Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 15:11167

Школа на дому

Как в Сумах организовано дистанционное обучение на карантине и легко ли сумчанам дается школьная наука «по удаленке».

Все учебные заведения Сум ушли на карантин, который неизвестно когда закончится. Ученикам, родителям и всем посторонним вход в школу запрещен. Но это, как отмечают в управлении образования Сумского горсовета, вовсе не каникулы, а серьезное испытание для всей образовательной системы и ее участников – педагогов, учеников и родителей.

Учите как хотите

Карантин пришелся на ключевой период учебного года, особенно для старшеклассников, которые готовятся к внешнему независимому оцениванию (ВНО). Пробное ВНО отсрочено на неопределенный срок. Отменены всеукраинские олимпиады, в то время как победители получали дополнительные баллы при поступлении в вузы, но в этом году они, скорее всего, не смогут воспользоваться таким преимуществом. Самое неприятное в том, что неизвестно, как будут развиваться сообытия дальше.

Минобразования рекомендовало школам введение дистанционных технологий и дало учебным заведениям полную свободу выбора, как им удаленно взаимодействовать с учениками во время карантина.

В Сумах, чтобы не отстать от программы, учителя и ученики, находясь дома, должны делать все то же, что и в обычной школе, только с помощью электронных средств коммуникации. С 16 марта обучение идет с использованием всех доступных социальных сетей, мессенджеров и средств онлайн-связи. Нагрузка на педагогов возросла в несколько раз – приходится готовить уроки и контактировать с учениками и их родителями в режиме почти 24/7. При этом многому приходится учиться и самостоятельно. Только месяц спустя после введения дистанционного обучения сумским педагогам предложили с 14 по 24 апреля пройти обучение в режиме онлайн конференции в Сумском педуниверситете.

Большинство учителей в Сумах работает на платформе Google Classroom и общается с учениками в режиме онлайн-конференции с помощью программы Zoom – кому-то подсказали методисты, а кто-то пришел к этому варианту «методом тыка». После окончания карантина все оценки, полученные учеником «по удаленке», будут перенесены в журнал. При этом вопрос объективности и правомерности оценивания остается открытым. Как учителю убедиться, кто именно делает уроки – ученик, родители или кто-то еще?

Далеко не все родители в силу разного уровня компьютерной грамотности, техобеспечения и удаленности от скоростного интернета (например, если ребенок находится в селе у бабушки) могут обеспечить своим детям адекватное взаимодействие с педагогом. Многие родители оказались морально не готовы сидеть дома с ребенком и делать уроки. Они так и пишут учителям: «Сколько можно задавать?! Я не учитель и не могу объяснить новую тему!» Многие родители отмечают, что с переходом на дистанционные технологии задавать стали больше, дети за уроками сидят дольше. Хотя, по логике, должно было быть наоборот. Да и не все сумские педагоги оказались готовыми к цифровому обучению – некоторые их ссылки на источники просто не открываются, их задания не всегда корректны и понятны… В общем, трудно всем: учителям, детям, родителям. От бурного недовольства удерживает только понимание, что мера вынужденная и временная. После месяца опробации стало понятно: дистанционное обучение не подходит слабо подготовленным участникам образовательного процесса. Кроме того, у детей разного возраста свои особенности - маленьким детям для успешной учебы нужно живое общение с учителем, а школьниками средних и старших классов онлайн-инструменты воспринимаются органичнее.

Отдельная тема – телевизионные уроки, которые, казалось бы должны были помочь ученикам 5-11 классов. По проекту «Всеукраинская школа онлайн» с 6 апреля уроки по 11 предметам транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Минобразования. Однако, как выяснилось на практике, польза от этого не велика – темы телевизионных уроков не совпадают с программой – либо опережают, либо отстают (иногда даже на месяц), и почти все темы - на повторение. А сложность состоит именно в дистанционном преподавании нового материала. Кроме того, все уроки по разным каналам идут в одно время. А как быть, например, если в семье два школьника или три?

Не забей!

