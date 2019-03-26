Якість продукції, яка підтверджується щодня. «АТБ» розкриває власні секрети Складна багаторівнева система контролю якості, впроваджена в компанії, є зразком для всієї вітчизняної галузі торгівлі.

3,5 мільйона українців щодня ходять на закупи до «АТБ». Така цифра вразить будь-кого, особливо враховуючи факт, що мережа наразі має понад тисячу магазинів по всій Україні. Як добитися такої популярності? Як утримати довіру своїх клієнтів протягом десятиліть? Які принципи треба взяти за основу своєї роботи, щоб мати змогу не тільки залишитися на ринку, але й постійно нарощувати свій потенціал? Однією зі складових успіху в мережі «АТБ» вважають впровадження системи контролю якості своєї продукції, яка орієнтована на кращий світовий досвід.

З літа 2017 року магазини торговельної мережі проходять аудит і сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Щоб зрозуміти важливість даного процесу, необхідно знати, що він заснований на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю). Дана концепція передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку й управління факторами, що суттєво впливають на безпеку продукції. Відповідність цій концепції є своєрідним знаком якості, отже, гарантією безпеки. На сьогодні більше ніж 250 магазинів торговельної мережі «АТБ» уже сертифіковані за стандартом ISO 22000:2005.

Як лідер галузі за багатьма показниками (поширеність магазинів, товарообіг, обсяг сплати податків) компанія надзвичайно серйозно ставиться до питань контролю якості.

«Щомісяця лабораторним випробуванням піддають більш як 1000 зразків продукції різних товарних груп. Продукти перевіряють за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки», – пояснює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, мережа співпрацює з десятками лабораторій і спеціалізованих центрів, розташованих по всій Україні. Кожна асортиментна позиція, яка представлена в магазинах, проходить кілька етапів контролю.

Ще однією формою контролю якості продукції в торговельній мережі «АТБ» є проведення аудитів системи якості на підприємствах всіх своїх постачальників-виробників; такі аудити проводять не рідше ніж один раз на рік. Їхньою метою є перевірка відповідності всім пунктам стандартів, які впроваджені та діють на підприємствах.

«Особливу увагу приділяють дотриманню вимог якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії», – розповідає Рита Печериця, начальник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-маркет».

Тож не дивно, що ті технології контролю, які впроваджені в «АТБ», на рівні експертного співтовариства давно визнані найефективнішими в галузі торгівлі. Покупцям важливо бути впевненими у безпеці тих товарів, які вони щодня купують у найулюбленішому магазині. Величезна праця багатьох людей стоїть за тим, щоб на родинному столі українців завжди були тільки якісні продукти. В «АТБ» добре знають, чого це варто, тому пропонують усім вітчизняним торговельним компаніям впроваджувати сучасні принципи ведення бізнесу.

Михайло Назарик