Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень Поділу на зони карантину більше не буде: вводяться нові правила загальнодержавного карантину і не лише на вихідні.

В Україні запроваджується не лише «карантин вихідного дня», а й в цілому нові правила карантину. Замість адаптивного карантину вводиться загальнодержавний карантин з новими обмеженнями. Відповідні зміни вносяться до Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641.

З постанови приберуть пункти, які регламентували поділ України на «червону», «помаранчеву», «жовту» і «зелену» зони. Карантинні обмеження більше не будуть прив’язані до зон.

«Для нас, лікарів, найкращий спосіб - це застосування повного локдауну не менше, як на три тижні. Це з точки зору епідеміології і розповсюдження хвороби», — сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Втім, урядовці мають шукати компроміс з бізнесом.

Діяти нова редакція постанови буде з 14 листопада. «Карантин вихідного дня» запланований до 30 листопада, а от що стосується загальнодержавного карантину, урядовці на засіданні конкретної дати не озвучили.

Прикметно, що діяльність розважальних закладів та дискотек буде заборонена не лише у вихідні, але й у будні.

Під час обговорення М. Степанов, доводячи свою позицію, ще раз наголосив, що ситуація близька до катастрофи і він не дозволить, щоб пацієнти помирали на ганку лікарні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив: якщо не вжити ці заходи, то за математичною моделлю вже 10 грудня не буде місць в лікарнях.

Отже, з введенням в дію постанови на території України (і не лише у вихідні дні) буде заборонено:

1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).

Крім: проведення офіційних спортивних заходів, включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних заходів та здійснення обов’язкового контролю стану здоров’я;

2) діяльність кінотеатрів та театрів з наповненістю понад 50% місць;

3) діяльність музеїв, які не можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів;

4) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема, перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, у режимі маршрутного таксі, в електричках та потягах, міському, міжміському, приміському та внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

5) повна заборона проведення дискотек, роботи розважальних закладів, нічних клубів, діяльності закладів громадського харчування (ресторанів, барів, закусочних та буфетів) з організації дозвілля. «Ми забороняємо ту діяльність закладів харчування, яка стосується саме організації дозвілля – це дискотеки і решта», - сказав Степанов;

6) забороняється робота з 22:00 до 07:00 суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування — ресторанів, кафе, їдалень, кафетеріїв тощо. Крім адресної доставки і замовлень на винос;

7) заборонено розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше ніж 2 метра між сусідніми столиками та більше ніж 4 особи за одним столом без урахування дітей до 18 років. Відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому лише з масками;

8 ) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю тощо;

9) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється у разі, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

10) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів із госпіталізації, крім ургентних станів, а також всієї решти планових госпіталізацій, які дозволяються і відтермінування яких неможливо по показниках здоров’я або життя;

11) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не можуть обмежити приймання відвідувачів у залі не більше однієї особи на 20 кв. метрів приміщення.

12) вводиться карантин вихідного дня (з 00 год суботи до 00 годин понеділка)

заборонено приймання відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо). Можливо, буде виключна торгівля на виніс заборонено приймання відвідувачів у ТРЦ заборонено приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності заборонено приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, КРІМ:

Торгівлі продуктами харчування у магазинах, 60% торговельної площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Буде продовжуватися діяльність закладів із надання фінансових послуг, діяльність фінустанов, діяльність з інкасації, операторів поштового зв’язку, автозаправок без зон харчування, діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, закладів медичної практики, ветеринарної практики.

Не будуть працювати заклади культури, окрім суб’єктів, які займаються виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійсненням кіно- та відеозйомки за обмеженого доступу до місця зйомки.

Повністю буде зачинена діяльність фітнес-центрів, спортзалів та басейнів.