Центр занятости открывает доступ к конкурентным профессиям Сумской областной центр занятости и департамент образования и науки облгосадминистрации подписали договор о сотрудничестве в подготовке рабочих кадров.

Впервые в Украине система профессионально-технического образования (ПТО) области будет координировать подготовку и переподготовку кадров с областным центром занятости в соответствии с потребностями сумских работодателей. Об этом договорились директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный и директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова на заседании регионального совета профессионального образования (стейкхолдеров) 12 августа.

- Мы на серьезном пути: возникла категорическая необходимость дать ответ на вызовы современности, - говорит Владимир Подлесный, называя главными вызовами массовый отток профессиональных кадров за рубеж и дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

По его словам, 2019-й год – переломный в заинтересованности молодежи рабочими специальностями, что может положить начало тенденции сбалансированности высшего и профессионально-технического образования в соответствии с потребностями экономики. В связи с этим существенно повышается роль профессионального обучения.

В Сумском областном центре занятости отмечают насущную потребность людей рабочих специальностей в освоении второй и третьей профессии. А в департаменте образования области говорят о модернизации системы профессионально-технического обучения и готовности учить и переучивать по современным стандартам не только молодежь, но и взрослое население.

- Последние полтора года государство направляет значительные средства на модернизацию профессионально-технического образования, и хочется, чтобы они тратились с пользой для экономики области, - говорит Виктория Гробова. – В 2018-19 годах в обновление ПТО вложено 64,2 млн грн. И государственные, и областные деньги должны работать эффективно. Теперь, имея оснащенные по современным стандартам центры, мы можем, кроме обучения молодежи, переучивать и взрослое население в соответствии с потребностями рынка труда. Экономика требует новых профессий: специалист по полимерам, мастер по ремонту солнечных батарей, работники на современные перерабатывающие предприятия… Для этого нужен диалог с центром занятости.

Договором предусмотрено совместное согласованное сотрудничество в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров из числа зарегистрированных безработных по рабочим профессиям на базе учреждений ПТО. А также совместная профориентационная работа среди молодежи и безработных, предоставление услуг работодателям и проведение общих мероприятий по трудоустройству (онлайн-собеседования, скайп-конференции, ярмарки вакансий, дни открытых дверей, дни карьеры, дни работодателей, создание фото- и видеовакансий, фото- и видеопрезентаций, видеообзоры работодателя, видеорезюме лиц, ищущих работу).

К сведению: договор о сотрудничестве между Сумским областным центром занятости и департаментом образования и науки облгосадминистрации подписан далеко не с «нуля» - уже более 20 лет Сумская областная служба занятости сотрудничает с профессиональными (профессионально-техническими) и высшими учебными заведениями области по вопросам организации профессионального обучения безработных. В 2000-2018 годах по направлению службы занятости проходили профессиональное обучение 108 тыс. человек. За последние 5 лет в профессиональных (профессионально-технических) учебных заведениях области за счет ваучера прошли профессиональное обучение рабочим профессиям 437 человек.

Наиболее распространенными профессиями, которые получили безработные, являются: сварщик пластмасс, парикмахер, мастер маникюра, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, мастер педикюра, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В первом полугодии нынешнего года статус зарегистрированного безработного в Сумской области имели 22,9 тыс. человек. При этом увеличивается число безработных с высшим образованием. К примеру, в Сумах 70% лиц, состоящих на учете в службе занятости, - люди с высшим образованием. В то время как рынок труда требует все больше и больше рабочих профессий. В этом году наивысший спрос работодателей наблюдался на водителей автотранспортных средств (1424 вакансии), слесарей-ремонтников (283), швей (213). Также востребованы работники сферы услуг: продавцы продовольственных товаров (758 вакансий), повара (405), охранники (340), продавцы непродовольственных товаров (302), официанты (137). В сельскохозяйственном секторе требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (1095 вакансий), рабочие на лесокультурных (лесохозяйственных) работах (397), трактористы (328), рабочие по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства (144). Сохраняется постоянный спрос на бухгалтеров (381 вакансия), менеджеров (260), специалистов государственной службы (178), врачей (170), юристов (74), экономистов (69), учителей (47), но с опытом работы. При подборе персонала работодатели предпочитают опытные кадры и не желают брать на работу начинающих, мотивируя это отсутствием у них опыта. В свою очередь молодые люди, ищущие работу, надеются на быстрый карьерный рост и высокий уровень заработной платы.

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