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Сегодня 13:4092

Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®

Ремонт в современной ванной комнате начинается с просмотра проектов топовых дизайнеров.

Там вы видите шикарные асимметричные ванны, установленные по центру комнаты. Или же чаши, вмонтированные в пьедестал со ступеньками. Восторженное "хочу так же" исчезает в момент, когда вы смотрите на цену сантехники. Стоимость дизайнерских резервуаров редко бывает ниже 100 000 грн. Если речь идет об изделиях из искусственного камня — ценник в несколько раз выше. Но это не повод отказываться от мечты, ведь существуют бюджетные аналоги. 

Ванны Atlantis (каталог по ссылке https://www.santechshara.com.ua/santehnika/vanni/producer_atlantis/) внешним видом не отличаются от премиальной сантехники из Италии или Испании. В каталоге бренда представлены акриловые резервуары, изготовленные методом лития. Большинство моделей — это цельнолитые чаши с толстыми стенками и надежным армирующим покрытием, которые прослужат десятки лет. Акриловые ванны Atlantis обладают рядом преимуществ:

  • • Низкая теплопроводность материала позволяет пользователю подолгу наслаждаться пребыванием в горячей воде;

  • • Многослойное армирующее покрытие предотвращает деформацию или пролом чаши под воздействием большого веса и горячей воды;

  • • Отменная шумоизоляция гарантирует тихий набор воды и комфортный прием душа;

  • • Разнообразие форм, размеров и дизайном позволяет выбрать сантехнику для любого интерьера;

  • • Изделия компании Атлантис обходятся от 8 до 20 тысяч гривен.

Выбирайте свою идеальную ванну

Давно мечтаете о классической ванне на ножках, но на чугунную модель не хватает денег? Компания Atlantis предлагает коллекцию отдельностоящих резервуаров на золотых или серебреных ножках. В линейке есть изысканные белые чаши, а также эксцентричные модели в красном цвете. Белоснежная ванна на золотых ножках, размером 170х74х78, обойдется 12 тысяч гривен. Сравните это с ценой чугунного изделия.

В дизайнерских проектах санузлов часто встречаются отдельностоящие чаши-подиумы. Это премиальные изделия из искусственного камня, весом свыше 500 кг. Прекрасной альтернативой станет модель Atlantis C-3002 из литого акрила, стоимостью 19 000 грн. Резервуар, размером 170х75 см, позволит человеку среднего роста комфортно лечь, полностью расправив ноги. Изысканная форма чаши станет украшением современного интерьера. 

Мы показали только два примера популярных моделей. В интернет-магазине SanTechShara вы найдете полный каталог сантехники компании Атлантис. Там огромный выбор отдельностоящих, пристенных, а также встроенных резервуаров разных размеров. Все они безопасны и долговечны, ведь изготовлены из санитарного акрила без вредных примесей. А благородный блеск идеально ровной поверхности будет радовать вас десяток лет.

Общество

Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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