Атомный вектор: китайский бизнес настроен на развитие сотрудничества с сумскими машиностроителями ПАО «Сумское НПО» посетила делегация специалистов из компании China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC), специализирующейся на строительстве АЭС на условиях «под ключ».

Предметом заинтересованности гостей стали компетенции предприятия в области создания оборудования для атомной промышленности и возможность привлечения сумских машиностроителей к реализации проектов как в Китае, так и в Украине, сообщает сайт предприятия.

По словам ведущего менеджера управления по внешнеэкономической деятельности Валерия Фролова, для китайских бизнесменов провели не только исчерпывающую презентацию наработок СНПО в атомной отрасли, но и на практике показали, как все устроено. Например, гости побывали на заводском блоке испытательных стендов главных циркуляционных насосов, после чего остались под большим впечатлением, ведь подобными уникальными тестовыми мощностями может похвастаться далеко не каждый производитель.

Кроме того, представители компании CZEC хорошо осведомлены о существующих референциях сумских машиностроителей, ведь уже имели опыт сотрудничества с СНПО при строительстве АЭС «Чашма», что в Пакистане, куда объединение отгрузило ряд насосного оборудования.

Заместитель директора China Zhongyuan Engineering Corporation Liu Wei одобрительно отозвался о предыдущем опыте работы предприятия, отметив, что это является серьезным сигналом для продолжения партнерских отношений. Собственно, в ходе переговоров подробно обсуждалась возможность дальнейшей поставки сумскими машиностроителями востребованных запасных частей для АЭС «Чашма». К тому же назрела необходимость в сооружении новых энергоблоков на данной станции, и объединение может стать активным участником этого процесса. Еще одна интересная тема, которой было уделено немало внимания, – поставка оборудования для 3-го и 4-го блоков отечественной АЭС «Хмельницкая».

Уже в ближайшее время компания CZEC планирует осуществить еще один визит на предприятие, направив группу своих ведущих технических специалистов. Они должны подробно изучить перспективы применения в собственных проектах всей номенклатуры насосного оборудования, создаваемого под брендом СНПО.

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