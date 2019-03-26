Общество

admin
admin
Сегодня 15:39161

Якість продукції, яка підтверджується щодня. «АТБ» розкриває власні секрети

Складна багаторівнева система контролю якості, впроваджена в компанії, є зразком для всієї вітчизняної галузі торгівлі.

3,5 мільйона українців щодня  ходять на закупи до «АТБ». Така цифра вразить будь-кого, особливо враховуючи факт, що мережа наразі має понад тисячу магазинів по всій Україні. Як добитися такої популярності? Як утримати довіру своїх клієнтів протягом десятиліть? Які принципи треба взяти за основу своєї роботи, щоб мати змогу не тільки залишитися на ринку, але й постійно нарощувати свій потенціал? Однією зі складових успіху в мережі «АТБ» вважають впровадження системи контролю якості своєї продукції, яка орієнтована на кращий світовий досвід. 

З літа 2017 року магазини торговельної мережі проходять аудит і сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Щоб зрозуміти важливість даного процесу, необхідно знати, що він заснований на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю). Дана концепція передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку й управління факторами, що суттєво впливають на безпеку продукції. Відповідність цій концепції є своєрідним знаком якості, отже, гарантією безпеки. На сьогодні більше ніж 250 магазинів торговельної мережі «АТБ» уже сертифіковані за стандартом ISO 22000:2005.

Як лідер галузі за багатьма показниками (поширеність магазинів, товарообіг, обсяг сплати податків) компанія надзвичайно серйозно ставиться до питань контролю якості.

«Щомісяця лабораторним випробуванням піддають  більш як 1000 зразків продукції різних товарних груп. Продукти перевіряють за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки», – пояснює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, мережа співпрацює з десятками лабораторій і спеціалізованих центрів, розташованих по всій Україні. Кожна асортиментна позиція, яка представлена в магазинах, проходить кілька етапів контролю.

Ще однією формою контролю якості продукції в торговельній мережі «АТБ» є проведення аудитів системи якості на підприємствах всіх своїх постачальників-виробників; такі аудити проводять не рідше ніж один раз на рік. Їхньою метою є перевірка відповідності всім пунктам стандартів, які впроваджені та діють на підприємствах.

«Особливу увагу приділяють дотриманню вимог якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії», – розповідає Рита Печериця, начальник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-маркет».

Тож не дивно, що ті технології контролю, які впроваджені в «АТБ», на рівні експертного співтовариства давно визнані найефективнішими в галузі торгівлі.  Покупцям важливо бути впевненими у безпеці тих товарів, які вони щодня купують у найулюбленішому магазині. Величезна праця багатьох людей стоїть за тим, щоб на родинному столі українців завжди були тільки якісні продукти. В «АТБ» добре знають, чого це варто, тому пропонують усім вітчизняним торговельним компаніям впроваджувати сучасні принципи ведення бізнесу. 

Михайло Назарик

Общество
view counter
view counter
view counter

Новости

На Сумщине посчитали все бюллетени
Сегодня 10:59
Установлена причина смерти новорожденного ребенка, которого собственная мать выбросила в реку
Сегодня 17:48
Сумчане просят сделать нормальный подъезд к школе
Сегодня 17:36
На Сумщине заместитель главы УИК повесилась перед выборами
Сегодня 17:22
В Курском микрорайоне отключили воду
Сегодня 17:11
В Сумах горел универмаг «Киев»
Сегодня 17:03
В Сумах копы остановили водителя-иностранца с чужими правами
Сегодня 16:49
На Сумщине уголовник обокрал сожительницу
Сегодня 16:09
В городском парке Сум обрежут полторы сотни деревьев
Сегодня 15:38
Мэр Сум снова затягивает судебный процесс по своим коррупционным протоколам
Сегодня 15:25
Сумкие копы поймали банду автоворов-подростков
Сегодня 15:18
В Сумах отец праздновал победу команды сына, поэтому ездил навеселе
Сегодня 15:09
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.