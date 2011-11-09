Пилить и садить: «Зеленстрой» начал сезон Что приобретет и чего лишится город в этом году в результате деятельности КП «Зеленстрой»

Весна в «Зеленстрое» началась с обследования последствий зимы – что и где пришло в негодность, чтобы понять объем предстоящих работ, а также борьбы с омелой и обрезки деревьев. Дальше перейдут к газонам и клумбам, а осенью – к высадке новых деревьев. Примечательно: бюджет меньше прошлогоднего, недостающие деньги собираются добавлять в ручном режиме. Об этом рассказал директор этого коммунального предприятия Владимир Лаврик на брифинге 5 апреля.

Что собираются спилить

По данным Владимира Лаврика, в этом году на обрезку и омоложение деревьев из горбюджета выделено 750 тыс. грн, на удаление деревьев в два раза больше – 1,49 млн грн. При этом на закупку новых саженцев – пока что 300 тыс. грн, плюс 500 тыс. грн на капитальные расходы. «Городской голова сказал: если четко будут отработаны направления и четко будет понятно, какие деревья мы хотим высадить, то деньги нам добавят. Пока что на данный момент условно есть 800 тысяч. В прошлом году был 1,4 млн грн», - сетует директор «Зеленстроя» . На цветы, по его словам, запланировано 1,3 млн грн, что процентов на 15 меньше прошлогоднего.

Как всегда, главное внимание – центральной части города. Кроме затоптанных газонов и испорченных клумб, в центре самая большая проблема, по словам В.Лаврика, возникла в Сквере счастья – газоны, лавочки и другие деревянные композиции пришли в плачевное состояние. «Сейчас вместе с представителями департамента инфраструктуры будем выезжать на место, проводить обследование и принимать решение о дальнейшей работе», - говорит он.

Примечательно, что, вопреки планам городских властей, которые распорядились вырубить деревья и поставить деревянные конструкции, назвав этот комплекс Сквером счастья, судя по внешнему виду и поведению завсегдатаев этого места, его облюбовали бомжи.

Сейчас работники «Зеленстроя» ведут борьбу с омелой (токсичным наростом) в центральной части города и напротив бывшего завода «Электрон». На Покровской площади продолжают начатую в прошлом году подрезку и удаление деревьев, пораженных омелой.

- Городским головой поставлена задача – пройтись по всем центральным улицам и провести омоложение, подрезку и удаление деревьев во всех направлениях. Мы хотим провести такие же работы, как в прошлом году на ул.Герасима Кондратьева, – обрезку стволов. Хоть граждане были и не довольны, но, после того как мы на высоте до 2,5 отрубили, сформировали кронную часть, улица имеет более опрятный и красивый вид, - говорит В.Лаврик. - В данный момент с департаментом инфраструктуры мы выезжаем и рассматриваем возможность высадки деревьев по ул. Леваневского, Металлургов и пр.Курский. Там много тополиных насаждений, которые мы хотим омолодить, подрезать и привести в опрятный вид. Ресурс этих деревьев исчерпан. Согласно правилам содержания насаждений в населенных пунктах, максимальный ресурс таких деревьев, как тополь, – 45 лет. Поэтому у нас задача – по ул.Г.Кондратьева провести обрезку и омоложение второго ряда деревьев до аэропорта. Также поставлена задача – провести обрезку и омоложение по ул.Петропавловская, т.н. липовой аллеи… Проблема в том, что практически все насаждения по ул. Петропавловской находятся в аварийном состоянии – 99 % нуждаются в удалении. Оголить центральную часть города мы не имеем права, поэтому сейчас общаемся с представителями аграрного университета, Государственной экологической службы, чтобы определиться, как с наименьшими потерями для экологии нашего города можем сделать подрезку или удаление этих деревьев. Процедура довольно-таки сложная. Потому что липы можно подрезать и они смогут расти, но если мы делаем ограновку, то 5-8 лет липа начинает пропадать. Поэтому мы сейчас обсуждаем эти вопросы, хотим наиболее эффективно к этому подойти. Возможно, кое-какие липы где-то убрать – вырезать полностью – а на их место посадить молодые деревья. Сейчас мы планируем, готовим предложения и будем рассматривать.

Какие деревья собираются посадить

В прошлом году, как напомнил руководитель «Зеленстроя», центральную часть города засадили красным кленом, по ул.Героев Сумщины высадили венгерскую черемуху, а в сквере Зеленко – сакуру.

