенко на презентации новых электронных сервисов.

По данным и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, на оснащение амбулаторий всем необходимым для внедрения новых сервисов из горбюджета выделено дополнительно больше 4 млн грн: приобретение компьютерной техники - 3037908 грн, печатающей - 284000 грн, прокладка сети - 888888 грн. Все регистратуры обеспечены компьютерами, а врачи «первички» - ноутбуками. Предварительно регистраторы, медсестры и врачи прошли обучение.

При этом Елена Чумаченко отметила: одновременно с электронной формой записи будет действовать и традиционная - по телефону и через регистратуру.

По словам директора по внедрению компании Helsi UA Евгения Донца, в данный момент сервис работает в 30 городах Украины. Как показывает практика, на его освоение у жителей уходит от двух недель до двух месяцев. В перспективе - внедрение электронного рецепта и электронного больничного.