Гройсман примусив газового монополіста знизити ціни на 300 гривень Ціна на газ для населення вже у травні знизиться на 300 гривень і ця динаміка продовжиться. Це стало можливим завдяки принциповій позиції Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Я поставив жорстку умову монополісту Нафтогазу знизити ціну на газ. Урешті-решт вони ухвалили рішення, що ідуть на зменшення цін на газ. Поки що у травні - мінус 300 грн. Ринки падають, я думаю, ця динаміка продовжиться. Це добра новина. Я радий, що у них запанував здоровий глузд», - зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Під час засідання Кабінету міністрів України на минулому тижні він висловив стурбованість нахабством державної компанії НАК «Нафтогаз України», яка «спілкується» зі своїм акціонером – українським народом – мовою шантажу. «Мені це вже все набридло, як і мільйонам українців, коли приватні інтереси менеджменту компанії ставляться вище за національні», - заявив Прем'єр.

Газовий монополіст всіма можливими шляхами домагався підняти ціну на газ для українців. Втім, кон’юнктура на ринку газу в Україні і в світі демонструє зниження ціни. Тому, Уряд 3 квітня 2019 року прийняв Постанову №293. Відповідно до документу, Уряд зобов’язав державну компанію НАК «Нафтогаз України» з травня знизити ціни на газ для населення. Головним аргументом було те, що якщо промисловість купує блакитне паливо дешевше, населення не може платити більше. В разі невиконання газовим монополістом рішення Уряду, Володимир Гройсман заявив про можливість відставки голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Справедливий гнів Володимира Гройсмана подіяв. 22 квітня за дорученням Кабінету Міністрів НАК «Нафтогаз України» спільно з представниками Уряду розробив новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення на 15% вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня, а й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. кубометрів.

Цей механізм передбачає такий підхід: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену в постанові КМУ №867 від 19.10.18 р., ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова вартість газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

«Я завжди був проти зростання ціни на газ. Людям важко платити, я це розумію. Але якщо у 2008 році старі політики приймають рішення підписати зобов'язання України, потім набирають під це борги, а потім я як прем'єр-міністр маю ці борги віддавати, - я не маю вибору. Це непопулярні рішення, які не подобаються ні мені, ні людям. Але якщо у Європі ринкові ціни падають, то чому Нафтогаз не приймає швидких рішень, а починають крутити це питання? Я їх попередив: якщо вони будуть маніпулювати цим питанням, то мені з ними не по дорозі. Як і більшості громадян України. Нафтогаз має виконувати соціальну функцію», - зазначив глава Уряду.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вкотре наголосив, що Україна має позбутися будь-якої залежності від іноземних ринків, збільшуючи власний видобуток газу.

«Це другий раз, коли я поставив жорстку вимогу перед «Нафтогазом» щодо зниження ціни на газ. Третього разу не буде. Тому нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим», - зауважив Володимир Гройсман.