- Мы обращались к коллегам из Полтавы и Харькова, они высаживают в центральной части города такие деревья, как и мы, имеющие более культурный, декоративный вид, радующие глаз своей цветовой гаммой и формой. Но они очень дорогие. Поэтому мы хотим приобрести что-то быстрорастущее и улучшающее экологическое состояние, дерево, которое можно высаживать вблизи дорог, - делится планами В.Лаврик. - Больше всего подходит тополь. Он очень хороший абсорбент – поглощает газовые испарения тяжелых металлов, в частности свинца. Однако есть одна проблема - пух. Я обратился к коллегам в Киеве, в Западной Украине. Киев ответил: есть тополь, который не будет формировать чашечку с пухом. Стоимость этого тополя, высотой до 4,5 м, а обхвате 10-12 см, – около 3,5-4,5 тыс. грн. Этот тополь в год дает прироста до 1,5 м. Лучших легких для города нет. Нам надо выбрать такие деревья, чтобы улучшить экологическое состояние в городе и чтобы не навредить аллергикам.

До конца августа в «Зеленстрое» планируют определиться с деревьями и направлениями их высадки. Высадку планируют на октябрь-ноябрь, в зависимости от погодных условий.

Подрезка деревьев также началась на ул.Воскресенской и Соборной.

- Сделали каркас, чтобы можно было формировать крону в виде шара, куба или какой-то другой формы. Но граждане жалуются, что оно какое-то несуразное, некрасивое. Однако клен не мелколистное деревце и не кустик, его надо формировать минимум 3-4 года. Если на протяжении 10—12 лет ни одной формовочной обрезки не было, сразу не получится», - предупреждает В.Лаврик.

Учитывая прошлогодний опыт недовольства горожан, он просит сумчан с пониманием относиться к обрезке и удалению деревьев во дворах.

- Мы приезжаем согласно акту, выданному департаментом по заявлению, которое сделали люди. Возникают конфликты людей возле подъезда – тому хочется, чтобы это дерево было, другому нет. К примеру, если дерево стоит на границе детской площадки и проезжей части, мы его будем удалять, потому что, когда начнутся бури и сильные ливни, эти деревья могут повредить не только имущество, а и нанести непоправимый ущерб здоровью человека. Очень хорошо, когда люди звонят в полицию, которая приезжает, смотрит, что все законно и, как говорится, конфликт исчерпан, - объясняет В.Лаврик.

Сумы – город не роз, а…

По словам В.Лаврика, много работы предстоит по восстановлению газонов и клумб. На Соборной и Воскресенской горожане превратили их в пепельницы.

- В прошлом году в центральной части города сделали газоны и высадили разноцветные тюльпаны в несколько рядов, но в данный момент часть газонов вытоптана, 30 % тюльпанов на каждой клумбе повреждены, т.е. композиция полностью нарушена. Возле «Я люблю Сумы», где люди постоянно фотографируются на фоне клумбы, полностью вытоптана зона. Сейчас проходит обследование газонов, будем проводить подсев, вносить удобрения, - говорит В.Лаврик. – В скором времени начинаем работы по созданию цветочных декоративных композиций. В этом году мы просили на это 1,69 млн грн, дали 1,3. Однако (я общался с Александром Николаевичем) мы сможем найти резервы. Тем более в этом году я предложил городскому голове на Соборной и Воскресенской сделать вертикальное озеленение – хотим приобрести чаши. На Харьковском мосту, где еще с советских времен стоят бетонные клумбы, думаем добавить композиции в виде цветущих пирамидок. А на столбы тоже повесить цветочные композиции. Т.о. привести в надлежащий вид Харьковский мост, чтобы он стал больше веселым, опрятным. Также на наши мосты по ул.Горького и пр.Т.Шевченко хотели повесить вазоны, закрепляющиеся на перилах.

А если добавят денег, хотим задействовать склоны на пр.Лушпы под цветочные композиции. Также перед фонтаном «Садко» мы думаем полностью заменить композицию – это будет не островок, а клумба перед фонтаном в виде волны (высадим перепадами цветы разной высоты и оттенков). Также вместо роз, высаженных в последние три года, половины которых уже нет (на ул.Харьковской, пр.М.Лушпы, в парке «Сказка», возле фонтана «Садко» полностью все повыдергавали), решили высадить другие цветы – канны. В надежде, что хоть канны, может быть, не тронут.

Кроме того, городской голова в этом году поставил задание привести в порядок газоны по обе стороны ул. Харьковская. Сейчас рассматриваем возможность удаления щебня и гравия. Хотим снять 2-3-сантиметровый слой грунта, мотоблоком провести рекультивацию и посеять новые газоны до перекрестка с пр.М.Лушпы. Как только будут деньги, мы это сделаем.