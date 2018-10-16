Інвестиції в розвиток сіл Сумщини Сьогодні за умов децентралізації кожна область, район чи село вирішує свої проблеми на кошти, що надійшли до місцевого бюджету. Міська інфраструктура краще розвинена, тому на потреби міста надходить значно більше грошей. У селах та районних центрах ситуація набагато складніша.

Відтік працездатного населення через брак робочих місць і малорозвинене підприємництво, відсутність комфортних умов для життя і розвитку дітей змушують тамтешніх очільників шукати підтримку де-інде. Часто голови районних адміністрацій і сільських рад звертаються по допомогу до місцевих депутатів чи представників великого бізнесу. Надійним соціальним партнером для реалізації великої кількості проектів для розвитку Сумщини стало ТОВ «Урожайна країна» — одне з підприємств Групи МХП.

У минулому році на підтримку громад Сумщини підприємство виділило понад 1 млн 350 тис. грн. Масштаби допомоги «Урожайної країни» різні: від облаштування дитячих майданчиків у селах до прокладання нових автошляхів між населеними пунктами і відновлення храмів. Одним з пріоритетних напрямів соціальних ініціатив підприємства є саме інфраструктурні проекти.

Оскільки для кожного села дуже важливе транспортне сполучення з іншими населеними пунктами, а також якість внутрішніх шляхів для комфортного і безпечного пересування в будь-яку пору доби, товариство допомогло відремонтувати дороги в селі Пустовійтівка, що на Роменщині. Господарство виділила 150 тис. грн на дорожні роботи, адже з таким масштабним проектом впоратись виключно за кошти з місцевих бюджетів не вдасться. Не менш важливим став ремонт дороги в селі Ободи Білопільського району на умовах співфінансування. Майже 70 тис. грн було спрямовано на відновлення автошляхів у селі Іваниця Недригайлівського району. Щорічно в зимовий період підприємство забезпечує своєчасне очищення доріг від снігу, а влітку допомагає зі скошуванням трави.

Відремонтована дорога в селі Пустовійтівка

Усвідомлюючи, наскільки важливе для людей здоров’я, керівництво підприємства неодноразово виділяло кошти на ремонт ФАПів та облаштування медкабінетів. Усе це для того, аби жителі віддалених сіл могли за першої ж необхідності звернутися до лікаря, не гаяли часу і почали необхідне лікування.

«З першого року, коли ТОВ «Урожайна країна» почало працювати на наших землях, воно зарекомендувало себе як порядне, відповідальне та успішне підприємство. З того часу почалася й наша співпраця. Неодноразово товариство виділяло кошти на ремонт дороги загального користування, придбавало футбольну форму для місцевої команди. На території нашої сільської ради є школа та дільнична лікарня, які часто звертаються до підприємства по допомогу і завжди можуть розраховувати на його підтримку. Окрім того, для потреб села щороку надається техніка для розчищення доріг від снігу взимку та підвезення дров для лікарні, обкошування узбіччя доріг навесні і влітку тощо. Завдяки їхній підтримці став можливий розвиток села», — подякував за допомогу Микола Солодовник, голова Річківської сільської ради.

Розвиток громади — це не лише допомога у вирішенні інфраструктурних проектів, а й турбота про збереження і відродження духовних надбань минулих поколінь. Так, за сприяння ТОВ «Урожайна країна» було реставровано Святодухівський собор у місті Ромни, на що підприємство спрямувало 50 тис. грн. Окрім того, на кошти товариства проведено освітлення у Смілівській церкві та придбано будівельні матеріали для каплички в селі Галка.

«Ми постійно отримуємо допомогу: як фінансову, так і з надання певних послуг. За період співпраці з підприємством вдалось відремонтувати сільський клуб, побудувати капличку, на яку «Урожайна країна» виділила 50 тис. грн. Постійно звертаємось по допомогу з розчищення снігу, вулиць, грейдерування доріг. Цього року попросили придбати для школи ноутбук, який необхідний для навчального процесу. Нас почули і відгукнулися на наш запит. Ще один проект — ремонт дороги потребує 100 тис. грн, 30 тис. надасть підприємство. Висловлюю величезну вдячність працівникам «Урожайної країни» та виконавчому директору Олександру Суходольському за їхню допомогу, адже з бюджету сільської ради на автотранспортні послуги гроші не виділяють, тож товариство працює на благо села виключно за власний кошт», — розповів про співпрацю громади з інвестором Руслан Кузьменко, голова Галківської сільської ради.

