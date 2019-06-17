Сохраните свое сердце Современный мир изменчив, и мы изо всех сил стремимся к нему подстроиться, стараемся все успеть, часто забывая о своем здоровье. Потом об этом напоминает печальная статистика: сердечно-сосудистые заболевания молодеют, а смертность от них остается по-прежнему самой высокой.

Что становится этому причиной, как избежать попадания в группу риска — об этом и многом другом рассказывает Ольга Аркадьевна Лушпа, врач-кардиолог поликлинического отделения №1 ЦГКБ г. Сумы.

- С какими заболеваниями приходят люди к врачу-кардиологу в первую очередь?

- К нам обращаются люди после перенесенных инфарктов и инсультов, а также с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, аритмиями, сердечной недостаточностью. Но даже если вам кажется, что проблем с сердцем у вас нет, но вы женщина за 50 или мужчина за 40, стоит показаться специалисту для профилактики. Перед этим не помешает сделать биохимический анализ крови для определения уровня общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, триглицеридов. Это сделает задачу врача проще.

- В чем причины сердечно-сосудистых заболеваний? Какие факторы влияют на развитие этих болезней?

- Если у вас нет наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, то фактором риска можно смело назвать неправильный образ жизни, результатами которого являются:

— лишний вес (накопление жировой ткани увеличивает частоту сердечных сокращений, по статистике при ожирении риск развития гипертонии вырастает в 6 раз); — повышенный уровень холестерина (избыток холестерина откладывается на стенках сосудов, что их сужает и затрудняет кровоток, а значит, организм вынужден повышать давление, создавая дополнительную нагрузку на сердце); — злоупотребление алкоголем и курение (ежедневное употребление крепких спиртных напитков увеличивает давление, а компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм сосудов); — малоподвижный образ жизни (люди, ведущие такой образ жизни, на 20–50% больше рискуют заболеть гипертонией, чем активно занимающиеся спортом и физическим трудом); — излишнее потребление соли (приводит к задержке в организме жидкости, повышению артериального давления, а затем к болезням сердца); — неправильное питание (избыток в рационе различных жиров, сладкой пищи, что приводит к набору веса и вредит сердцу).

- Можно ли сказать, что сердечно-сосудистые болезни молодеют? С чем, по вашему мнению, это связано?

- Действительно, в последние годы инфаркт и инсульт, которые традиционно считались болезнями пожилого возраста, заметно помолодели. Об этом свидетельствует статистика. Причиной тому служат стрессы, которые современный человек постоянно испытывает, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, злоупотребление полуфабрикатами, фаст-фудом, продуктами с повышенным содержанием жиров и консервантов, алкоголь и курение, перенесенные на ногах вирусные заболевания. Еще одной причиной инфарктов и инсультов и высокой смертности от них является своевременно не выявленные сердечно-сосудистые нарушения просто потому, что некогда было обратиться к врачу.

- С какими симптомами и жалобами нужно сразу обращаться к врачу?

- Ни в коем случае нельзя терпеть острую и нарастающую боль в груди, следует немедленно вызывать скорую помощь.

В то же время о проблемах с сердцем могут говорить боли, возникающие в других участках тела. Это может быть плечо, левая рука, лопатка, иногда область ключицы, запястья. Боли в этих местах беспокоят чаще при физической нагрузке и нередко могут сопровождаться слабостью, потливостью, головокружением и затрудненным дыханием. Если подобные ощущения появились, лучше сразу записаться на прием к семейному врачу и кардиологу.

- В чем заключается профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, какие специальные исследования существуют для ее проведения?

- Все просто. Профилактика заключается в устранении рисков заболевания, а значит, для этого нужно вести здоровый образ жизни. То есть, постараться отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, заниматься спортом и проводить больше времени на свежем воздухе, правильно питаться, избегать стрессов.

Что же касается исследований, то в арсенале современной медицины их достаточно. Определение уровня общего холестерина в сыворотке крови и развернутая липидограмма позволяют выявить риск развития атеросклероза.

