«Кусум Фарм»: 10 лет на страже здоровья ® Сегодня люди живут в среднем на 30 лет дольше, чем 100 лет назад. Такое значительное увеличение продолжительности и улучшение качества жизни в большой степени является заслугами фармацевтических компаний, которые производят качественные, эффективные и безопасные лекарственные средства.

10 лет назад в Сумах появилось новое предприятие «Кусум Фарм». Сегодня группа компаний Кусум входит в десятку крупнейших фармацевтических компаний Украины. Занимаясь производством лекарств, предназначенных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными (в том числе сахарный диабет) заболеваниями, а также препаратов, которые используются в педиатрии, компания вносит огромный вклад в здоровье нации.

Завод «Кусум Фарм» - это предприятие, которое создает рабочие места для жителей Сум, обеспечивая каждого сотрудника достойной зарплатой, а также гарантирует уверенность и стабильность в будущем. В преддверии юбилея мы решили расспросить сотрудников ООО «Кусум Фарм» о том, помнят ли они свой первый рабочий день, какие события произошли за 10 лет, что изменилось за это время и что они хотели бы пожелать компании на будущее.

Дмитрий Бобраков, отдел обеспечения качества, контролер продукции медицинского назначения в процессе производства:

- Мой первый день в «Кусум Фарм» был особенным, так как совпал с торжественным открытием завода. Это было в августе 2009 года. Мне запомнились невероятно красочные одежды в традициях индийской культуры и красная ковровая дорожка от ворот до входа в офис. Я даже на какой-то момент забыл, что нахожусь в Украине. Так ярко и необычно началась моя работа в «Кусум Фарм». Совсем скоро компания стала для меня вторым домом. Руководство предоставляет каждому из нас возможность набираться опыта, знаний, проявляя заботу о сотрудниках. Все это позволяет полностью сконцентрироваться на своем любимом деле. С каждым годом изменения становятся все заметнее - предприятие постоянно движется вперед, закупается и внедряется современное оборудование, разрабатываются новые препараты, увеличивается заработная плата. Отмечая 10-летний юбилей, я хотел бы пожелать нашему предприятию дальнейшего продвижения на рынке Украины и других стран, а своим коллегам - заработной платы на уровне Европы. Это вполне возможно, ведь политика предприятия – это качественные, эффективные и безопасные лекарства для каждого. И за этим качеством стоит труд каждого сотрудника завода. Я желаю всем нам успехов!

Ирина Надеева, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности:

- Мой первый день в компании «Кусум Фарм» запомнился мне на всю жизнь. Я принесла свое резюме и сразу попала на собеседование к генеральному директору Радживу Гупта. Невероятное ощущение счастья, которое испытывала с самого начала, чувствуется и по сей день, а ведь прошло уже 10 лет. За это время «Кусум Фарм» прошла путь от строительства завода до компании, входящей в десятку крупнейших в Украине.

Хочу пожелать нам стремительного, энергичного развития, расширения имеющихся производственных мощностей, строительства новых заводов, чтобы компанию «Кусум Фарм» знали на всех континентах, во всех странах как производителя качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств.

Евгений Мирошниченко, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики (инженерный отдел):

- До начала работы в ООО «Кусум Фарм» у меня была другая специализация, и в первый день на рабочем месте были опасения, что не справлюсь с поставленными задачами, так как оборудование для меня было абсолютно новым. Но когда я познакомился с коллективом, мои опасения исчезли. Этот день мне запомнился ощущением, что ничего невозможного нет и я все смогу. Коллектив нашей компании был и остается доброжелательным и приветливым, что очень важно. Работая долгое время в «Кусум Фарм», я стараюсь оправдать то доверие, которое мне оказывают, и всегда работаю на совесть. Я горжусь тем, что сегодня работаю в этой компании. За 10 лет наш коллектив значительно увеличился, выросло производство, добавилось новое оборудование, и мы продолжаем двигаться вперед. Компания «Кусум Фарм» очень дорожит своими сотрудниками, уделяет внимание их развитию и обучению, поощряет за хорошо выполненную и качественную работу. Я хотел бы всем нам пожелать идти намеченным путем, получить признание не только в Украине, но и во всем мире, чтобы каждый сотрудник испытывал гордость за свой труд и его результаты.

