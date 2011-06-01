Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25179

В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского

Собираясь гулять в парк или лес, не забудьте о средстве от этих опасных насекомых, закрытую одежду и тому подобное.

Ведь территория Сумской области по уровню заболеваемости болезнью Лайма относится к эпидемически неблагополучным территориям. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 23,04 при средне-украинском показателе 12,78.

Цифры и факты

Показатели заболеваемости в некоторых районах и городах превышают областной: Краснопольский - 28,37, Кролевецкий - 31,95, Недригайловский - 25,02, Сумской - 30,21, Тростянецкий - 34,69., г. Сумы - 48,02, г. Ромны - 40,45.

Пик активности иксодовых клещей в 2018 году на территории области, как и по всей Украине, был зарегистрирован в июне. Пик нападения на людей зафиксирован в мае-июне, но продолжался до выпада снежного покрова. Иксодовые клещи почти на всей территории страны сохраняли активность до первой декады ноября.

Активизировался процесс нападения клещей на людей, зарегистрировано 1438 обращений людей по этому поводу. Снятые с людей клещи исследовались на наличие ДНК боррелий методом ПЦР. Исследовано 73 пула клещей. Положительных 12 (16,4%). Нападение клещей регистрировалось в природных биотопах территории области - селах и городах, в частных усадьбах, на детских площадках, в местах массового отдыха. Это обусловлено тем, что клещи массово распространились и приблизились к местам пребывания людей. Зарегистрировано 254 случая заболевания людей болезнью Лайма, что в 1,3 раза больше, чем в предыдущем году (193 случая).

Самый высокий уровень заболеваемости болезнью Лайма, как и в предыдущие годы, отмечается среди населения г. Сумы, что составляет 50,4% от общего количества заболевших лиц.

Около 90% больных отмечает наличие кольцевидной эритемы - иммунного ответа на наличие возбудителей в организме человека на средних и поздних стадиях развития болезни.

Следует отметить, что в 2018 году не регистрировались случаи заболевания в Липоволинском, Середина-Будском районах и регистрировались единичные случаи в Бурынском, Конотопском, Лебединском, Путивльском и Ямпольском районах. Вырос уровень заболеваемости в Белопольском, Тростянецком районах.

Согласно эпизоотологическому и эпидемиологическорму прогнозам на весну-лето 2019 года, разработанного ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» предполагается незначительное увеличение иксодовых клещей на всей территории Украины. Индексы обильности незначительно превысят уровень 2014-2018 гг., а количество очагов повышенной численности иксодид неизбежно возрастет.

Профилактика

В связи с изложенным и в целях профилактики дальнейшего распространения болезни Лайма необходимо:

- провести своевременные профилактические меры по уничтожению клещей, комаров на территориях загородных лагерей отдыха детей не позднее 20 дней до их открытия, на пришкольных территориях, санаториях и местах отдыха, с проведением расчистки территорий от кустарников, сорняков и сухих листьев, которые служат местами выплода клещей.

- организовать проведение санитарно-просветительской работы с основами клинического течения болезни, необходимости обращения за медицинской помощью после присасывания клеща через средства массовой информации. Особого внимания заслуживает профилактика заболевания среди детей.

- рассмотреть вопросы профилактики природно-очаговых инфекций на заседаниях противоэпизоотических комиссий при райгосадминистрациях и городских советов с принятием соответствующих решений, сообщает Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

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