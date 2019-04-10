На перенавчання безробітного коштів шкодувати не треба В обласній службі зайнятості перебувала член правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від представників роботодавців, голова всеукраїнського об’єднання роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів Ольга Тарасенко.

Вона висловила низку пропозицій щодо активізації співпраці влади та, зокрема, служби зайнятості з роботодавцями Сумщини.

- У період зміни економічної моделі розвитку держави важливо не втратити трудовий потенціал, - говорить О.Тарасенко. – Маю на увазі перш за все тих людей, яких сьогодні вважаємо безробітними. На їх навчання, перенавчання не варто шкодувати коштів. Адже затребуваність на кадри постійно зростатиме. Демографічна ситуація диктує власний розпорядок дня. Завдання служби зайнятості – адаптувати людину до суттєвих змін умов праці. Погодьтеся: зміна професії, навичок легко не дається навіть у психологічному плані.

На переконання Ольги Тарасенко, за об’єднаними територіальними громадами - майбутній адміністративний устрій держави. Тож до їх створення слід підходити уважно, враховуючи найменші дрібниці та пропозиції громадян.

О.Тарасенко відзначила зусилля обласної служби зайнятості у царині навчання сільського населення професіям, які неодмінно будуть затребувані на ринку праці: садоводи, ягідники, бджільники тощо.

У свою чергу директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний відмітив, що у Сумській області 14,9 тис. роботодавців, які використовують найману працю, та є платниками до Фонду, з них 6,7 тис. – юридичні особи, 8,2 тис. – фізичні особи. У т.ч. по місту Суми - 6,1 тис. роботодавців, які використовують найману працю, з них 3,1 тис. – юридичні особи, 3 тис. – фізичні особи.

Служба зайнятості співпрацює роботодавцями, у тому числі з найбільшими підприємствами: АТ «Сумське НВО» (працевлаштовано за сприянням служби зайнятості з початку року – 659 осіб), ПАТ «Сумихімпром» (33), АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (124), КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (43), ТОВ «Таланпром» (126), ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (11), ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» (52) та інші.

За словами В.Підлісного, основні напрямки співпраці з роботодавцями знаходяться у пріоритеті роботи служби зайнятості.

- Найголовніше – працевлаштування осіб та вирішення кадрових потреб роботодавців. Державна служба зайнятості володіє найбільшою базою вакансій та шукачів роботи в Україні. Інформація про вільні робочі місця розміщується в електронній базі вакансій Державної служби зайнятості, у секторах самостійного пошуку роботи, на сайті служби зайнятості. Служба зайнятості має та використовує інформацію про професійно-кваліфікаційний склад претендентів на роботу та їх резюме, - каже В.Підлісний. - Служба зайнятості компенсує витрати роботодавця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі якщо роботодавець віднайшов можливість працевлаштувати на нове робоче місце неконкурентоспроможних осіб за сприянням служби зайнятості, або в пріоритетних видах економічної діяльності. Також служба зайнятості компенсує витрати роботодавця на оплату праці, якщо він працевлаштував внутрішньо-переміщену особу.

Якщо роботодавець зацікавлений у кваліфікованих працівниках – на допомогу прийде Державна служба зайнятості. У центрах зайнятості здійснюється підбір та професійне навчання безробітних за професіями, які потрібні підприємству. Коли у роботодавця є потреба у виконанні тимчасових робіт, служба пропонує підбір персоналу для виконання різних видів тимчасових робіт з числа осіб, що перебувають на обліку у службі зайнятості.

Якщо на підприємстві скорочення – Державна служба зайнятості надасть вивільнюваним працівникам комплекс спеціальних послуг: проконсультує працівників щодо їхніх прав і державних гарантій соціального захисту, організації професійного навчання та самозайнятості, допоможе у пошуку і підборі підходящої роботи.