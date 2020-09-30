Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста Вперше в Україні проведено дослідження про вплив відкритих даних на будівельну галузь.

Порушення містобудівного законодавства, інвестування у ризиковану нерухомість, легалізація незаконних будівництв постфактум, недбала реконструкція історичних будівель – поширені проблеми для містобудівної галузі. Одна із причин – тривалий час доступ до даних Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі–- ДАБІ) був закритий для громадськості або існував у неповному вигляді. Недоступність інформації сприяла непрозорості органів влади та корупції, яка сягала 3-4 млрд грн на рік.

ДАБІ має найповнішу базу інформації про нові будівництва з 2012 по 2020 рік – Реєстр ДАБІ. У грудні 2019 року інформацію з цього реєстру опублікували у форматі відкритих даних на Єдиному державному порталі відкритих даних. 6 липня 2020 року у межах реформування містобудівної галузі запрацював новий удосконалений Реєстр будівельної діяльності. Перші дані про декларативні та дозвільні документи з цього реєстру з’явилися у форматі відкритих даних на держпорталі вже у кінці вересня.

Оскільки новий реєстр тільки починає наповнюватися інформацією, то оцінити реальний вплив відкритих даних на містобудівну галузь наразі можна саме через дані Реєстру ДАБІ. Саме тому експерти Офісу ефективного регулювання (BRDO) у межах проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння Міністерства цифрової трансформації дослідили вплив застосування відкритих даних ДАБІ на життя громадян, провадження бізнесу та діяльність органів влади.

Аналітичний звіт «Вплив відкритих даних Державної архітектурно-будівельної інспекції» є першим із серії тематичних досліджень, у яких розглядається вплив оприлюднення даних на різні галузі економіки.

Автори дають якісну оцінку Реєстру ДАБІ на прикладі семи сценаріїв використання даних через проведені інтерв’ю з учасниками будівельного ринку, керівниками сервісів, створених на основі відкритих даних, співробітниками ДАБІ та журналістами.

У дослідженні зібрані приклади рішень на основі відкритих даних, журналістських розслідувань та описано їхній вплив. Скажімо:

Дані ДАБІ найчастіше використовуються представниками громадського сектору та журналістами для боротьби з порушеннями містобудівного законодавства. Наприклад, розслідування активіста Георгія Могильного та використання сервісу «Urbandata» і чат-бота «Dabibot» для перевірки дозволів на будівництво.

Інвестори у житлову нерухомість можуть уникнути вкладень у ризикові об’єкти, скориставшись сервісами «Monitor.Estate», «Bild.ua».

Інструмент «Мапа реновації» допомагає активістам моніторити порушення та запобігати незаконним реконструкціям чи знесенню пам’яток архітектури.

Учасники будівельного ринку можуть ретельніше обирати контрагентів завдяки сервісам для аналізу судових спорів – «Суд на долоні», NORA.

Зрештою, відкриття даних реєстру викликало широке обговорення корупційних факторів довкола ДАБІ та стало поштовхом до боротьби з корупцією у будівельній сфері.

Детальніше із прикладами впливу відкритих даних ДАБІ можна ознайомитися у звіті за посиланням.

ДОВІДКА

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