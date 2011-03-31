Проблемы с зарплатой на «Фрунзе» ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (бывший завод «Фрунзе») не только не платит законно заработанные деньги, но и не дает справок о наличии задолженности - ни работникам, ни адвокатам, ни судам.

«Чтобы не платить зарплату, администрация предприятия не дает справки даже по требованию суда. За нарушение законодательства должна быть уголовная ответственность, но пока что судебная система и правоохранительные органы малоэффективны», - говорит заместитель председателя Независимого профсоюза наемных работников ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» Михаил Быченко.

За деньгами в суд

По данным реестра предприятий-должников по зарплате управления Гоструда в Сумской области, за 9 месяцев (с декабря прошлого года по 8 октября нынешнего) предприятие задолжало заводчанам 193 млн грн. Задолженность по зарплате у большинства работников составляет десятки тысяч гривен, а у некоторых уже перевалила за сотню тысяч. Плюс огромный долг перед уволившимися. Официальная причина невыплаты зарплаты, указанная в реестре, – «переориентация рынков сбыта и взаимоотношения между акционерами предприятия». В связи с не поступлением средств от основного учредителя -ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», долги по зарплатам накапливаются и у ООО «Маш-Сервис»: за восемь месяцев – больше 2 млн. грн. На этих двух предприятиях свыше 6 тысяч работников.

Отсудить долги по зарплате заводчанам помогают сразу несколько структур:

- Независимый профсоюз наемных работников объединения (ул. Ремесленная, 35/15, а также юрист, лидер свободного профсоюза «Воля» Сумского педуниверситета Юрий Кондратенко);

- Центр информационной поддержки работников Сумского НПО, организованный в приемной народного депутата Олега Медуницы (ул.Д.Галицкого, 27);

- юридический департамент УКРОПа Сумщины (ул.Харьковская, 5).

Некоторые работники предприятия идут в суд, наняв адвоката самостоятельно.

По данным Центра информационной поддержки работников Сумского НПО, в течение лета-осени этого года больше 2 тысяч работников ПАО обратились в суд. Когда в конце июля обращения приняли массовый характер, работодатель выплатил зарплату за полмесяца. С одной стороны, это позитивный момент, но с другой – сумма исковых требований изменилась, и работникам пришлось идти за новыми уведомлениями о размере зарплаты (т.н. «корешками»). Кроме «корешков», которые заводчане получают на предприятии без особых проблем, доказательной базой служат справки о размере задолженности, о сумме компенсации утраты части доходов за нарушение сроков выплаты зарплаты и пр. Однако предприятие всячески уклоняется от выдачи справок, с помощью которых люди могут доказать наличие задолженности. На адвокатские запросы начальник департамента правового обеспечения Сумского машиностроительного научно-производственного объединения Александр Танчик отвечает: «Информация о суммах начисленной заработной платы за соответствующие месяцы с расшифровкой по видам выплат, размерами и основаниями удержаний с заработной платы, суммой заработной платы, подлежащей выплате…была предоставлена в расчетных листах», т.е. в «корешках».

При этом в судах юристы ПАО заявляют обратное: «Истец в подтверждение факта существования задолженности указывает корешок о начисленной заработной плате, выдача которых в обществе не предусмотрена. В судебном приказе указана сумма якобы задолженности по заработной плате за неустановленный период, надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами не подтвержденная и определенная без определения удержания налогов, сборов и других обязательных платежей, что не дает считать судебный приказ соответствующим требованиям закона» (цитата из Определения Ковпаковского районного суда по делу № 592/8589/18 из Госреестра судебных решений). Выясняется, что предприятие отрицает заявленные требования относительно «якобы задолженности по заработной плате».

Т.о. работодателю удалось заблокировать кратчайший путь судебного принуждения к выплате заработанных денег через судебный приказ. В выдаче такого приказа суды работникам предприятия отказывают. При этом получившие отказ снова обращаются в суд – теперь, как и большинство заводчан, с исковым заявлением. Такой путь длиннее, но, как правило, решение выносится в пользу работников завода. «Почти 90 процентов работников завода, обратившимся в наш Центр, мы составили исковые заявления, которые либо уже удовлетворены, или рассмотрение которых еще продолжается», - сообщают в Центре информационной поддержки работников Сумского НПО.

Никакой управы

Последние месяцы показали: у владельцев предприятия (основные акционеры - Константин Григоришин, Владимир Лукьяненко, Вадим Новинский) нет добровольного желания выплатить заводчанам законно заработанные деньги.

Перспективы предприятия туманны. Трудовой коллектив с конца июня находится в режиме простоя. На работу периодически привлекается незначительная часть работников, часть площадок предприятия обесточены.

- Людей вызывают на работу, а работы нет, т.к. нет электричества. Это тоже схема, которая дает возможность работодателю не платить, поскольку заработная плата предусмотрена за выполненную работу. Это делается для того, чтобы запутать сумму долга, - отмечает М.Быченко.

По его словам, за два года через Независимый профсоюз прошли сотни людей – как работающих, так и уволившихся из-за нарушения работодателем условий оплаты труда.

- Сначала выплаты по решению суда шли веселее, - говорит лидер профсоюза. – Сейчас завод не производит продукции, а лишь отгружает произведенную раньше. Деньги на предприятие не поступают, т.к. счета под контролем правоохранительных органов. Мы давали правоохранительным органам информацию о схемах выведения средств в Россию. Но начальник МВД области Николай Лушпиенко на митинге, организованном нами у стен полиции, говорил: мол, мы ничего не можем сделать, т.к. по документам не нашли подтверждения, что у предприятия была возможность выплатить задолженность.

Как сообщил прокурор Сумской области Виталий Матвийчук в интервью sumy.today, по «Фрунзе» расследуется несколько дел - по контрактам и по зарплате. По зарплате одно закрывается, поскольку часть денег людям выплатили, другое открывается, потому что не выплатили.

- А подозрение объявили кому-нибудь?

- Нет. Людям от нашего подозрения лучше не станет. Зарплату им из-за этого не выплатят. И это никак не повлияет на появление денег. У «Фрунзе» большие проблемы, - ответил прокурор.