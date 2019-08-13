Школа на дому Как в Сумах организовано дистанционное обучение на карантине и легко ли сумчанам дается школьная наука «по удаленке».

Все учебные заведения Сум ушли на карантин, который неизвестно когда закончится. Ученикам, родителям и всем посторонним вход в школу запрещен. Но это, как отмечают в управлении образования Сумского горсовета, вовсе не каникулы, а серьезное испытание для всей образовательной системы и ее участников – педагогов, учеников и родителей.

Учите как хотите

Карантин пришелся на ключевой период учебного года, особенно для старшеклассников, которые готовятся к внешнему независимому оцениванию (ВНО). Пробное ВНО отсрочено на неопределенный срок. Отменены всеукраинские олимпиады, в то время как победители получали дополнительные баллы при поступлении в вузы, но в этом году они, скорее всего, не смогут воспользоваться таким преимуществом. Самое неприятное в том, что неизвестно, как будут развиваться сообытия дальше.

Минобразования рекомендовало школам введение дистанционных технологий и дало учебным заведениям полную свободу выбора, как им удаленно взаимодействовать с учениками во время карантина.

В Сумах, чтобы не отстать от программы, учителя и ученики, находясь дома, должны делать все то же, что и в обычной школе, только с помощью электронных средств коммуникации. С 16 марта обучение идет с использованием всех доступных социальных сетей, мессенджеров и средств онлайн-связи. Нагрузка на педагогов возросла в несколько раз – приходится готовить уроки и контактировать с учениками и их родителями в режиме почти 24/7. При этом многому приходится учиться и самостоятельно. Только месяц спустя после введения дистанционного обучения сумским педагогам предложили с 14 по 24 апреля пройти обучение в режиме онлайн конференции в Сумском педуниверситете.

Большинство учителей в Сумах работает на платформе Google Classroom и общается с учениками в режиме онлайн-конференции с помощью программы Zoom – кому-то подсказали методисты, а кто-то пришел к этому варианту «методом тыка». После окончания карантина все оценки, полученные учеником «по удаленке», будут перенесены в журнал. При этом вопрос объективности и правомерности оценивания остается открытым. Как учителю убедиться, кто именно делает уроки – ученик, родители или кто-то еще?

Далеко не все родители в силу разного уровня компьютерной грамотности, техобеспечения и удаленности от скоростного интернета (например, если ребенок находится в селе у бабушки) могут обеспечить своим детям адекватное взаимодействие с педагогом. Многие родители оказались морально не готовы сидеть дома с ребенком и делать уроки. Они так и пишут учителям: «Сколько можно задавать?! Я не учитель и не могу объяснить новую тему!» Многие родители отмечают, что с переходом на дистанционные технологии задавать стали больше, дети за уроками сидят дольше. Хотя, по логике, должно было быть наоборот. Да и не все сумские педагоги оказались готовыми к цифровому обучению – некоторые их ссылки на источники просто не открываются, их задания не всегда корректны и понятны… В общем, трудно всем: учителям, детям, родителям. От бурного недовольства удерживает только понимание, что мера вынужденная и временная. После месяца опробации стало понятно: дистанционное обучение не подходит слабо подготовленным участникам образовательного процесса. Кроме того, у детей разного возраста свои особенности - маленьким детям для успешной учебы нужно живое общение с учителем, а школьниками средних и старших классов онлайн-инструменты воспринимаются органичнее.

Отдельная тема – телевизионные уроки, которые, казалось бы должны были помочь ученикам 5-11 классов. По проекту «Всеукраинская школа онлайн» с 6 апреля уроки по 11 предметам транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Минобразования. Однако, как выяснилось на практике, польза от этого не велика – темы телевизионных уроков не совпадают с программой – либо опережают, либо отстают (иногда даже на месяц), и почти все темы - на повторение. А сложность состоит именно в дистанционном преподавании нового материала. Кроме того, все уроки по разным каналам идут в одно время. А как быть, например, если в семье два школьника или три?

Не забей!

Главное правило домашнего обучения – самоорганизация. Те, кто уже адаптировался к новым условиям, говорят, что дистанционно учиться легче. Теперь, если что-то не понятно, никто не скажет: «Надо было слушать». Можно посмотреть видеоматериал еще раз, а если снова не понятно, спросить у учителя дистанционно. Сложнее всего заставить себя не откладывать все на потом, а придерживаться расписания, не перескакивать через темы. А еще с компьютером и телефоном под рукой сложно не заглядывать в Инстаграм или Ютуб. Если там не зависать, все делается гораздо легче и быстрее.

На карантине родителям и детям важно построить правильные учебные отношения. Глава образовательной организации «Освитория» и мама школьника Зоя Литвин поделилась рекомендациями, как это сделать.

Можно провести небольшую «планерку»: рассказать ребенку о новых правилах, о том, что важно каждый день смотреть список онлайн-заданий, изучать рекомендованные учителем материалы.

Стоит четко разделять домашнее время на развлечения и обучение. Целесообразно сохранить привычный для ученика распорядок дня: определенное время подъема и отхода ко сну, приема пищи, занятий и отдыха.

Важно уделять учебе короткие промежутки времени: от 15 минут для ребенка средней школы и до 25 минут для ребенка старшей школы с небольшими перерывами.

Учебный темп у детей очень разный. Кому-то обучение дома позволит «щелкать» задания быстрее, для кого-то это будет возможность сбавить темп и выполнять медленнее, но в более комфортном ритме. Главное - успевать к дедлайнам, а в правильном онлайн-обучении во время карантина они обязательно должны быть, иначе эффективность обучения снизится. Учебе дома нужно уделять времени не больше, чем занимает стандартный школьный день ученика.

Обычно ребенок со второго класса в состоянии сам контролировать свои учебные задачи. После «планерки» родитель должен сказать ключевую фразу: «Если тебе что-то не понятно или нужна будет моя помощь, я всегда рядом, обращайся». И потом не вмешиваться. Если ребенок не обращается, значит, у него все под контролем.