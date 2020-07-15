Сезон бахчевых: как предотвратить отравление На рынках и в торговых сетях уже активно торгуют ранними бахчевыми, которые в нашей стране обычно созревают с середины августа.

Поэтому июль - период нехарактерный для сбора урожая арбузов и дынь. Вместе с приятным вкусом и питательными веществами такие ранние бахчевые могут принести человеку вред.

На сегодня на территории Сумской области на ООО «Центральный рынок», который расположен по адресу: ул. Засумская, 2 в г. Сумы, было обнаружено один случай превышения нитратов в 200 кг дынь (212 мг/кг при норме 90 мг/кг), в арбузах превышение содержания нитратов выявлено не было. Допустимая концентрация нитратов: для арбузов она не должна превышать 60 мг/кг, для дынь - 90 мг/кг сырой массы.

На агропродовольственных рынках работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, без разрешения которых овощи и фрукты не допускаются к реализации. Поэтому каждый покупатель должен знать, что для приобретения безопасной продукции нужно спрашивать результаты лабораторных исследований по содержанию в бахчевых культурах нитратов. По требованию покупателя продавец обязан показать экспертное заключение лаборатории, в котором указана дата проверки, сведения о реализаторе и содержании нитратов.

Для того чтобы уберечься от отравления бахчевыми нужно придерживаться нескольких простых правил:

- не покупать бахчевые на стихийных рынках. Это могут быть те партии, которые не попали на специализированный рынок, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль за ними.

- ни в коем случае не покупайте разрезанные пополам арбузы! Этим Вы подвергаете себя бактериальному отравлению. А когда эти арбузы еще и накрыты полиэтиленовой пленкой, то есть все шансы отравиться нитратами, поскольку под действием солнца и пленки образуется парниковый эффект, в результате которого уровень нитратов резко повышается.

- обращайте внимание на условия реализации. Очень часто торговля осуществляется на улице вдоль дорог, где плоды хранятся прямо на земле. За несколько часов такой торговли дыни и арбузы способны вобрать в себя достаточно большое количество токсичных веществ.

- не следует покупать бахчевые с поврежденной кожурой или вмятинами. Бактерии быстро размножаются на сладкой поверхности поврежденного плода и при употреблении в пищу такого арбуза или дыни возможно возникновение желудочно-кишечных расстройств.

- перед употреблением бахчевых их обязательно надо помыть под проточной теплой водой.

- когда употребляете арбуз и дыню, оставляйте несколько сантиметров до кожуры, так как именно в ней сконцентрирован наибольший содержание нитратов.

- разрезанные арбузы и дыни можно хранить в холодильнике не более суток.

Содержание нитратов можно проверить в домашних условиях. Опустите арбуз в воду (целый) - безопасный плод должен держаться на воде, а при высоком количестве нитратов он опустится на дно.

Если арбуз надрезали уже на рынке - разрежьте его дальше по дольках и посмотрите на срезы. В безопасном для употребления арбузе они не могут быть равными, к тому же будут видны крупинки в самой мякоти, а вот срез азотной ягоды будет идеально гладким.

Вот еще один вариант - отрезать немного мякоти и положить в стакан с чистой водой. Если она стала розовой - арбуз употреблять опасно.

Можно также внимательно осмотреть мякоть арбуза, который разрезали пополам, наличие белых или желтых прожилок - признак того, что ягоды выращивали с применением опасных средств!

Уважаемые потребители берегите себя и своих близких, сообщает главное управления Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области.