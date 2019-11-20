Роботу знаходить той, хто її шукає Сумська районна філія Сумського обласного центру зайнятості активно сприяє працевлаштуванню.

- Закон України «Про зайнятість населення» перш за все націлює нашу роботу на профілактику настання страхових випадків, оперативне реагування на виклики ринку праці, щоб звести до мінімуму ризики та наслідки масового вивільнення працівників. Кінцевим результатом наших заходів повинно стати працевлаштування кожної особи, - зазначає директор Сумської районної філії Сумського обласного центру зайнятості Сергій Чикалов і на конкретному прикладі пояснює порядок дій у разі звільнення.

Скорочення райадміністрації

- Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 20 листопада цього року, встановлено граничну чисельність працівників Сумської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, - розповідає Сергій Чикалов. – Під скорочення підпадає близько 40 % працюючих. Станом на 29 листопада звіт про заплановане масове вивільнення подали райдержадміністрація, відділ культури райдержадміністрації, управління розвитку сільських територій, управління соціального захисту населення райдержадміністрації та фінансове управління.

Згідно з планом спільних дій райдержадміністрації та районної служби зайнятості, спрямованих на пом’якшення наслідків вивільнення працівників, проведено анкетування усіх працівників з метою з’ясування потенціалу до працевлаштування. Усі проінформовані про кар’єрний супровід та інші послуги служби зайнятості, зокрема профорієнтаційні, з урахуванням індивідуальних потреб клієнтів.

За результатами анкетування, за кожним працівником, який підлягає вивільненню, буде закріплений кар’єрний радник, який здійснюватиме кар’єрний супровід. Послуги за бажанням вивільнюваних осіб можуть надаватися в центрі зайнятості або безпосередньо на їхньому робочому місці.

Для осіб, які дадуть згоду на надання персональних даних, буде заведено облікову картку, проведено поглиблене профілювання для визначення мотивації до працевлаштування і, відповідно до визначеного профілю, буде розроблений індивідуальний план надання послуг, в якому будуть зазначені заходи, необхідні для вирішення питання працевлаштування кожної окремої особи.

Спеціалісти центру зайнятості нададуть допомогу у складанні резюме, знайомстві із сайтами з безкоштовно вивчення англійської мови та сайтом, на якому можна пройти курси з основ підприємницької діяльності, проведуть семінари з техніки пошуку роботи.

Роботу отримали більше тисячі осіб

За даними Сумської районної філії Сумського обласного центру зайнятості, станом на 1 грудня на обліку перебувають 444 безробітних громадян, що на 6% більше, ніж минулого року.

Протягом поточного року послугами Філії скористалися 2774 безробітних, що на 11 % більше, ніж минулого року. За цей період 293 роботодавця подали інформацію про наявність 1618 вакансій, що на 5% більше, ніж торік. Рівень укомплектування вакансій складає 75% , що також більше на 6%.

Завдяки активним заходам, проведеним Сумською районною службою щодо працевлаштування незайнятих громадян зайнятості протягом поточного року роботою забезпечено 1245 осіб. Професійне навчання проходили 244 безробітних. Із загального числа працевлаштованих - 570 безробітні та 648 - особи, яким статус безробітного не надавався. 26 осіб працевлаштовано самостійно та за цивільно-правовими договорами за сприяння служби зайнятості. Рівень працевлаштування складає 43,5%. Серед працевлаштованих - 240 осіб з числа неконкурентоспроможних на ринку праці. Шляхом компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано вісім осіб: сім до ФОП Труш О.А., один - ТОВ «Зернова індустрія».

У січні-листопаді цього року 34 безробітних працювали на громадських роботах в управлінні соціального захисту населення Сумської райдержадміністрації - виконували роботу з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та працювали з документацією, 11 осіб допомагали в Сумській кінно-спортивній школі, 2 – Хотінській селищній раді. На оплату їх праці використано 314 тис.грн коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та 216,2 тис.грн місцевих бюджетів. У роботах тимчасового характеру приймали участь 152 безробітних, які працювали у ТОВ «Хлібодар», ФГ «Зернова долина», «Мрія-СК», ПСП «Гарант», ФГ «Нива-2007» та інших підприємствах.

У січні-листопаді 2019 року філією надано послуги 67 демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, 23 з них - працевлаштовані, 5- брали участь у роботах тимчасового характеру, 9 - проходили профнавчання. Продовжують перебувати на обліку ще 23 особи. Середній розмір допомоги по безробіттю складає 5757 грн.

Протягом цього року на обліку у філії перебували та отримували повний комплекс профінформаційного та матеріального забезпечення 47 осіб з інвалідністю. Десять осіб вдалося працевлаштувати, 18 продовжують перебувати на обліку.

- Районна філія Сумського обласного центру зайнятості використовує всі можливості щодо забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю. Але дане питання більш ефективно може бути вирішене за умови зацікавленості роботодавців щодо створення спеціалізованих або адаптованих робочих місць для таких працівників, - пояснює Сергій Чикалов.

До відома: Основні причини безробіття

За даними Сумської районної філії Сумського обласного центру зайнятості, в поточному році переважну більшість безробітних - 63% складають особи, які були звільнені за угодою сторін; 16% - у зв’язку із закінченням дії строкового договору; 6% - звільнені за власним бажанням; 4% - вивільнені у зв’язку зі змінами у виробництві; 3,9% - особи, які не були зайняті з різних причин більше року.

Серед незайнятих громадян 42,6 % складають жінки, 27% - молодь коли до 35 років; 55% - особи, які обіймали робітничі місця. Кожен третій працював на посаді службовця, кожен десятий не мав професії або працював на робочому місці, яке не потребує спеціальної підготовки.

®