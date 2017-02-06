Информация из первых уст: Чего ждать от ПриватБанка после национализации ® Уже в 2017 году финучреждение планирует выйти на прибыль и в дальнейшем наращивать положительную динамику, делая своим клиентам самые выгодные банковские предложения в Украине.

О текущей ситуации и главных ориентирах директор Сумского филиала ПриватБанка Игорь Чернявский рассказал на пресс-конференции 22 февраля.

- Мы видим ПриватБанк как лучший сберегательный банк в Украине. Мы планируем работать в основном с физическими лицами, физлицами-предпринимателями, малым и средним бизнесом. В то время как сотрудничество с крупным бизнесом в приоритетные планы не входит, - сообщил Игорь Чернявский. – В 2017 году, по нашим расчетам, мы сможем довести долю зарплатных проектов с 60% до 75%, добавив больше 11 млрд грн пассивной базы. Что касается кредитования, то за следующий год мы хотим выдать больше 5 млрд грн кредитов физлицам, 5 млрд грн – корпоративным клиентам и 5 млрд грн – для развития малого и среднего бизнеса. По Украине банк планирует открыть 63 новых филиала и повысить эффективность действующей сети. В Сумской области корпоративных клиентов начнут обслуживать еще три отделения.

Напомним: ПриватБанк стал 100-процентно государственным 22 декабря прошлого года. До этого финучреждение подверглось мощной информационной атаке, спровоцировавшей отток клиентов и потерю 30 млрд грн пассивов. В связи с этим директор Сумского филиала ПриватБанка Игорь Чернявский подробно остановился на сегодняшнем положении дел в финучреждении.

- С 26 января нам удалось стабилизировать работу. Сейчас ничего тревожного нет. Все что было в зоне риска доукомплектовано, - заверил руководитель сумского филиала и при этом отметил: став государственным ПриватБанк получил возможность сочетать свои лучшие традиции с новыми перспективами – участием в государственных проектах (к примеру сейчас разрабатывается технология выдачи т.н. «теплых кредитов») и активизацией работы со средствами местных бюджетов. В Сумской области ПриватБанк выиграл тендер по обслуживанию средств областного бюджета.

Кроме того, у ПриватБанка имеются новые предложения для аграриев накануне посевной и разработаны уникальные продукты для обслуживания IT-сферы. Планируется запуск новых программ для финансирования бизнеса. При этом остается в действии хорошо зарекомендовавшая себя программа создания 1 млн рабочих мест до конца 2018 года.

ПриватБанк не собирается уступать европейское лидерство в инновационных технологиях. В связи с этим персонал продолжит обучение клиентов, поскольку уже сейчас до 98% операций клиент может выполнять самостоятельно. Расширится сеть POS-терминалов.

- Решение национализации – это единственно правильное решение, которое сохранило финансовую систему государства, - считает И.Чернявский, т.к. Приват-Банк сегодня – это 22 млн. счетов, 40% депозитов банковской системы, 60% всех платежей и почти 70% кредитных карт, около 60% зарплатных проектов в стране. Это сердцевина банковской системы. На поддержку банка было направлено 116,8 млрд грн из государственного бюджета. Сейчас в банке 109 млрд ликвидных активов. Они покрывают 63% всех обязательств. Могу заверить: в Украине нет ни одного другого банка с такой ликвидной позицией.