Капличка в селі Галка

Керівництво підприємства завжди підтримує молоде покоління. Школи і садочки отримують кошти на придбання техніки, меблів, спортивного інвентарю, ремонт, зокрема заміну вікон, дверей. Місцевим громадам важко впоратися самотужки навіть з такими побутовими проблемами. Саме тому забезпечення гідних і комфортних умов у дитсадочках і школах, збалансоване харчування, участь вихованців місцевих навчальних закладів у спортивних та інтелектуальних змаганнях чи олімпіадах, виїзні ознайомлювальні екскурсії — важливі інвестиції підприємства в майбутнє.

Доволі часто сільські школи потребують капітального чи хоча б косметичного ремонту, а в класах можуть бути відсутніми парти й дошки, не кажучи вже про комп'ютери та іншу техніку, без чого складно уявити навчальний процес. Так, Довгополівська сільська рада звернулася до підприємства з проханням допомогти з утепленням Овлашівської ЗОШ І-ІІ ст., аби діти не мерзли і менше хворіли взимку. Виділених державою коштів не вистачало на виконання всіх необхідних видів робіт, тому керівництво «Урожайної країни» одразу відгукнулося на прохання громади й спрямувало 285 тис. грн на утеплення будівлі.

У 2018 році учні перших класів по всій країні почали працювати за новою програмою в рамках реалізації проекту «Нова українська школа». Для цього необхідно було забезпечити першачків новими індивідуальними партами-трансформерами, які б відповідали вимогам освітньої реформи. Коштів у Хоминцівській сільській раді на придбання нових меблів бракувало, тому свою фінансову підтримку надало підприємство «Урожайна країна». За сприяння товариства було придбано 15 комплектів шкільних парт зі стільцями для місцевої школи, а вихованці Ведмежівської ЗОШ отримали в подарунок від підприємства новий сучасний ноутбук.

Цьогоріч за умовами соціальної угоди із 21 сільською радою на Сумщині товариство придбало подарунки для 296 першокласників на суму понад 160 тис. грн. Ці діти почнуть свій шлях науки з приємного сюрпризу. Загалом у 2018 році на преміювання кращих учнів у школах Роменського, Сумського, Білопільського, Недригайлівського, Буринського та Липоводолинського районів було виділено 100 тис. грн.

«Ми розуміємо, що формування упорядкованого українського суспільства починається ще з дитячого віку, а основи закладаються у дитсадочку і школі. Тому вкрай важливо заохотити молодь розвивати свою малу Батьківщину, докладати зусиль, аби кожному тут жилося краще і комфортніше. Більшість громад уже уклади з підприємством соціальні угоди, за умовами яких можуть розраховувати на надійну і всебічну підтримку в реалізації місцевих ініціатив», — запевнив Олександр Суходольський, виконавчий директор ТОВ «Урожайна країна».

Та не лише громада може розраховувати на допомогу підприємства, а й окремі жителі. Так, 21 сільська рада на Сумщині отримала кошти на придбання 90 продуктових кошиків для учасників бойових дій з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення на загальну суму 50 тис. грн. У рахунок соціальної угоди пайщику із села Ободи надали фінансову допомогу від товариства для придбання інвалідного візочка. На звернення Річківської сільської ради підприємство виділило кошти на лікування тяжкохворого жителя села, адже родинні заощадження уже вичерпалися, а хвороба ніяк не відступає.

Однак не лише допомога в проблемних ситуаціях, а й спільне святкування роблять людей ближчими один до одного. Тому Дні села зі смачними частуваннями, розвагами для дітей, виступами зірок і колективів художньої самодіяльності, районні спортивні змагання чи святкування з нагоди державних чи релігійних свят не проходять без підтримки і безпосередньої участі «Урожайної країни».

«За роки роботи нашого підприємства на Сумщині довіра мешканців тутешніх сіл до нас значно зміцніла, адже більшість ініціатив, спрямованих на розвиток населених пунктів, ми втілюємо пліч-о-пліч із місцевими жителями. Нам приємно, що разом ми не лише вирішуємо нагальні проблеми, ремонтуємо дороги і проводимо ремонти, а й святкуємо спільні досягнення, відзначаємо Дні сіл та інші місцеві й національні свята. Така співпраця ще більше зближує нас усіх зарази спільних цілей. Тож, сподіваюся, попереду ще багато спільних звершень», — висловив свої сподівання Олександр Суходольський. — Допомога людям — важлива частина нашої роботи. Досвід співпраці великого бізнесу з громадою має стати добрим прикладом для наслідування для інших підприємців краю».

Компанія МХП упродовж 20-річної роботи керується принципами соціальної відповідальності, тому завжди долучається до розвитку регіонів на території розташування підприємств холдингу. Підприємства МХП з кожним роком збільшують масштаби фінансування місцевих ініціатив. Багато проектів уже реалізовано, але ще більше заплановано. Тож, плідна співпраця громади Сумщини з «Урожайною країною» триває.