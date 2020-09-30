Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06241

Спалювання опалого листя та сухої трави – небезпека для життя, здоров’я людини та довкілля

Щороку в середині осені збільшується кількість випадків спалювання сухого опалого листя, картоплиння, іншої рослинності та залишків від неї.

Спалювання сухої рослинності та сміття завдає величезної шкоди довкіллю, створює загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а нерідко і людей, та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій, особливо у пожежонебезпечний період. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю, що призводить до займання житлового господарства.
Замість того, щоб спалювати опале листя та суху траву, їх можна компостувати та використовувати навесні як добриво на земельних ділянках.
Громадянам, які порушують пожежну безпеку, необхідно чітко зрозуміти, що їхні дії можуть мати вкрай негативні наслідки.
З квітня цього року набули чинності законодавчі зміни, які передбачають підвищення штрафів для паліїв сухої рослинності. За такі дії порушника можуть притягнути до відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Самовільне випалювання рослинності або її залишків).
Згідно з нею, громадянину, який спалює листя, може загрожувати від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень штрафу. Для посадових осіб розмір штрафів ще вищий — від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень.
Натомість, якщо такі дії були вчинені у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, громадянина можуть оштрафувати на суму від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Для посадових осіб штрафи за таке правопорушення нині становлять від 21 тисячі 420 гривень до 30 тисяч 600 гривень.

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