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Посуточная аренда квартиры или гостиница - в чём разница и что выбрать?

Приезжая в любой город по делам или в туристических целях, лучше озаботится наличием жилья заранее, особенно если речь идёт о небольших городах вроде Сум.

Выбор заведений, предоставляющих ночлег, не очень большой, не говоря уже о том небольшом количестве собственников квартир, которые возьмут квартиранта с улицы, да ещё и на маленький срок.

Посуточная аренда квартиры в Сумах - выгода, преимущества и недостатки

Квартиры посуточно у собственников давно стала альтернативой для туристов и приезжих, не располагающих большим количеством времени и денег. Собственники берут немного, зачастую не составляют договоров, оплатой вперёд и переписыванием паспортных данных в блокнот.

Преимущества посуточного съёма:

  • • дешевле, чем гостиницы и отели (даже с тремя звёздами и ниже);

  • • нет проблем с документами в большинстве случаев;

  • • большая свобода действий (можно взять животное, не так строго соблюдать режим тишины и т.д.);

  • • возможен торг и предложение своих условий.

Звучит очень хорошо - дешевле, удобнее, можно по-человечески договориться, но преимущества посуточного съёма являются и его недостатками тоже. Отсутствие каких-либо гарантий чревато, если столкнуться с непорядочным человеком. 

ВАЖНО! Приезжие и не подозревают, насколько они бесправны в чужой квартире - хозяин может запросто обвинить его в краже, проникновении в жилище и прочих преступлениях и такому делу даже могут дать ход, раз нет доказательств съёма. Уравновешивает положение то, что ответственные хозяева заключают договор даже на несколько суток, опасаясь краж.

Недостатки посуточного съёма:

  • • нет никаких гарантий от хозяина квартиры - он может взять деньги за трое суток, например, а через сутки привести второго квартиранта с просьбой освободить помещение;

  • • хозяин может украсть вещи во время отсутствия съёмщика;

  • • в случае непредвиденных обстоятельств и выселения никакой компенсации не будет;

  • • договариваться о съёме придётся заранее, до приезда - собственники редко рискуют брать квартирантов с улицы.

Почти все недостатки аннулируются составлением и подписанием договора с хозяином жилья. Не стоит допускать халатность и не документировать своё нахождение в чужой квартире, чтобы потом не получить лишние проблемы. 

Заселение в гостиницу в Сумах: преимущества и недостатки

Гостиницы, отели, даже хостелы - все они являются заведениями с лицензией на профессиональную деятельность, а значит, контролируются государством и обязаны выполнять минимальные обязательства по отношению к потребителю, предоставлять сервис заявленного уровня за плату. И если отношения между квартирантом и собственником больше неформальные, но скреплённые договором, то между гостем отеля и хозяином отеля все отношения строго регламентированы. 

Преимущества съёма гостиничных номеров:

  • • в большинстве отелей и гостиниц есть функция бронирования номеров, которая в 99% случаев гарантирует, что ваш номер вас дождётся;

  • • в номере будут минимальные удобства (в соответствии с уровнем заведения), собственник же вам ничего не должен, кроме помещения;

  • • в оплату многих номеров включёна пища;

  • • ваши вещи будут охраняться, большинство отелей несёт ответственность за кражи на их территории;

  • • всегда больше шансов срочно снять номер, чем квартиру.

Но останавливают путешественников более приземлённый фактор, чем абстрактные удобства - это стоимость. Учитывая то количество услуг, которые предоставляет средний отель, стоимость номера всегда будет выше, чем стоимость комнаты, но только в стандартный период, когда нет большого спроса на съёмное жильё - тогда цены комнат стремительно взлетают. 

ВАЖНО! Даже в случае невероятного ажиотажа на номера (представьте, что в Сумах проходит чемпионат по футболу) гостиницы не имеют права повышать цены и должны следовать прайс-листу. Хозяева квартир же вольны поступать со своим имуществом так, как посчитают нужным.

Недостатки съёма гостиничных номеров:

  • • высокая стоимость;

  • • из-за неполадок в базе данных вас могут не принять или заселить не в тот номер;

  • • за правонарушения и нарушения правил заведения (намеренные или нет) на законном основании накладывается штраф.

Как видно, недостатки отеля значительно менее критичны, чем возможные последствия от встречи с недобросовестным собственником квартиры. Выбирать сертифицированные места для ночлега безопаснее, а иногда гигиеничнее и просто приятнее, чем чужие дома, пусть и с переплатой. 

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