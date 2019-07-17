5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ® В современном мире, девушки выбирая повседневную обувь, отдают предпочтение удобству и комфорту. Именно поэтому, в гардеробе модниц можно найти множество вариаций разноплановых кроссовок. А какие именно модели покорили взор красоток по всей стране, сейчас и узнаем.

Все мы хорошо знаем, что каждая любительница комфорта отдает предпочтение классическим моделям в носке. Так, первой парой в шкафу каждой девушки должны быть белые кеды или кроссовки. Это могут быть такие популярные модели как: Reebok Classic White, Adidas SUPERSTAR, Nike Air Force 1, Adidas stan smith и другие. Они подойдут буквально под каждый образ, и не заставят долго выбирать повседневный look. Такие варианты можно комбинировать с нежными платьями, футболками и джинсами, юбками и многим другим.

Второй парой, которая также должна находится в вашем арсенале — это спортивная модель. Это могут быть модели брендов Nike, Adidas и Puma, которые с легкостью можно прикупить, по доступной цене, на популярных сайтах HypesneakersShop, Intertop, Original Store, SneakerStudio и других. В эту категорию входят: Nike Roshe Run One, Nike Air Max Ultra Moire, Adidas Falcon, Adidas Climacool 1. Спортивные экземпляры можно с легкостью сочетать с леггинсами, футболками свитшотами, джинсами и шортами.

Далее стоит вспомнить о популярных Ugly shoes. Несмотря ни на что, “папкины” кроссовки все так же остаются популярной обновкой. Они не только покорили подиумы на мировых показах, но и смело ворвались в повседневную жизнь. В этот перечень можно отнести: Balenciaga Triple S , Reebok Daytona Dmx, Louis Vuitton Archlight, Air Max 97 Ultra ’17.

Как говорят ритейлеры из hypesneakershop, следующим трендом и соответственно рекомендованной парой для носки, стали модели на липучках и пряжках. Кто еще не знает, пряжки — хит наступающего сезона. Они будут присутствовать буквально на всем: сапогах, туфлях, балетках, ну и конечно же кроссах. В общем, чем больше ремешков и застежек на обуви, тем она хайповей. По этому приобрести хотя бы один такой вариант стоит, и даже не задумывайтесь.

Изюминкой каждого гардероба выступают — стильные завышенные кроссовки. Они конечно зайдут больше для осенне-весеннего периода, но не заставят пожалеть о выборе. Цвет, материал и стиль могут быть абсолютно разными. На вкус и цвет как говорится... Так что тут дело зависит лично от Вас.

Лучше всего подобные аля спортивные ботинки можно комбинировать с джинсами, стилем спорт шик, а также вязаными платьями и свитерами. Теперь, Вы точно знаете, что нужно прикупить, для того, чтобы Ваш гардероб был на самом деле модным, практичным и универсальным. Главное помнить о том, что веяния моды всегда меняются, а классические и практичные модели прослужат довольно долгое время.