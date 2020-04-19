Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:4233

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней

Андрей Гриценко уже второй раз становится победителем вики-марафона.

Андрей Гриценко из Глухова Сумской области в конкурсе WikiGap Challenge побеждает второй год подряд: в этом году за месяц он написал 416 статей, в прошлом для победы хватило всего 260, пишет КП в Украине.

Конкуренты наступали на пятки

По условиям конкурса, организованного Министерством иностранных дел Швеции и организации "Викимедиа Швеция" совместно с представителями Фонда "Викимедиа" и Бюро ООН по правам человека, с 8 марта по 8 апреля участники должны были работать над статьями в Википедии о женщинах, особенно о тех, которые боролись и борются за права человека. Кто напишет больше и качественнее, тот и победил.

- Я сомневался, стоит ли участвовать, ведь в прошлом году я выиграл, думал, нужно дать и другим шанс выиграть, - улыбается Андрей. - А с другой стороны, подумал, что у меня опыт есть, так почему не писать? Мне коллеги говорили к тому же: "Ты - марафонец, добежишь".

Андрей рассказывает, кроме него участвовали в вики-марафоне в этом году еще 89 человек, 16 из них - украинцы.

- Я из 416 статей 229 написал за 8 дней. Больше всего за день писал 45 статей, это был предпоследний день. Это был настоящий нон-стоп, - улыбается. - Первые дней 15-18 атмосфера была настолько спокойной, что я расслабился, был уверен - выиграю. Но потом конкуренты начали так мега-активно писать, и пришлось последние дни работать с утра до ночи. Я ориентировался на конкурента из Индии, но активные ребята были и из Индонезии, и арабских стран. В этом конкурсе важно не начать новую статью, а поощряли переводить те, которые уже есть. Но перевести и залить - это не все, материал нужно обработать, чтобы он был качественным, имеет значение и размер статьи, нужно сделать оформление - фото, источники.

В обычной жизни Андрей пишет докторскую и преподает в университете, признается, такой марафон немного повлиял на привычный ритм жизни, но победа того стоила.

Тема статей - женщины

Андрей пишет для Википедии с 2013 года, за все это время создал более 3,5 тысячи статей, говорит, тема женщин в свободной энциклопедии действительно требует доработки, ведь от общего количества статей о женщинах написано до 20% из всех биографических страниц.

- До этого я писал в Википедию только на украинском, а специально для конкурса переводил статьи на русский, белорусский, на башкирский языки. В этом году выбрали 20 женщин-правозащитниц, и за работу над статьями о них давались дополнительные баллы, но главный тематический критерий - женщины. Мне, как историку, было интересно работать над статьями про российских фрейлин, грузинских цариц, румынских, но писал и про современных актрис и певиц. Интересно было писать о деятельности правозащитниц. Что меня больше всего поразило - это судьба афганской полицейской Ислам Биби. Ее не поддержали ни семья, ни знакомые, потому что она смело боролась с криминалитетом в Афганистане. И, к сожалению, ее зверски убили. Жаль было также мексиканскую правозащитницу Мириам Родригес Мартинес, потому что ее дочь убили. В этом списке также Мария Вероника Рейна из Аргентины, которая проводила агитацию за права людей с ограниченными возможностями. Трудно представить, в каких условиях жила и боролась за права эфиопских женщин Богалетч Гебра. К сожалению, она умерла в прошлом году, - рассказывает победитель.

Правда, заветная победа едва не ускользнула от Гриценко:

- Когда время вышло, в общем зачете я оказался четвертым, было очень обидно, но уже через неделю организаторы начали пересматривать статьи на качество и некоторые статьи конкурентов дисквалифицировали. Так я стал первым.

По словам Гриценко, в Википедии может писать каждый, а набравшись опыта, замахнуться и на такой марафон.

- Писать статьи в Википедии легко и интересно. Ведь ты идешь в собственном темпе, пишешь на темы, которые тебя интересуют, изучаешь новое, развиваешься, совершенствуешь свое мастерство. Каждый может научиться этому и создать первые 1-2 статьи в неделю. Более того, когда вы пишете статьи в Википедии, вы выполняете работу, которая нужна каждому. Поскольку Википедия становится все более популярной энциклопедией для студентов, студентов и взрослых. Это важная социальная и интеллектуальная миссия, - уверен житель Глухова.

 
Общество Андрей Гриценко Википедия

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
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