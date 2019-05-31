Общество

admin
admin
Сегодня 17:27165

Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?

Головне, на що українці звертають увагу, обираючи продукти у літню спеку, – це їхня безпека та свіжість.

Якщо йдеться про компанію «АТБ-Маркет», то за безпеку та терміни придатності товарів можна не хвилюватися.

Понад 50 тисяч працівників докладають чималих зусиль, щоб понад три з половиною мільйони постійних покупців «АТБ» у 22 областях України, зокрема й на Сумщині, щодня мали змогу придбати гарантовано свіжі продукти за доступними цінами. 

Численні супермаркети мережі «АТБ» з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність вимогам  загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він на принципах системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points). Ретельно відстежується та аналізується рівень безпеки продуктів на усіх етапах.  Контролюється все: якість сировини, дотримання рецептури під час виробництва, наявність належних умов зберігання, транспортування тощо. Коли покупець вибирає продукти в супермаркеті «АТБ», він може бути повністю упевненим у їхній якості.

Станом на 01.06.2019 р. пройшли сертифікацію вже 350 торговельних підприємств  мережі «АТБ». Це вважається своєрідним знаком якості у розвинених країнах Європейського Союзу.

«Кожного дня у магазинах нашої мережі по всій країні купують продукти  мільйони українців. Вони довіряють нам, а це багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та якість товарів на полицях наших магазинів», – говорить  заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Компанія впровадила одну з найсуворіших систем аудиту якості в країні. Це дозволяє сьогодні впевнено говорити, що товари на полицях будь-якого з 1015 дискаунтерів мережі виключно безпечні та свіжі.

Загальний товарообіг «АТБ» минулого року зріс на 23% і становив 103,9 мільярда гривень, а протягом І кварталу 2019 р. – 28,3 мільярда гривень. Асортимент дискаунтерів «АТБ» – це більш як 3,5 тисячі найменувань, з яких майже третину представлено товарами власних торгових марок.

«АТБ» проводить внутрішні планові перевірки якості. Щомісяця з полиць  супермаркетів цієї торговельної мережі в певній послідовності відбирають понад тисячу одиниць продуктів.   У лабораторіях експерти ретельно перевіряють фізичні, хімічні, мікробіологічні показники цих зразків. Тільки за умови позитивних висновків таких досліджень  продукцію беруть на реалізацію в «АТБ» по всій країні, у тому числі й у Сумах.

«Найголовнішим критерієм вибору продукту є його безпека. Саме тому наша торговельна мережа уважно стежить за якістю товарів, –  розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет» Рита Печериця. – Ми чудово розуміємо, що будь-який продукт  з полиці магазину потрапляє на стіл покупця. До питань контролю безпеки та якості ми підходимо принципово, жодних компромісів тут бути не може».

Система перевірок у мережі «АТБ» за європейським зразком включає в себе щомісячні, квартальні, піврічні та річні аудити. Частіше за все – раз на місяць – в «АТБ» перевіряють швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Це товари так званої першої групи. Кожного кварталу проводять  перевірку усіх інших продуктів. Промислові товари у «АТБ» уважно досліджують щопівроку. Окрім звичайних перевірок існують ще й позапланові. Їх призначають у тих рідких випадках, коли на товар надійшла скарга від споживача.

Не менш як раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників. Тому кожен, з ким співпрацює з лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі,  добре розуміє ступінь відповідальності та стежить за дотриманням стандартів якості. Саме тому в «АТБ» ми з вами завжди можемо купити гарантовано якісні продукти за мінімальними цінами. 

Ліза Подкопаєва

Общество
view counter

Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
Сегодня 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
Сегодня 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.