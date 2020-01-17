Оздоровительный отдых в здравнице «Южный Буг» ® Напряженный ритм жизнедеятельности организма человека требует больших энергетических, нервных затрат. В процессе физической, умственной работы постепенно накаливается усталость. Чем дольше человек трудится, тем меньше в организме остается ресурсов для качественной деятельности.

Чтобы восстановить затраченную энергию, избавиться от переутомления необходим оздоровительный отдых. Удовлетворить такую потребность в полном объеме и создать запас энергии на многие месяцы вперед поможет санаторий «Южный Буг» в городе Хмельник.

Особенности здравницы

Полноценное оздоровление организма невозможно без специальных лечебных процедур. Санаторий «Южный Буг» идеально подходит для такого времяпровождения отпуска. Медицинский центр реабилитации одна из лучших здравниц на курорте Хмельник. Учреждение предоставляет для своих посетителей:

• лечебно-диагностическую базу;

• комфортное проживание;

• 120 лечебных процедур;

• квалифицированный медперсонал;

• терапию 97 заболеваний;

• обширную развлекательную программу.

Санаторий расположен с практически в самом центре города. Территория здравницы включает и берег р. Южный Буг. На нем находится обустроенный для комфортного отдыха собственный пляж. Общая площадь санатория составляет 8,8 гектаров облагороженной земли.

Услуги, предоставляемые в санатории

Отдыхающим предоставляются комфортные 1 и 2 местные номера, категорий: люкс, полулюкс, улучшенной комфортности, люкс+. В стоимость путевки входит проживание, лечение, стандартный перечень оздоровительных процедур, питание. Посетители с направлением кардиологического типа проходят оздоровление по расширенной программе реабилитации.

К каждому проходящему реабилитацию в санатории прикрепляется врач, ведущий терапевтическое наблюдение за процессом оздоровления. В медицинском центре предоставляются также услуги не входящие в стоимость путевки. Перед принятием таких оздоровительных процедур следует проконсультироваться с лечащим доктором.

На территории медцентра имеются и спортивно-развлекательные площадки. Оборудована беговая дорожка с хорошим покрытием. В парке сделана разметка для терренкура. Отдыхающие смогут поиграть в волейбол, настольный теннис, бильярд. Провести время на пляже, поплавать на катамаранах или порыбачить.

Чтобы попасть в здравницу в удобное для посетителей время следуют забронировать место заранее. В этом поможет онлайн сервис «Захiд Курорт». Также на этом вебпортале можно подобрать для отдыха и другие санатории курорта Хмельник.