Насколько голубой огонек? Сумской газ под прицелом Качество сумского газа проверили на глазах у журналистов

Показывать прессе анализы качества газа в «Сумыгаз» стало ежегодной традицией.

Но этой зимой, после стольких чп, газ особенно на слуху, поэтому показательный пресс-тур состоялся 6 февраля. Сначала представители сумских СМИ стали свидетелями забора пробы на газораспределительном пункте в Роменском микрорайоне (ГРП-25), затем через 200 метров – уже в сети непосредственного потребителя (на шкафном регуляторе). После этого все отправились в производственную лаботаторию ПАТ «Сумыгаз», чтобы убедиться в идентичности составов, содержащегося в двух опытных баллонах.

Отвели подозрения

Проверки качества газа осуществляются на предприятии как минимум раз в месяц. Причиной демонстративной акции, по словам специалиста по связям с общественностью и прессой ПАО «Сумыгаз» Анастасии Шимариной, стали участившиеся жалобы частных потребителей на качество газа. Сумчан смущает то зеленоватый или красноватый цвет пламени на конфорках, то медленное закипание чайника, то нехарактерный для газа запах.

Как и в прошлом году, газовики категорически отбрасывают обывательскую версию о «разбавлении газа» кислородом или воздухом, уверяя, что это невозможно, т.к. система герметична и любое вмешательство чревато аварийной ситуацией. «Вмешаться в систему в принципе можно, но наши службы строго следят за этим. Посторонним это сделать категорически невозможно. Упадет давление, произойдет утечка газа, возникнет аварийная ситуация», - объясняет главный инженер предприятия Дмитрий Сергиенко.

Все перечисленные признаки якобы отклонений от нормы, по словам газовиков, зависят от качества и чистоты газового оборудования, проветриваемости помещения. Но главное – от химического состава газа, идущего от поставщиков. А поставщики сейчас могут меняться чуть ли не каждый день. «Сумыгаз» никак не может повлиять на химсостав газа. Предприятие занимается лишь распределением «голубого топлива», получая его от транспортировщика ПАО «Укртрансгаз», которое в свою очередь тоже неоднократно заявляло в СМИ, что никак не может повлиять на качество транспортируемого продукта, получаемого от разных поставщиков. Тем не менее, не имея возможности улучшать или ухудшать качество газа, ПАО «Укртрансгаз» регулярно его контролирует с помощью 67 химико-аналитических лабораторий и ежемесячно отчитывается перед общественностью.

Сумским журналистам сначала анонсировали участие в публичном эксперименте еще и представителей «Укртрансгаза», но затем стало известно, что предприятие отказалось от забора образца на своем объекте.

Что и требовалось доказать

Произведя заборы пробного газа в двух местах, ведущий химик ПАТ «Сумыгаз» Сергей Русаков вместе с журналистами отправился в лабораторию на ул.Лебединской, где на хроматографе, подключенном к компьютеру, подверг оба образца исследованиям на теплоту сгорания, плотность и состав. Спустя час получилось то, что и требовалось доказать: показатели газа из ГРП-25 практически (с мизерной долей погрешности) совпали с данными образца, взятого в сети непосредственного потребителя по адресу: проезд Гаевой, 1/1. Более того, как отметили газовики, полученные показатели свидетельствуют о том, что газ качественный и высококалорийный.

- Содержание кислорода строго нормируется по ГОСТу – не больше 1%. У нас же его практически нет (получается где-то третий знак после запятой), - объясняет Сергей Русаков. – Я здесь работаю 15 лет. Несоответствия ГОСТу не было ни разу. Газ из одной трубы будет одинаков как на ГРП, так и у потребителя. До 2008 года в Сумскую область стабильно шел российский газ. Потом стали менять (российский-украинский) в зависимости от сезона. Теперь в области газ все время разнообразный. На юге – ахтырский, на Лебедин иногда идет полтавский, в Шостке – из Черниговской области. В Сумах может быть российский газ из хранилищ, смешанный из магистральных газопроводов, может домешиваться местный.

Журналистам, как и всем потребителям газа, приходится верить всему сказанному на слово, потому что в стране, к сожалению, не существует независимой вневедомственной экспертизы. Т.е. о качестве газа украинский потребитель может судить только по отчетам компаний, которые на этом газе зарабатывают. Заказать экспертизу газа, который поступает непосредственно в бытовые газовые приборы, как объяснили в ПАО «Сумыгаз», не представляется технической возможности – проблема в отборе и наличии оборудования, т.к. газ подается под низким давлением.