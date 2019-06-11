Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету Під час літньої спеки стають вельми актуальними питання безпеки продуктів харчування.

Більшість із них за високої температури у разі недотримання умов зберігання швидко псується. Та ви не матимете причин для хвилювання, якщо будете купувати продукти у супермаркетах торговельної мережі «АТБ». Зараз у 259 містах 22 областей України, у тому числі й на Сумщині, працюють 1018 дискаунтерів «АТБ».

Гарантувати нам цілковиту безпеку будь-якого товару з великого асортименту магазинів «АТБ» дозволяє європейська багаторівнева система перевірки якості продукції, яку впровадив лідер роздрібної торгівлі. Більш того, до аудиту якості «АТБ» долучив навіть найоб’єктивніших незалежних ревізорів – постійних клієнтів, а їх уже налічується більш як три з половиною мільйони. В усіх супермаркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості»: клієнт, який випадково придбав або просто помітив на полиці магазину товар, термін придатності якого збіг, може отримати його вартість у трикратному розмірі. Звернення покупців приймають в будь-якому магазині «АТБ». «Щодня в магазинах нашої мережі по всій країні здійснюють покупки понад 3 мільйони українців. Вони довіряють нам, що багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та якість товарів на полицях наших магазинів», – розповідає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Тож кожен із нас може стати ревізором. Щоправда, випадки подібного «збагачення» трапляються украй нечасто, адже побачити на полицях «АТБ» не дуже якісний товар майже неможливо.

Компанія впровадила сучасну систему аудиту якості. Дискаунтери мережі «АТБ» вже третій рік поспіль проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Він ґрунтується на принципах «Hazard Analysis and Critical Control Points» – безпека харчового продукту ретельно відстежується експертами на усіх етапах. Контролюють якість сировини, дотримання рецептури, наявність належних умов зберігання, транспортування тощо.

Станом на початок літа поточного року сертифікацію пройшли вже 350 магазинів торговельної мережі «АТБ». До речі, наявність такого документа вважається своєрідним знаком якості у розвинених країнах Євросоюзу. Асортимент цих маркетів сьогодні відповідає найвищим сучасним критеріям якості та безпеки. Про це дбає власний відділ контролю якості, який постійно проводить перевірки. З полиць магазинів щомісяця відбирають понад тисячу одиниць товарів і відправляють на дослідження до лабораторій. Фахівці ретельно перевіряють основні фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, визначають дотримання сучасних стандартів. Раз на місяць у мережі «АТБ» тестують товари першої групи – швидкопсувні продукти та дитяче харчування.

Ретельна перевірка усіх інших продуктів (друга група) проводиться кожного кварталу. Промислові товари, що належать до третьої товарної групи, аналізують раз на півріччя. Також кожного року компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників. Обов’язковість проведення таких аудитів включено окремим пунктом до договорів «АТБ». Отже, окрім більш як 50-тисячної армії співробітників «АТБ» за якістю та безпекою продуктів ретельно стежать і усі партнери, у тому числі й ми з вами – покупці.

Євгеній Кононов