Як у Сумах відзначатимуть День міста Суми готуються до відзначення 76-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників і Дня міста.

Про програму заходів під час брифінгу розповіли заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА, директор Агенції промоції «Суми» Юлія ЛЕВЧЕНКО та керівник творчої майстерні «Артіль МІФ», голова ГО «Голос вулиці» Дмитро БУЙВАЛ.

Мотофест

Святкування Дня міста розпочнеться з драйву. 30 серпня у заміському таборі «Ровесник», де відбудеться мотофестиваль «WIND RIDERS MC».

Як наголосила начальник відділу культури Наталія Цибульська, мотофестиваль проходить у Сумах вже не перший рік, і за цей час уже встиг полюбитися містянам. Учасники фестивалю, байкери та рок-гурти, завітають з Миколаєва, Полтави та Києва.

Максимально задіяні у святкуванні будуть і мікрорайони Сум. 31 серпня біля ПК АТ «Сумське НВО» відбудеться свято «Суми – місто талантів! Суми – місто краси!», а в Курському та Роменському мікрорайоні цього ж дня на сумчан чекають на родинному святі «Ми – сумчани!».

День визволення

2 вересня, коли сумчани відзначатимуть День визволення міста від нацистських загарбників, з метою гідного вшанування полеглих земляків, відбудеться низка заходів, в тому числі покладання квітів до могил воїнів АТО, пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів та до Меморіалу воїнам-інтернаціоналістам.

Біля Меморіального комплексу «Вічна Слава», за участі керівництва міста, ветеранів та громадськості, відбудеться урочистий мітинг.

В цей день також планується зустріч мера Сум Олександра Лисенка з ветеранським активом і відкриття скульптури «Пам'ятний знак загиблого студента-воїна» біля центрального корпусу СумДУ. А ввечері біля Альтанки, сумчани матимуть змогу насолодитись концертом духової музики.

Золото рідного міста

Масштабна програма заходів очікує на сумчан в переддень Дня міста – 6 вересня. У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка, відбудеться справжнє дійство для тих, хто зберіг любов упродовж десятків років подружнього життя, – свято «золотих» подружніх пар – «Золото рідного міста». Як зауважила Наталія Цибульська, мета заходу – вшанувати людей, які прожили разом стільки років, зберегли родину і є гідним прикладом молодому поколінню.

«Золоті» подружжя згадають день свого весілля, поділяться з присутніми секретами довгого шлюбу та рецептами сімейного щастя», – повідомила начальник відділу культури.

Справжній сюрприз готують сумчанам артисти ПК «Хімік». Свої ювілейні творчі надбання, в рамках мистецького проекту «Чотири стихії», вони подарують містянам у Театрі для дітей та юнацтва. Головними героїнями проекту стануть учасниці фольклорного колективу «Оберіг».

Харитоненко-фест

Вперше у Сумах відбудеться фестиваль вуличного мистецтва «Харитоненко-фест». За словами його організатора, Дмитра Буйвала, окрім того, що це захід унікальний для Сум, він ще буде надзвичайно видовищним.

«Фестиваль включатиме дві тематики. Перша – виставка живої скульптури, яка відбуватиметься вночі та вдень, 6 і 7 вересня. Також 6 вересня в Покровському сквері на глядачів чекатиме нічна казка. Друга тематика фестивалю – вогняно-піротехнічне мистецтво, яке 7 вересня представлять колективи з Сум, Рівного, Івано-Франківська, Києва, Одеси, Харкова та Херсону», – повідомив організатор.

Також в рамках фестивалю відбудуться різноманітні майстер-класи з класичної пантоміми, акторської гри, мистецтву «живої скульптури» і вогняному мистецтву (хулахупи, віяла тощо). Закінчиться «Харитоненко-фест» великим вогняним гала-шоу.

Окрім цього, активісти ГО «Маніфест» запропонують сумчанам долучитись до нових інтерактивних проектів. Протягом двох днів, 6 та 7 вересня, вони презентують містянам низку мистецько-культурних заходів.

День міста вже традиційно розпочнеться з привітань міським головою Олександром Лисенком новонароджених немовлят та нових родин. Потому у обласній філармонії відбудеться Урочиста сесія.

Особливістю цьогорічного святкування стане встановлення чергового рекорду – виготовлення найбільшої витинанки «Сумські обереги».

Ніч міста

Цьогорічною «перлиною» фестивалю «Ніч міста» стане мурал на вул. Воскресенська, 16. На стіні будинку буде репродукція картини Сальвадора Далі у виконанні молодого художника Єгора Авдєєнка.

«Проект «Ніч міста» проходитиме в Сумах втретє. Щоразу творчі особистості дивують містян новими неординарними локаціями. Тема цьогорічного фестивалю «Ніч міста» п'ять відчуттів: побачити, почути, спробувати на смак, запах і доторкнутися. Тому, всі локації і будуть розміщені і спрямовані в такому стилі», – сказала Юлія Левченко.

Скейт-парк

Не обійдеться цьогорічне святкування Дня міста й без фізкультурно-спортивних заходів. До всього в парку ім. Кожедуба планується відкриття скейт-парку.

«Ми запрошуємо усіх сумчан на відкриття цього майданчику, а особливо нашу молодь. Окрім відкриття тут плануються ще й показові виступи скейт-бордистів, тому на глядачів очікує захоплююче видовище», – зауважила Віра Мотречко.

Вона наголосила, окрім того, що заходи охоплять усі верстви населення, цьогорічне святкування Дня міста буде наймасштабнішим: «Ми ретельно обираємо кращі заходи, розширюємо спектр локацій, для того, щоб сумчани мали можливість обрати собі розваги до смаку».

У святкові дні очікується багато гостей, зокрема з міст-партнерів з Грузії, Китайської Народної Республіки, Польщі, Литви та міст України, із якими Суми підтримують дружні зв’язки.

Хто саме із зірок естради цього року запалюватиме на головній сцені міста, поки що тримають у секреті, але обіцяють, – сумно не буде нікому.