Электрокардиография (ЭКГ) дает возможность получить представление о частоте и регулярности сердечного ритма, наличии аритмий, а также о достаточности или дефиците кровоснабжения сердечной мышцы.

Холтеровское мониторирование ЭКГ применяется для углубленного анализа аритмий и выявления эпизодов ишемии миокарда. Холтеровское мониторирование с суточным мониторингом АД (СМАД) фиксирует показатели сердечного ритма и артериального давления, ведет дневник самонаблюдения.

Велоэргометрическая проба с нагрузкой (ВЭМ) или тредмил позволяют не только определить переносимость пациентом физических нагрузок, но и выявить изменения в сердечно-сосудистой системе, вызываемые ими.

С помощью эхокардиографии (ЭХОКГ или УЗИ сердца) можно диагностировать ишемическую болезнь, инфаркт миокарда, нарушение функций клапанов, поражение оболочек сердца, выявить расстройства деятельности сердца на самых ранних стадиях.

Стресс-эхокардиография (стресс-ЭХОКГ) — метод, позволяющий распознать ишемическую болезнь сердца и функциональные изменения в сердечной мышце и клапанах в момент физической нагрузки.

Ангиокоронарография — рентгенологическое исследование кровеносных сосудов сердца позволяет врачу определить состояние сосудов, дальнейшую тактику лечения, в том числе хирургическую.

- Чем опасен высокий уровень холестерина для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Высокий уровень холестерина действительно опасен, так как может спровоцировать серьезные заболевания, связанные с сердцем и сосудами, а также усугубить уже имеющиеся проблемы. В то же время нужно понимать, что без холестерина некоторые процессы в нашем организме будут происходить неправильно. В частности, он нужен для производства половых гормонов и гормонов надпочечников, преобразования солнечного света в витамин D и метаболизма жирорастворимых витаминов. Поэтому следить за его уровнем необходимо, и тогда поводов для тревоги у вас не будет.

- Как можно снизить и контролировать уровень холестерина в крови?

- Около 80% холестерина вырабатывается самим организмом, остальное мы получаем с пищей. Как правило, для снижения уровня холестерина медики назначают специальные препараты, которые подавляют синтез этого вещества в печени. В терапии применяют две группы препаратов — фибраты и статины, часто используя их комбинации. Но во многих случаях можно обойтись и без таблеток — достаточно пересмотреть образ жизни и рацион питания.

Для контроля уровня холестерина сейчас, согласно мировым рекомендациям, используется препараты класса статинов. Наиболее распространенными и эффективными на сегодняшний день являются два статина – оторвастатин и розувастатин. Наши пациенты имеют возможность принимать препараты украинского производства, которые выпускает наше сумское предприятие, ООО «Кусум Фарм». Лекарственные средства этого производителя обладают высокой эффективностью, они безопасны и имеют доступные цены.

- О чем должен помнить человек, который перенес инфаркт миокарда, чтобы избежать повторных катастроф?

- Конечно же, грамотная терапия важна, но качество жизни пациента после перенесенного инфаркта миокарда во многом зависит и от него самого, насколько он четко следует рекомендациям врачей. Часто больному может показаться, что он здоров и нет смысла долго принимать лекарства, на самом же деле, если прекратить пить специальные препараты в первые шесть месяцев после инфаркта, то риск смерти возрастает почти в три раза. Пациенты, перенёсшие инфаркт миокарда должны обязательно принимать препараты ацетилсалициловой кислоты и клопидогрель. И, конечно же, никакие врачи и лекарства не спасут, если человек будет продолжать курить, употреблять алкоголь и вредную пищу...

Завершая наш разговор, хотелось бы повторить всем известное выражение: болезнь проще предупредить, чем вылечить! Поэтому берегите себя, делая хотя бы две простые вещи — уделяйте время отдыху и заботьтесь о правильности своего питания.