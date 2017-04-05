ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии Об организационных мерах по созданию безопасных условий для проведения пробного внешнего независимого оценивания, требованиях к проведению как пробного тестирования, так и основной и дополнительной сессии ВНО рассказала во время брифинга директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, процесс проведения ВНО будет полностью соответствовать рекомендациям Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Прежде всего, чтобы избежать скопления участников, допуск в пункт проведения тестирования будет осуществляться по графику.

После проведения термометрии при условии надевания защитной маски / респиратора, лица, у которых температура тела не выше 37,2 °С, будут допущены в пункт тестирования. Лица, у которых температура выше 37,2°С и имеют признаки респираторных болезней, не будут допущены к тестированию, однако смогут сдать экзамен в дополнительную сессию, которая состоится 23 июля - 11 августа.

На входе в пункт тестирования будут предусмотрены места для обработки рук антисептиками.

В аудиториях во время тестирования между участниками обязательна дистанция 1,2 м. Помещение будут проветривать и дезинфицировать. В пункте проведения тестирования будет дежурить медицинский работник.

Директор профильного Департамента обратила внимание всех участников тестирования на то, что на выходе из каждого заведения будут размещены контейнеры (урны) с крышкой для использованных масок с четкой яркой отметкой «Использованные маски».

Для обеспечения процедуры проведения внешнего независимого оценивания подготовлено 2564 работника, которые будут привлечены к работе в пунктах тестирования в качестве ответственных за пункты тестирования, их помощников, старших инструкторов, инструкторов, дежурных.

Также, Виктория Гробова добавила, что в этом году на внешнее независимое оценивание зарегистрировалось 13 человек с особыми образовательными потребностями, которые будут проходить тестирование на соответственно оборудованных пунктах проведения ВНО.

Всего в Сумской области зарегистрировалось на внешнее независимое оценивание 9646 участников (в 2019-м - 9223), - отметила Виктория Гробовая. - Из них: учащихся учреждений общего среднего образования - 4 733 (2019 год - 4388), учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - 1418 (2019 - 1521), студентов учреждений профессионального перед высшими, высшего образования - 2267 (2019 - 2448) и выпускников прошлых лет - 1228 (2019 - 866).

Областным Департаментом образования и науки совместно с Харьковским региональным центром оценивания качества образования определено округа для проведения тестирования. Всего будет организовано 6 округов - города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы, Шостка (как межобластной округ проведения ВНО, где к участникам Середина-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов присоединяются абитуриенты из г. Новгород-Северский Черниговской области и района). В пункты тестирования будет организовано подвоз участников тестирования.