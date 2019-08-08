Каким должен быть идеальный школьный кабинет химии ® Многие объекты, которые нас окружают, состоят не из одного, а из множества разных веществ. На вопросы, почему одни вещества превращаются в другие, как они взаимодействуют, из чего состоят, каковы их свойства отвечает наука «химия».

Школьной курс химии начинается в 7 классе и дает детям все необходимые базовые знания дисциплины.



Зародившись в XVI веке как самостоятельная дисциплина, после ряда научных открытий она не только продолжает изучать строение многих природных веществ и элементов, но и дает возможность получать новые вещества, которых в природе ранее не было. Например, различные полимеры, искусственные ткани и красители, сплавы из металлов и т.д.

Являясь одной из ведущих и востребованных естественных наук, химия тесно связана с другими естественнонаучными дисциплинами — физикой и биологией, находится в постоянной динамике, что делает ее очень захватывающим предметом для учеников образовательных учреждений.

Чтобы изучение школьного курса химии было более интересным и эффективным, кабинет по этой дисциплине должен быть соответственно оборудован и оснащен необходимыми приборами, моделями, коллекциями, стендами, специальной посудой, реактивами и другими принадлежностями для проведения лабораторных работ — https://labora.com.ua/catalog/kabinet_himi. Только при таких условиях учитель сможет в полной мере давать ученикам знания, мотивировать их на получение новых знаний.

В 2018 году МОН Украины обновило требования к перечню обязательных средств обучения общего назначения для кабинетов естественно-математических предметов в школах, в том числе кабинетов химии. В списке:

компьютеры и мультимедийное оборудование;

приборы общего (лабораторного и демонстрационного) назначения;

наборы посуды, инструментария и принадлежностей для опытов;

измерительные приборы;

коллекции и учебно-тематические стенды;

химические реактивы (комплекты кислот, щелочей, нитратов, сульфатов, сульфитов и солей).

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