Антон Чуркин, начальник отдела проектов информационных технологий:

- Я испытывал разные чувства, в первую очередь, радость, что смогу применить свои умения и навыки в полной мере на новом высокотехнологичном производстве. Мне всегда были интересны задачи и вызовы, с которыми могу столкнуться. «Кусум Фарм» стал для меня второй семьей - рядом всегда были люди, которые поддерживали, учили, помогали во всем. Столько всего изменилось за 10 лет - вряд ли можно все перечислить, но одно могу сказать точно: все изменения были в лучшую сторону. Компания выросла, заняла достойное место на фармацевтическом рынке Украины, а главное - мы не останавливаемся и уверенно идем к поставленным целям. Компании «Кусум Фарм» хочу пожелать дальнейшего движения вперед, с легкостью преодолевать любые препятствия на своем пути. А нашей большой и дружной команде - вдохновения, новых интересных идей и успехов во всех начинаниях.

Андрей Краска, старший аппаратчик смешивания:

- Мой первый день в компании «Кусум Фарм» запомнился тем, что я встретился с большим количеством интересных людей. Среди них были и строители, которые приехали из Индии. Общение с ними дало мне возможность больше узнать об этой стране, о ее культуре. Именно тогда я познакомился со своими будущими коллегами, которые стали моими друзьями, и эта дружба длится вот уже 10 лет. Трудно описать эмоции, которые переполняли меня, но точно помню, что это был еще и интерес, немного смешанный со страхом, так как мне еще не приходилось работать в такой большой компании, связанной с фармацевтикой. Непросто рассказать в нескольких словах об отрезке жизни длиною в 10 лет. Припоминаются трудности и радости, взлеты и падения. Вспоминаются разные моменты, грустные и счастливые, но мы переживали их все вместе и всегда поддерживали и радовались друг за друга. Наша жизнь была настолько насыщенной разными событиями, что время пролетело незаметно. За эти годы в компании изменилось многое: благодаря усердной работе наших сотрудников компания стала одной из лучших в Украине, мы увеличили количество производимой продукции, расширились горизонты в плане сотрудничества с другими странами, началось строительство нового производственного цеха. Хочу пожелать компании достижения еще больших высот, финансовой стабильности и процветания, обеспечения благоприятных условий труда и еще более высокой заработной платы. И, конечно же, желаю всем сотрудникам компании «Кусум Фарм» крепкого здоровья и семейного благополучия.

Елена Моновцова, химик-аналитик ОКК:

- Я хорошо помню: это было 1 июня 2008 года. После 15 лет работы на Сумской биофабрике я решила попробовать себя в другой отрасли. Первые положительные эмоции я получила после собеседования, которое проводил Раджив Гупта. Я очень благодарна ему за то, что, несмотря на отсутствие опыта работы в фармацевтике, он поверил в меня и взял на работу. На тот момент завод еще не был введен в эксплуатацию, и, чтобы ускорить этот процесс, мы готовы были выполнять любую работу (строили, красили, убирали), лишь бы он быстрее открылся. В августе 2009 года это свершилось. И вот прошло 11 лет, и я ни одной минуты не пожалела, что работаю на этом предприятии. Благодаря «Кусум Фарм» я смогла дать отличное образование своей старшей дочери и стала надежной опорой своим пожилым родителям. За 10 лет наша компания многого достигла. С каждым годом мы выходим на более высокий уровень, повышаем производительность, улучшаем качество продукции, выпускаем новые препараты, увеличивая ассортимент продукции. Я очень рада, что у нас в Сумах есть такое процветающее предприятие, и хотела бы, чтобы наши слаженные действия, ответственность, энтузиазм, целеустремленность были вознаграждены огромными прибылями, стабильностью и благодарностью покупателей. От всей души желаю удерживать лидирующие позиции, уверено шагать вперед, оставляя позади всех конкурентов. Всем желаю рабочего настроения, дружеской атмосферы в коллективе, любить свою работу и получать от нее только удовольствие и чтобы зарплаты удерживали всех на рабочих местах. А еще веселых корпоративов! С юбилеем всех нас!

За 10 лет компания «Кусум Фарм» доказала, что если ставить перед собой благородные цели и стремиться к их выполнению, то практически с нуля можно стать одним из самых успешных современных фармацевтических заводов в Украине, производить качественные, жизненно важные препараты, которые лидируют в своих сегментах и быть действительно предприятием «В Украине – для украинцев!».