Общество

admin
admin
22.07.2019 14:13326

Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®

Свет – незаменимая часть интерьера, обеспечивающая полноценное существование человека в стенах своего дома.

Индивидуальные световые решения не только обеспечивают навигацию в помещении, но и создают разнообразие, придавая жилищу индивидуальности и неповторимости. Лампы, люстры, торшеры, бра, точечные светильники и другие виды осветительных приборов, объединенные в грамотный световой сценарий, создают условия для полноценного отдыха, общения, а если нужно – работы в любое время суток. Кроме этого, они создают настроение, вдохновляют и даже впечатляют. Вот почему очень важно тщательно подходить к вопросу организации освещения в доме. 

Большой ассортимент качественных осветительных приборов из Европы представлен в онлайн-магазине Суперсвет. Интернет-магазин освещения Суперсвет занимает топовые позиции в рейтинге магазинов с хорошим соотношением цены и качества предлагаемой продукции. В продаже есть все, что нужно для грамотной организации освещения в интерьере дома или квартиры, офиса или магазина, детского центра, школы или промышленных помещений. В каталоге магазина представлены различные варианты для уличного и интерьерного освещения, всевозможные виды современных ламп и подсветок, необходимые для них аксессуары, включающие плафоны, абажуры, каркасы, патроны, проводы, трансформаторы и другие комплектующие.

Преимущества интернет-магазина освещения Супервет:

  • • широкий выбор продукции. Все, связанное с освещением, представлено в одном магазине, что обеспечивает дополнительный комфорт и экономию времени во время закупок;

  • • гарантированное качество товара. Вся продукция магазина Суперсвет сертифицирована, соответствует европейским стандартам качества, безопасности и экологичности;

  • • проверенные производители и поставщики. Магазин поставляет товар из Польши, Чехии, Бельгии, Италии, Дании, Австрии, Швеции, Китая и т. д.;

  • • наличие реального магазина, где покупатель может осмотреть выбранный товар перед покупкой. Консультанты торгового центра освещения на Автозаводской всегда рады помочь с выбором и ответить на все вопросы покупателя;

  • • оперативная доставка заказов по Киеву или всей Украине;

  • • магазин Суперсвет всегда предлагает разные выгодные предложения и акции.

Ищете качественную замену естественного освещения для гостиной, спальни, ванной комнаты, детской, кухни иди прихожей? При помощи осветительных приборов из магазина Суперсвет, вы сможете не просто обеспечить качественное естественное освещение в темное время суток, но и декорировать свое жилище. Декоративная функция освещения так же важна, как и функция освещения пространства. Правильно подобранные, соответствующие стилистике жилища светильники, наполнят дом комфортом, теплом, домашним уютом, делая атмосферу гармоничной и целостной. Искусственное освещение – это всегда дополнение к дизайну интерьера, поэтому к его организации следует относиться очень скрупулезно и обдуманно, чтобы не испортить общую задумку интерьера.

Правильный световой сценарий предоставляет еще одну возможность – модулирования или реорганизации пространства. При помощи правильных источников света можно создать нужные визуальные эффекты: сделать потолок выше, а стены шире, увеличить или уменьшить глубину пространства, приблизить или отдалить стены, трансформировать или изменять форму помещения и т. д. Игра со светом – одно из самых интересных и любимых занятий дизайнеров. Умелые, опытные специалисты сделают домашний интерьер правильным и функциональным, при этом тонко раскроют его индивидуальность, подчеркнув характер, увлечения, стиль жизни домочадцев. 

В магазине Суперсвет есть все, что нужно для грамотной организации домашнего, уличного или промышленного освещения. По вопросам подбора светильников можно обращаться к консультантам магазина Суперсвет. Специалисты магазина ознакомят с ассортиментом, покажут и расскажут обо всех функциях конкретного прибора, помогут подобрать изделие, соответствующее стилистике жилища.

Общество
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