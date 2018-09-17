Наша миссия — ваше здоровье ® Фармацевтические компании в своей деятельности придерживаются принципа, что успех их деятельности возможен только в том случае, если он оказывает положительное влияние на экономику, жизнь людей и окружающую среду.

Одной из таких компаний, которая четко сформулировала для себя социальную миссию, является ООО «Кусум Фарм» — завод по производству лекарственных препаратов, который находится в Сумах.

Выпуск доступных и высококачественных препаратов

Деятельность фармацевтических компаний изначально подразумевает высокую степень ответственности перед людьми и обществом. Ведь здоровье, а порой, и жизнь пациентов напрямую зависят от наличия и доступности эффективных, безопасных и качественных лекарственных средств.

Качество препаратов — это фундамент, на котором строится вся работа завода. И оно гарантируется на всех этапах — начиная от закупки сырья, производства продукции на сертифицированных площадках и заканчивая реализацией лекарственных препаратов. При этом используется весь мировой опыт, знания и технологии.

В Сумах выпускаются аналоги многих зарубежных препаратов, абсолютно не уступающие по своему качеству и эффективности известным мировым брендам, что было доказано клиническими испытаниями. Здесь разрабатываются и производятся лекарства для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими, эндокринными (в частности, сахарный диабет) и многими другими заболеваниями.

Большое внимание также уделяется такому направлению, как разработка и выпуск лекарств специально для детей. Немаловажен и тот факт, что все лекарства производятся в различных дозировках и видах, что делает их удобными для приема. На сегодняшний день в Министерстве Здравоохранения Украины зарегистрировано более 60 различных препаратов производства сумского завода.

Будучи социально ответственным предприятием, завод принимает активное участие в программе правительства «Доступні ліки», которая дает возможность каждому пациенту получить бесплатно или со значительной скидкой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2-го типа. Такое участие в государственных социальных программах делает сумские лекарства еще доступнее, а потребители на собственном опыте могут убедиться в их качестве и эффективности.

Компания не может считаться социально ответственной, если не заботится об окружающей среде. Самое новое оборудование, которым оснащен завод «Кусум Фарм», гарантирует чистоту природе. А идеальное состояние помещений обеспечивается многоуровневой системой фильтрации воды и воздуха. А лаборатория контроля качества, которая оборудована самыми современными приборами и обслуживается персоналом высочайшей квалификации. В 2017 году Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками был проведен повторный аудит на соответствие требованиям GMP, и завод его успешно прошел. А это еще раз доказывает, что препараты «Кусум Фарм», являются лекарственными средствами высокого качества.

Нет ничего более ценного в компании, чем ее сотрудники

Компания ответственно относится и к своим сотрудникам, гарантируя социальную защиту, что повышает качество и результативность их работы, усиливает лояльность и позволяет почувствовать свою сопричастность с компанией и ее успехом, поскольку успешная компания — это успешные люди. Своевременная выплата зарплаты, премии и бонусы, социальный пакет и медицинская страховка, удобный график работы, обучение, позволяющее постоянно повышать уровень знаний и квалификацию — в этом проявляется забота о своих сотрудниках.

Ответственность перед настоящим и будущим

Подрастающее поколение — это будущее не только завода, но и страны. Генеральный директор и основатель предприятия Раджив Гупта разработал большой социальный проект, который стартует в этом году. Его цель — финансовая поддержка талантливых детей из малообеспеченных семей и детских домов, которая даст им возможность развития. Кроме того, компания активно поддерживает развитие спорта, решая при помощи благотворительных отчислений множество социальных проблем.