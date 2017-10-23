Газовые новшества февраля В феврале сумчане получили от газовиков два нововведения – две платежки вместо одной и отказ от приема показаний счетчика в офисе АО «Сумыгаз»

С 1 февраля АО «Сумыгаз» отказался от приема показаний счетчика у себя в офисе, что вызвало недовольство пожилых людей, привыкших к данной услуге. А две платежки вызвали недоумение практически у всех потребителей газа по всей стране. Многие предположили, что это сделано для того, чтобы труднее было разобраться, подешевел ли газ, как уверяют в правительстве, или, возможно, наоборот, подорожал.

По телефону и через интернет

Теперь показания газового счетчика принимаются только по телефону или через электронные сервисы. В компании считают, что возникшие у пожилых людей в первый месяц трудности можно легко преодолеть, помогая им освоить другие способы передачи данных. У кого не получается, приглашают на консультацию в офис на ул. А.Береста, 21.

Как объяснила пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина, с 1 февраля компания окончательно перешла на сервисы передачи данных с помощью телефона и через интернет, и ее сотрудники готовы рассказывать и показывать, как это делать.

- Мы помогаем людям на месте. Все могут прийти и проконсультироваться, как передать СМС-сообщение, как зарегистрироваться в личном кабинете, как действовать по подсказкам автоответчика… Есть множество удобных способов, экономящих время. Только желательно не дотягивать до 1-го числа, когда массово передаются показания, а обращаться за консультацией в течение месяца, - сказала А.Шимарина. - На протяжении последних двух месяцев мы предупреждали людей преклонного возраста о том, что будем работать только с помощью сервисов, выдавали и продолжаем выдавать информационные листовки, где

пошагово расписано, как передать показания. Мы также призываем детей и внуков помогать пожилым людям в передаче показаний. Как показывает практика, через месяц-другой это уже не будет проблемой.

В прошлый понедельник, 3 февраля, в фойе АО «Сумыгаз» образовались большие очереди преимущественно из людей преклонного возраста – они не смогли передать показания счетчиков привычным для них способом, бросив листок с данными в ящик (его уже не было), а операторы не успевали их обслуживать.

Как известно, чтобы платить только за потребленные кубы газа, потребителям необходимо ежемесячно 1-го числа фиксировать показания своего счетчика газа и передавать их газовой компании до 5 числа. В данный момент компания предлагает шесть способов передачи данных:

1. Можно позвонить в контакт-центр по номеру стационарного телефона (0542) 70 30 04 или мобильного 067 00 03 104, которые работают в выходные и праздничные дни в обычном режиме - с 8 до 20.00.

2. Позвонить на номера контакт-центра (0542) 70 30 04, 067 00 03 104 круглосуточно с помощью автоответчика, пользуясь подсказками голосового меню.

3. Отправить SMS-сообщение на номер 7104 в формате: ХХХХХХХХХХ [пробел] ХХХХХ, где ХХХХХХХХХХ - 10 цифр лицевого счета, ХХХХХ - показания счетчика (до 5 цифр).

4. Зафиксировать показания в мобильных приложениях 104Mobile для пользователей смартфонами и 104 Mobile Light для пользователей iPhone.

Загружайте 104Mobile с Google Play. Тестовая версия 104Mobile пока разработана для мобильных устройств, работающих на операционной системе OC Android (версия 4.1 или выше).

Загружайте 104 Mobile Light с AppStore. Тестовая версия 104 Mobile Light разработана для iPhone на операционной системе iOS 11 или выше.

5. Передать показания с помощью чат-бота 7104ua в мессенджере Viber. Для регистрации нужно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести лицевой счет, сумму последней оплаты или номер счетчика.

6. Зафиксировать показания в Личном кабинете на сайте 104.ua (для регистрации кабинета необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа).

