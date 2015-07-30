Экономика

Ілля Сафронов
Ілля Сафронов
Вчера 10:232413

Ноу-хау из Сум – как из гречки сделали конфетку

Сумчанка Оксана Мартимьянова извела два мешка гречки, экспериментируя с рецептом гречневых конфет, и спустя полтора года запускает свое маленькое конфетное дело.

фото: Олег Демьяненко (локация: кофейня "Подъезд")

Когда-то украинцев пренебрежительно именовали «гречкосії», да и самым популярным продуктом на предвыборных раздачах по-прежнему остается она… Почти королева полей.  Вот, к примеру, ОГА на днях представила годовой отчет -  оказывается Сумщина в 2016 году больше всех в стране этой гречки произвела. Есть где развернуться.

Мы поговорили с Оксаной о том, как возникла идея делать гречневые конфеты под названием «HrechkaSweets» и что из этого получилось.

Из журналистов – в предприниматели

- Как все у тебя завертелось?

- Я повернута на еде, особенно на сладком. Я все время что-то готовлю, пеку, рецепты какие-то ищу. Есть такое понятие «heritage food». Кулинарное наследие, какие-то давние рецепты, традиции приготовления, которые были актуальны в определенные периоды. Мне эта тема очень интересна и была, и есть. Я искала древние украинские рецепты, в частности сладостей. И оказалось, что все очень скудно на этот счет. Описания конфет вообще практически отсутствуют. Потому что сладости – это уже от изобилия. И они производились в основном в больших городских центрах.

А что-то новое появляется как раз из переосмысления heritage food - такого бережного осовременивания.

Я хотела сначала делать конфеты из овощей. Но это слишком широко, и к тому же конфеты из овощей уже делают и в Америке, и в Европе. А гречка – это прямо про нас. Нас даже называют иногда «гречкосії». И нигде так не едят гречку, в таком разнообразии, как у нас. Вот так и получилось: свободная рыночная ниша, переосмысление традиционной украинской еды гречки и моя любовь к готовке. 

(Дизайн Дмитрия Растворцева)

Есть такая успешная украинская медиакомпания Ekonomika Сommunication Нub. Она объединяет несколько изданий, а также занимается проведением бизнес-ивентов и образовательных проектов для предпринимателей. Например, школа предпринимательства GET. Я попала в первый поток, мы проходили обучение прошлым летом на базе бизнес-школы Киево-Могилянской академии. Это было бесплатно, но нужно было пройти конкурсный отбор. И я подала туда заявку, решив для себя, что, если попаду, буду дальше развивать проект. Я прошла конкурс, хотя это был курс для уже действующих украинских производителей, малого и среднего бизнеса. А у меня на тот момент была только идея. В GET у нас были фантастические преподаватели, но главное, там я перезнакомилась со множеством чудесных людей, которые совершенно повернуты на своем деле. А это же самое важное и очень вдохновляет.

- А что было после школы?

После школы я вернулась домой, а денег-то для начала бизнеса нет. Поэтому все подвисло на неопределенный срок. Но покоя мне мои конфеты не давали) Спустя время, после Нового года, я решила начать на своей страничке в Фейсбуке #гречкомарафон. Суть: «можно ли запустить бизнес при большом желании, но без стартовых денег?» Я каждый день старалась что-то делать и писала об этом. Долго возилась с рецептом. Конфеты выходили то скоропортящиеся, то дорогие…

Позже подала заявку на грант в британский благотворительный фонд HERA, который поддерживает женщин-предпринимателей. Там можно было получить средства на приобретение оборудования для производства. В сентябре этого года я приезжала на собеседование в Киев и получила 500 евро. Мы прямо с представительницей фонда поехали в магазин электроники, купили модный комбайн и еще кое-что из кухонной техники.

- Как ты стала производителем? Кем работала раньше?