Главное правило домашнего обучения – самоорганизация. Те, кто уже адаптировался к новым условиям, говорят, что дистанционно учиться легче. Теперь, если что-то не понятно, никто не скажет: «Надо было слушать». Можно посмотреть видеоматериал еще раз, а если снова не понятно, спросить у учителя дистанционно. Сложнее всего заставить себя не откладывать все на потом, а придерживаться расписания, не перескакивать через темы. А еще с компьютером и телефоном под рукой сложно не заглядывать в Инстаграм или Ютуб. Если там не зависать, все делается гораздо легче и быстрее.

На карантине родителям и детям важно построить правильные учебные отношения. Глава образовательной организации «Освитория» и мама школьника Зоя Литвин поделилась рекомендациями, как это сделать.

Можно провести небольшую «планерку»: рассказать ребенку о новых правилах, о том, что важно каждый день смотреть список онлайн-заданий, изучать рекомендованные учителем материалы.

Стоит четко разделять домашнее время на развлечения и обучение. Целесообразно сохранить привычный для ученика распорядок дня: определенное время подъема и отхода ко сну, приема пищи, занятий и отдыха.

Важно уделять учебе короткие промежутки времени: от 15 минут для ребенка средней школы и до 25 минут для ребенка старшей школы с небольшими перерывами.

Учебный темп у детей очень разный. Кому-то обучение дома позволит «щелкать» задания быстрее, для кого-то это будет возможность сбавить темп и выполнять медленнее, но в более комфортном ритме. Главное - успевать к дедлайнам, а в правильном онлайн-обучении во время карантина они обязательно должны быть, иначе эффективность обучения снизится. Учебе дома нужно уделять времени не больше, чем занимает стандартный школьный день ученика.

Обычно ребенок со второго класса в состоянии сам контролировать свои учебные задачи. После «планерки» родитель должен сказать ключевую фразу: «Если тебе что-то не понятно или нужна будет моя помощь, я всегда рядом, обращайся». И потом не вмешиваться. Если ребенок не обращается, значит, у него все под контролем. 

К сведению:

Украинские онлайн-платформы, которые могут бесплатно помочь в дистанционной учебе

Начальная школа

• Matific - уроки и тесты по математике для учеников 1–6-х классов.

• «Розумники» - интерактивные уроки по украинскому языку и математике для 1–4-х классов. Бесплатно на время карантина.

• BrainBasket - игровые курсы по программированию и робототехнике для детей от 6–8 лет.

Базовая школа

• Gios - уроки математики, алгебры и геометрии для 5–9-х классов. Бесплатно на время карантина.

• Павел Виктор - Ютуб-канал учителя физики с видеоуроками для 7–11-х классов.

• MOOCs - онлайн-курсы английского языка от Британского совета для школьников средних и старших классов и их родителей.

Старшая школа

• Prometheus - курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.

• EdEra - курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, английскому языку и биологии.

• «Доступна освіта» - видеолекции по украинскому языку и литературе и истории Украины.

• iLearn - курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, английскому языку и биологии.

• Be Smart - курсы подготовки к ВНО и тесты по девяти предметам, в том числе естественно-научным.

• ЗНО-Онлайн - тестовые задания ВНО прошлых лет по 11 предметам

В украинском сегменте интернета имеется десятки образовательных платформ - платных и бесплатных. Некоторые из них, такие как «Розумники» и Gios, организовали бесплатный доступ к урокам и лекциям на время карантина. Особенность этих онлайн-ресурсов в том, что они не заменяют учебную программу, а дополняют темы, которые проходит ученик. Список онлайн-курсов, которые могут помочь в домашнем обучении, можно найти на сайте Минобразования. Доминируют курсы подготовки к ВНО для старшеклассников. Наиболее известные из них - Prometheus, EdEra и iLearn - МОН рекомендует использовать из во время карантина.

В связи с новыми образовательными условиями Минобразования выложило на своем сайте электронные версии учебников. Некоторые наработки сумских педагогов, в частности уроки украинского, можно найти на сайте управления образования Сумского горсовета.

На сайтах всех сумских школ созданы разделы «Дистанционное образование» - с ежедневным расписанием уроков и указанием тем с ссылками на учебные материалы (параграфы из учебника, видеолекции и пр.).

Общество Карантин Образование

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