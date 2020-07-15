Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ® На ремень системы ГРМ возложены одни из наиболее ответственных ролей в работе мотора.

В его задачу входит синхронизация работы поршней и распределительного вала (валов). К тому же часто один ремень отвечает за работу помпы двигателя и балансировочного вала.



Естественно, что несвоевременная замена этого элемента может привести к его разрыву. И что тогда? Привет капитальный ремонт. Клапаны встречаются с поршнями, что влечёт к их поломке. Ремонт в таком случае может стоить кругленькую сумму.

Сейчас наиболее оптимальным является покупка комплекта ГРМ. Почему? Производитель комплекта сразу подбирает все элементы, которые необходимо заменить. Полностью исключается вариант ошибки купить не то. Ведь в узле имеются крепления, выдвижные элементы и если прогадать, то придётся менять (если возможно) и тратить дополнительное время.

Состав комплекта ГРМ может варьироваться. Чаще всего в комплекте есть:

• Ремень

• Ролик с возможностью натяга ремня

• Дополнительные обводные ролики (если необходимо)

• Помпа

• Прокладки

Вместо ремня цепь

Помимо зубчатых ремней есть варианты, когда система грм приводится в действие цепью. Цепи также отличаются по характеристикам, в зависимости от рекомендаций производителя и модели автомобиля. Их также может быть несколько, как и ремней.

Состав комплекта цепи грм несколько отличается:

• Цепь

• Башмак-нятяжитель

• Звёздочки ведущего и ведомых валов

• Прокладки

Оборвать цепь несколько сложнее, чем ремень. Тем не менее это возможно. Часто это происходит из-за:

• брака производителя (от этого никто не застрахован)

• некачественной смазки цепи

• сильно изношенных зубьев звёздочек

• максимального растяжения

Купить комплект ГРМ в Украине для своего автомобиля сегодня не проблема. В магазине Автопротект предлагается необходимый ассортимент. Если столкнулись с этой задачей впервые – будем рады помочь в подборе комплекта ремня ГРМ.

Стоит понимать, что покупка ремкомплекта ГРМ является важной частью обслуживания автомобиля. Да, это не частая покупка, однако пропустить момент замены всех элементов этого узла может вылиться в громадные проблемы и деньги на капитальный ремонт.