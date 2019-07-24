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Вчера 13:55798

Вигоди співпраці зі службою зайнятості на Сумщині

Торік, порівнюючи з 2018, роботодавців Сумщини, які співпрацювали з місцевими філіями та центрами зайнятості, збільшилось до 6,1 тис.

Вакансій у базі даних обласної служби зайнятості збільшилося на 5% - до 35,3 тис.У 18 філіях та центрах зайнятості з 19 відбувся ріст кількості вакансій. Найбільш суттєво цей спостерігаємоу Середино-Будській- у 1,2 рази, Краснопільській, Великописарівській та Ямпільській філіях - в 1,1 рази.               

Працевлаштованих за сприяння служби зайнятості теж збільшилось до 26,8 тис.осіб.45,1% з них працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.З числа безробітних 26% знайшли роботу в сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві; 14% - у переробній промисловості; 12% - у сфері оптової та роздрібної торгівлі,ремонті.

Працевлаштовані 294безробітних на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування(84 особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 210, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).

2019 року кількість безробітних, які отримали одноразову допомоги по безробіттю  та започаткували власну справу, зросла більше, ніж удвічі.

Общество Служба занятости
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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