- Раньше я работала тележурналистом. Любила свою работу, получала хорошие, как для Сум, деньги. Но с какого-то момента уже было понятно: чтобы развиваться дальше, нужно уезжать в Киев или за границу. По семейным обстоятельствам я этого сделать не могла. А мне же нравились конфеты всю жизнь… Вот решила своим делом заняться.

Сейчас я – предприниматель. У меня есть кондитерский магазин. Этому бизнесу более 5 лет. Какое-то время все было хорошо, и даже открывались еще магазины. Но с мая 2014 года – после захвата Крыма, а потом и войны с Россией – с бизнесом стало печально. Денег у людей нет, цены выросли, выручка упала.

(Дизайн Дмитрия Растворцева)

Конфеты-сувенир

- А что такое «HrechkaSweets»?

- HrechkaSweets – это "конфеты из гречки", которые должны стать первым украинским сладким сувениром. Потому что у нас практически нет ничего такого особенного, что было бы заточено под эту нишу. На самом деле даже сало можно продавать в качестве съедобного сувенира - привозят же люди из-за границы хамон, к примеру. Но нужно соответствующее позиционирование, оформление, а не просто шматочок з базару. 

- Гречневые конфеты - сувенир от всей Украины или от Сум?

- От Украины. Это сувенир скорее украинский, чем сумской.

- А из гречки, вообще, кто-то делает конфеты?

- Оксанка Мартимьянова делает). Насколько я знаю, сугубо на этом больше никто не специализируется.

- Во вкусе конфет гречка хоть чувствуется?

- Да, для меня очень важно, чтобы на упаковке не просто было написано, что тут есть гречка, а чтобы она действительно чувствовалась. А что такое вообще гречневый вкус? Для нас это или вареная гречка с молоком, или гарнир с луком, мясом и овощами. Но в любом случае это вкус вареной гречки. Вот его-то хотелось передать. Я длительное время экспериментировала с шоколадом, но потом отказалась от него. Выходило дорого, и шоколад очень насыщенный, перебивает гречневый оттенок. Не так давно мне рассказали рецепт гречки с жареным луком, сахаром и молоком. Я тоже добавила в конфеты лук, и мне понравилось. Да ты попробуй, я ж подготовилась к встрече!))

- Да, вкусно! И где их можно приобрести?

- Я планирую их пока реализовывать через соцсети. Вот – страничка в Фейсбуке «HrechkaSweets». Достаточно просто написать мне. 

Мотивы, помощь извне и планы на будущее

- А логотип, упаковку – ты сама придумала?

- Нет. Нам же повезло жить в одном городе с лучшим из дизайнеров Дмитрием Растворцевым)) А я еще и знакома с ним уже лет 10, наверное. Поэтому, к нему и обратилась. Лого, знак, наше фирменное написание, концепцию и отдельные элементы упаковки – это все Дима разрабатывал. Особенно мне наш знак нравится – это заглавные буквы названия H и S, стилизованные под тризуб. 

- А что мотивировало продолжать работать над стартапом все это время?

- Я ж упертая. К тому же сам процесс приготовления мне нравится. И все, кто следил за гречкомарафоном, очень поддерживали меня.

- Кто тебя больше всего поддерживает в семье?

- Моя бабушка. Я очень на нее похожа, мне тоже всю жизнь неймется)). Бабушка работала экономистом в ЦУМе, предпринимательство у нее в крови просто, даже сейчас у нее идеи какие-то появляются, а ей 79 лет уже. Бабушка, например, шьет мне мешочки для конфет.

 

- Что еще хочется делать помимо конфет?

- Вообще хочу увеличивать ассортимент. Вот на праздники буду с грильяжем гречневым экспериментировать. Мне бы хотелось, чтобы это выросло до более масштабного производства. Еще хотелось бы организовать в Сумах гречневый фест, праздник с кучей разных блюд, сувенирами, игрушками, набитыми половой (гречневой шелухой, которую используют как органический наполнитель), квестами, конкурсами. Создать особенное сумское мероприятие, на которое было бы интересно приезжать в Сумы из других городов. 

Экономика HrechkaSweets Гречка
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