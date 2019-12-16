«БЛRДI» У ВЛАДІ Сумський експерт з питань охорони здоров’я, очільник громадської організації «Клуб «Шанс» Андрій Букін прокоментував у Фейсбуці неприйняття Сумською облрадою Обласної цільової соціальної програми розв’язання пріоритетних проблем з використанням механізму соціального замовлення на 2020 рік.

«Сьогодні депутати обласної ради не підтримали знакову Обласну цільову соціальну програму розв’язання пріоритетних проблем з використанням механізму соціального замовлення на 2020 рік. Яка пройшла всі обговорення, фінансові та юридичні погодження, яка була розроблена спільними зусиллями громадських організацій та профільних управлінь.

Коли три місяці тому нам сказали, що на ветеранів та розв'язання їхніх проблем коштів в обласному бюджеті не має, ми змирилися, бо є соцзахист, де це хоч якось передбачено. Але сьогодні цинізм депутатів облради сягнув небаченого. Напрямок роботи з сім'ї загиблих – не отримав підтримки, робота з молоддю в ОТГ – не отримала підтримки, ініціативи соцзахисту, так само не пройшли депутатське обговорення, робота з людьми що звільнилися з місць позбавлення волі та наркозалежними – від нині це не проблема для депутатів обласної ради.

Це чи не єдина програма, яка прославила Сумську область, як інноваційну у соціальному захисті, яка залучила реальні фінансові інвестиції у галузь медицини. Від так міжнародні донори на закладену суму у цій програми давали стільки ж на поліпшення умов роботи для соціальних працівників. Від сьогодні ми можемо констатувати, що політики в області є непослідовними і навіть нерозумними, враховуючи той факт що вони відмовляються від перспектив залучення інвестицій, які можна залучати додатково в область на соціальну галузь.

Мені прикро констатувати, той факт що депутати нічого не розуміють у громадянському суспільстві, що їм байдуже як патріоти, так і хворі на невиліковні захворювання. На жаль політична криза, в яку все глибше занурюються область робить нас заручниками недолугих депутатів, які не чують, а ні начальників профільних управлінь, а ні керівництво медичних закладів, а ні пацієнтські організації, а ні громадські об'єднання.

Сумський регіон не перспективний, сюди не хочуть іти, а ні міжнародні фонди, а ні інвестиційні кампанії. І це зрозуміло з таким то підходом обласних депутатів. Можна констатувати що в найближчі роки із-за таких телепнів відтік кадрів, які ніколи не повернуться в наш регіон буде тільки збільшуватися. Бо обласним очільникам плювати хотілося на проблеми людей, на їх хвороби та соціальні потреби. Ці довбні краще будуть насипати гроші силовикам, замість того щоб працювати з профілактикою у вразливих групах, підтримувати молодь та піклуватися про сім'ї героїв.

Рішення, які приймає облрада сьогодні вдарить по суспільству наступного року. Друзі нас чекають великі потрясіння, із-за того що ми так і не навчилися обирати гідну владу. Хотілося б завершити цей допис словами Кобзаря, але його скоро прирівняють до «спеціальної» терористичної літератури», - написав він у Фейсбуці.