После передачи данных потребителям надо проверить, как зафиксировались переданные показания счетчика в расчетной системе. Удобнее всего это сделать через Личный кабинет на сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр. При этом следует учитывать, что переданные показания отображаются в системе не сразу. В зависимости от способа передачи на это уходит от нескольких часов (при передаче через Личный кабинет на сайте 104) до пяти рабочих дней (по электронной почте).

Раз платежка, два платежка…

Впервые в феврале сумчане получили две платежки за газ – счет за потребленный в январе объем газа от ООО «Сумыгаз Сбыт» и отдельно счет за его доставку от АО «Сумыгаз». Это связано с тем, что АО «Сумыгаз», как и другие облгазы, не является продавцом газа - он его только доставляет. А продает газ НАК «Нафтогаз» через поставщика в Сумской области ООО «Сумыгаз Сбыт». Поэтому с января этого года решением НКРЭКУ изменен порядок оплаты за доставку газа и из счетов за газ исключена данная позиция.

Как объяснили в АО «Сумыгаз», новый счет за доставку – это не новый платеж. Если посмотреть в платежки прошлого года, можно убедиться, что больше года он там был отдельной строкой.

Стоимость доставки газа для всех домовладений рассчитывается индивидуально. За основу расчета берется объем потребления газа за прошлый газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Этот индивидуальный объем потребленного газа делится на 12 частей (месяцев) и умножается на действующий тариф на доставку газа. При этом тариф на распределение / доставку для АО «Сумыгаз» с 1 января этого года повысился до 0,91 грн. (с НДС) за 1 куб. м в месяц, в то время как предыдущие четыре года составлял 0,64 грн (с НДС). Так что следует отметить, что доставка газа для сумчан уже подорожала на 30 процентов. А с 1 июля 2020 тариф возрастет до 1,128 грн за 1 куб. м в месяц с НДС. Т.е. почти на 50 процентов от прошлогоднего показателя. При этом, по расчетам АО «Сумыгаз», данные тарифы для компании являются убыточными, т.к. фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 2,35 грн за куб.м.

В денежном выражении для тех, кто использует газ только для приготовления пищи или еще для подогрева воды через колонку, речь идет о суммах всего в несколько гривен. Таким потребителям в АО «Сумыгаз» советуют платить сразу за несколько месяцев, полгода или год – так можно сэкономить на комиссии финучреждений при проведении платежей. Для домохозяйств, использующих природный газ для отопления, стоимость доставки составляет десятки, а то и сотни гривен. Однако единый на все месяцы года платеж может быть удобен своей равномерностью - зимой, когда значительно увеличивается использование газа, платить за доставку придется меньше, а в неотапливаемый период, когда нагрузка на семейный бюджет уменьшается – больше. Не секрет, что многие владельцы частных домов зимой стараются занизить показатели счетчика, а летом компенсируют это занижение.

Так все же газ подешевел или подорожал?

По подсчетам АО «Сумыгаз», в течение первых трех месяцев текущего года потребители, которые используют газ для отопления домов, за доставку будут платить на 35 – 45 процентов меньше, чем в первом квартале 2019 года. Например, домохозяйство в Сумской области, которое потребляет 1320 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 300,96 грн вместо 524,24 грн.

Однако затем эта «экономия» компенсируется в течение года. И в любом случае в целом с учетом увеличения тарифа сумчане за транспортировку газа в 2020 году заплатят больше, чем в 2019-м.

Теперь с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua освежаем в памяти данные за январь прошлого года: за 1 куб. м газа (учитывая транспортировку, тариф на которую был 0,64 грн с НДС) мы платили 8,55 грн. В январе этого года 1 куб .м газа стоит 5,87 грн, плюс 0,91 грн транспортировка, получаем 6,78 грн. Т.е. по сравнению с январем прошлого года газ подешевел на 1,77 грн за 1 куб. м, даже несмотря на две платежки. А вот если взять декабрь прошлого года, когда газ, включая транспортировку, стоил 6,10 куб. м, то увидим, что в январе этого года произошло подорожание на 0,68 грн за 1 куб.м, или на 11 процентов.