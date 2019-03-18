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Весенние советы педиатра

С приходом весны, которую всегда так ждем, мы часто теряем бдительность, забывая, как обманчивы бывают солнышко, теплый ветерок и начинающие цвести деревья. Особенно это касается детей, чей организм больше подвержен происходящим переменам.

На что следует обратить внимание родителям рассказывает врач-педиатр КНП ЦПМСД #2 Лариса Николаевна Сергеева. 

- Вот и пришла весна. Расскажите, пожалуйста, с какими вызовами в эту пору года сталкиваются дети?

- Весной дети болеют немного реже, чем зимой.  Хотя обманчивое потепление является одной из причин многих простудных заболеваний. Если мы говорим о всплесках определенных заболеваний, то будет правильно сказать, что весной, как и зимой, дети болеют ОРВИ. Причин этому может быть множество, среди которых помимо вирусных инфекций можно выделить и неправильно подобранную одежду у детей – маленькие излишне укутаны, а более старшие стараются поскорее избавиться от надоевших за зиму теплых вещей.  Неокрепшему организму маленького человека, с еще недостаточно сформированной иммунной системой, тяжело противостоять таким состояниям, как сильное переохлаждение или перегрев. В результате чего, подобные, назовем их «стрессовыми», нагрузки на организм, как правило, провоцируют, в том числе, и простудные заболевания. Также не стоит забывать и о весеннем авитаминозе.

Ну а с потеплением и началом цветения растений голову поднимают аллергические заболевания. 

- Как же можно защитить детей от весенних недугов?

- Если говорить про весенние обострения ОРВИ, то к наиболее эффективным методам профилактики этих заболеваний можно с уверенность отнести:

1. Сбалансированное полноценное питание

2. Здоровый сон

3. Ну и, конечно же, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. 

- Если все-таки эти проблемы возникли, как их решить?

- Я врач и моя рекомендация проста: если ребенок болеет – звоните своему педиатру или семейному врачу. Именно врач, зная ребенка и видя клиническую картину, назначит адекватное лечение: при кашле – отхаркивающие (например, амброксол), при аллергии – противоаллергические (например, левоцетиризин в виде сиропа) препараты и пр.

- Каких детей можно назвать часто болеющими и когда родителям нужно бить тревогу?

- В настоящее время большинство украинских педиатров рекомендуют относить к группе часто болеющих тех детей, которые более 4–8 раз в течение года болеют ОРЗ и не имеют при этом хронической или врожденной патологии. В практике зарубежных педиатров (Великобритания, США) принято считать, что здоровые дети в возрасте от 1 до 3 лет болеют ОРЗ до 8 раз в течение года. А согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к таким детям следует относить детей, переносящих более 8 эпизодов ОРЗ за год. Именно на эти цифры я и предлагаю ориентироваться – более 8 ОРЗ в год.

- Как укреплять иммунитет детей?

- Правильно питаться, побольше гулять на свежем воздухе, спать не менее 8 часов в сутки – эти простые, казалось бы, методы – залог здорового иммунитета ребенка. Не забываем о правильной вакцинации. И не назначаем иммунотропные препараты без результатов иммунологического исследования!

- Известно, что весной организм нуждается в приеме дополнительных витаминов. Обязательна ли консультация с педиатром при выборе курса поливитаминов? Можно ли их заменить натуральными продуктами?

- Я считаю, что здесь все просто: правильное и сбалансированное питание ребенка – это основа поддержания достаточного уровня витаминов в организме.

- Кто больше подвержен авитаминозу и как он угрожает здоровью детей?

- Авитаминозу больше подвержены дети со сниженным аппетитом, у которых недостаточно разнообразное питание, сильная нагрузка в школе и на дополнительных занятиях. А также дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и с хроническими заболеваниями.

- Как вы уже говорили, весна — это время и аллергии. На что особенно бы вы посоветовали обратить внимание родителей в этот период?

- Пик аллергических заболеваний это апрель-сентябрь – период цветения различных растений. Если ваш ребенок аллергик, то лучше обратиться к профильному специалисту, который подберет необходимое лечение для каждого конкретного случая. Пики же пищевой аллергии – период массовых праздников, которые сопровождаются поеданием сладостей и других аллергенных продуктов, зачастую неизвестного состава. Родители должны контролировать рацион детей и не допускать употребления продуктов питания, в состав которых входят аллергены. 

- Родителей новорожденных вне зависимости от сезона часто волнует такой вопрос, как колики у малышей, что бы вы могли посоветовать для облегчения этой проблемы?

- Профилактика колик: в рационе кормящей мамы должно быть минимум продуктов, которые вызывают газообразование (яблоки, бобовые, капуста и др.), перед кормлением обязательно выкладывать малыша на животик. При этом, учитывая, что причина колик новорожденных – это пузырьки газов в кишечнике, мы рекомендуем безопасные суспензии симетикона, которые можно принимать при каждом кормлении.

- Последнее время ведутся дискуссии, каким препаратам отдавать предпочтения: украинским или зарубежным?

- Мне кажется, что эти дискуссии излишни, так как действующее вещество одно, а названия препаратов у разных производителей разные. В Украине производятся эффективные и безопасные препараты высокого качества, например, у нас в Сумах уже почти 10 лет успешно налажено производства лекарственных средств на предприятии ООО «Кусум Фарм», которые мы активно используем в врачебной практике.

- Лариса Николаевна, большое спасибо за разговор, за то, что поделились полезной информацией с читателями. Что бы вы пожелали родителям в завершение?

- Хотела бы сказать всем родителям: будьте внимательны к своим детям, не смотря на всю свою занятость, ведь вовремя замеченная проблема решается гораздо проще и быстрее. И конечно же, желаю всем читателям солнечной весны без болезней.

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