Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо? Головне, на що українці звертають увагу, обираючи продукти у літню спеку, – це їхня безпека та свіжість.

Якщо йдеться про компанію «АТБ-Маркет», то за безпеку та терміни придатності товарів можна не хвилюватися.

Понад 50 тисяч працівників докладають чималих зусиль, щоб понад три з половиною мільйони постійних покупців «АТБ» у 22 областях України, зокрема й на Сумщині, щодня мали змогу придбати гарантовано свіжі продукти за доступними цінами.

Численні супермаркети мережі «АТБ» з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він на принципах системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points). Ретельно відстежується та аналізується рівень безпеки продуктів на усіх етапах. Контролюється все: якість сировини, дотримання рецептури під час виробництва, наявність належних умов зберігання, транспортування тощо. Коли покупець вибирає продукти в супермаркеті «АТБ», він може бути повністю упевненим у їхній якості.

Станом на 01.06.2019 р. пройшли сертифікацію вже 350 торговельних підприємств мережі «АТБ». Це вважається своєрідним знаком якості у розвинених країнах Європейського Союзу.

«Кожного дня у магазинах нашої мережі по всій країні купують продукти мільйони українців. Вони довіряють нам, а це багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та якість товарів на полицях наших магазинів», – говорить заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Компанія впровадила одну з найсуворіших систем аудиту якості в країні. Це дозволяє сьогодні впевнено говорити, що товари на полицях будь-якого з 1015 дискаунтерів мережі виключно безпечні та свіжі.

Загальний товарообіг «АТБ» минулого року зріс на 23% і становив 103,9 мільярда гривень, а протягом І кварталу 2019 р. – 28,3 мільярда гривень. Асортимент дискаунтерів «АТБ» – це більш як 3,5 тисячі найменувань, з яких майже третину представлено товарами власних торгових марок.

«АТБ» проводить внутрішні планові перевірки якості. Щомісяця з полиць супермаркетів цієї торговельної мережі в певній послідовності відбирають понад тисячу одиниць продуктів. У лабораторіях експерти ретельно перевіряють фізичні, хімічні, мікробіологічні показники цих зразків. Тільки за умови позитивних висновків таких досліджень продукцію беруть на реалізацію в «АТБ» по всій країні, у тому числі й у Сумах.

«Найголовнішим критерієм вибору продукту є його безпека. Саме тому наша торговельна мережа уважно стежить за якістю товарів, – розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет» Рита Печериця. – Ми чудово розуміємо, що будь-який продукт з полиці магазину потрапляє на стіл покупця. До питань контролю безпеки та якості ми підходимо принципово, жодних компромісів тут бути не може».

Система перевірок у мережі «АТБ» за європейським зразком включає в себе щомісячні, квартальні, піврічні та річні аудити. Частіше за все – раз на місяць – в «АТБ» перевіряють швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Це товари так званої першої групи. Кожного кварталу проводять перевірку усіх інших продуктів. Промислові товари у «АТБ» уважно досліджують щопівроку. Окрім звичайних перевірок існують ще й позапланові. Їх призначають у тих рідких випадках, коли на товар надійшла скарга від споживача.

Не менш як раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників. Тому кожен, з ким співпрацює з лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, добре розуміє ступінь відповідальності та стежить за дотриманням стандартів якості. Саме тому в «АТБ» ми з вами завжди можемо купити гарантовано якісні продукти за мінімальними цінами.

Ліза Подкопаєва