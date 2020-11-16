Что следует знать о COVID-тестировании? Пандемия коронавируса набирает обороты, ежесуточно в стране фиксируют по 12-15 тысяч новых случаев. Вместе с увеличением количества инфицированных растет и спрос на тестирование. В Украине делают несколько видов тестов на COVID-19, их можно пройти как бесплатно, так и за деньги, узнать результат за день или ждать несколько недель. Центр общественного мониторинга и контроля собрал всю важную информацию о COVID-тестировании.

Какие бывают тесты?

Как и во всем мире, в Украине делают несколько видов тестов на коронавирус: экспресс-тесты, тесты иммуноферментного анализа (ИФА), тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Экспресс-тест – это самый быстрый, но наименее надежный метод тестирования. Для анализа нужна кровь из пальца, а результат можно узнать за 15 минут. Анализ не требует специального лабораторного оборудования и часто делается в полевых условиях, например, в аэропортах. Такой тест определяет наличие антител к коронавирусу в крови, но не присутствие самого вируса. Исследования показывают, что такие экспресс-тесты могут давать погрешность 30%-40%, поэтому не является надежным методом диагностики. Недавно в Украине появилась еще одна разновидность экспресс-тестов – на антиген. В Минздраве надеются, что они будут давать более точный результат, чем быстрые тесты на антитела.

Более надежным методом является ИФА-тестирование. Для него нужна венозная кровь, а также лабораторные условия и специальное оборудование. ИФА-тест так же выявляет уровень антител к болезни, но имеет большую чувствительность и точность по сравнению с экспресс-тестами. В случае оперативной работы лаборатории результат ИФА-теста можно получить за 1-2 суток. В то же время положительный результат – основание для ПЦР-исследования.

Самымдостоверным методом определения COVID-19 является ПЦР-тестирование. Это полноценное лабораторное исследование, которое позволяет выявить непосредственно сам вирус. Для проведения теста у пациента берут мазок из носа и рта. Получить результат такого теста можно уже через 1-2 суток.

«ПЦР-тест работает таким образом, что оказывает непосредственно генетические последовательности вируса в мазке из слизистых оболочек. Если просто взять мазок из носа, то там будет огромная сумма самых разных микроорганизмов. Также при заборе забирается и собственная ДНК пациента. Метод ПЦР позволяет с этой мешанины генетических последовательностей выбрать одну, размножить ее и зафиксировать», – объясняет главный биолог «Украинские генетические технологии» БижанШаропов.

Для максимальной эффективности ПЦР-теста Минздрав советует соблюдать ряд рекомендаций. За 3-4 часа не есть, не пить, не полоскать горло, не курить, не чистить зубы, отказаться от жевательной резинки или леденцов для горла.

Важно знать, что именно ПЦР-тестирование остается единственным видом исследования, который дает основания для постановки диагноза «COVID-19». Положительные ПЦР и ИФА-тесты ложатся в основу официальной статистики, которую Минздрав публикует ежедневно. Сейчас в Украине проводят около 50 тысяч ПЦР-тестов и 30 тысяч ИФА-тестов в сутки. До конца года Министерство здравоохранения планирует увеличить объемы тестирования до 75 тысяч в сутки.

Где тестироваться и сколько это стоит?

Тестирование на коронавирус делают как в государственных, так и частных лабораториях. Из-за этого может различается стоимость и время ожидания результатов.

По алгоритму Минздрава, бесплатное ПЦР-тестирование могут сделать в государственной лаборатории по направлению семейного врача. Также бесплатный тест делают пациентам с пневмонией, которые госпитализированы и ждут подтверждения диагноза. Однако из-за высокой нагрузки на государственные лаборатории, желающие сделать бесплатное тестирование вынуждены ждать своей очереди по несколько недель.

Для быстрого результата ПЦР-тест можно сделать без направления, обратившись в частную лабораторию. Свои услуги предлагают: «Діла», «Дніпролаб», «Добробут», «Борис», «Медіком» и другие. Стоимость ПЦР-теста колеблется от 700 до 2500 гривен, ИФА-тестирования – 300-600 грн. Результаты тестирования в частных лабораториях будут готовы через 1-3 суток.

Кроме того, в октябре Минздрав анонсировал также проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за государственный счет. Для этого правительство выделило дополнительные 100 млн гривен. Сейчас Кабмин договаривается о процедуре с частными лабораториями.

«Мы будем контрактовать через лабораторные центры возможности частных лабораторий. Наша мобильная бригада или больница, будет осуществляет забор, передавать в лаборатории, чтобы там эти образцы протестировали на оборудовании. Это не означает, что частные лаборатории просто будут делать для людей с улицы, скажем так. Потому что мы не сможем проконтролировать», – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

В правительстве надеются, что такое решение позволит увеличить количество исследований и разгрузит государственные лаборатории.

Чтобы уменьшить нагрузку на врачей, в начале ноября Минздрав также запустил круглосуточный контакт-центр, куда можно позвонить с вопросами по COVID. Обратиться в центр можно с вопросами, касающимися организационных моментов, связанных с лечением. Например, где можно сделать тест, когда ждать результатов и по каким симптомам следует вызвать экстренную помощь. Все это можно узнать по бесплатному номеру 0-800-60-20-19.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий замечает: «На эту линию смогут обращаться не только больные, но и государственные служащие, главные врачи, руководители местных органов власти, в которых могут возникать организационные вопросы по алгоритму борьбы с этой проблемой».

В Минздраве признают: есть еще немало проблем, связанных с тестированием на коронавирус. Важно постоянно увеличивать количество тестов и сокращать время ожидания результата, поэтому работа продолжается.