Экономика

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Сегодня 14:17260

Сергей Голуб о том, как создать самый успешный дорожно-строительный бизнес на Сумщине

Имя Сергея Голуба – известно больше в профессиональной сфере, но даже тут, его личность вызывает все больший интерес. Ведь этот человек сумел создать не просто линейку современных предприятий в строительстве, но и, по сути, вернуть Сумщине целый ряд утраченных позиций в дорожной отрасли.

Сегодня его компании «РОАД КОНСТРАКШН», «СУМЫМОСТОБУД» и «ГЕЛИКОН» являются лидерами в своем сегменте рынка.

Так, «Роад констракшн» является лучшей частной дорожно-строительной компанией области. Именно эта компания берется за ремонт самых сложных объектов и делает это успешно, оставляя после довольных и заказчиков, и потребителей.

«СУМЫМОСТОБУД» сегодня - это лидер по строительству дорожных коммуникаций. Только за один этот сезон компания построила и отремонтировала до десятка различных объектов по всей территории области.

ТОВ «ГЕЛИКОН» - производственная компания, обладающая целым рядом современных производств строительных материалов – один только самый новый полностью компьютеризированный асфальтный завод в Степановке чего стоит.

А ведь еще есть производства дорожной плитки, бордюр, железобетонных изделий… 

- Сергей Леонидович, Вы достигли значительных успехов в дорожном и строительном бизнесе. В чем Ваш секрет?

- Я бы не сказал, что есть какой-то конкретный секрет. Просто я «помешан» на качестве и технологиях. Мне важно не просто сделать работу хорошо, а сделать ее лучше всех, предоставить клиенту лучшие варианты и по надежности, и по срокам. Понятное дело, все это невозможно без постоянных внедрений технологий. Ведь если мы сейчас где-то остановимся или просто зазеваемся, то конкуренты смогут быстро нас обойти – поэтому мы и пашем как проклятые, чтобы быть впереди.

Да, это сложно и иногда кажется, что невозможно – но именно от такой работы и получаешь в конце концов настоящее удовлетворение. Осознание того, что ты все сделал правильно и хорошо, дает вдохновение продолжать двигаться вперед. Потому как за всем этим всегда находится довольный клиент – а в нашем бизнесе это не только чиновник, который является заказчиком, но и огромное количество людей. Ведь именно они ежедневно пользуются, как потребители, плодами нашей работы – ездят на автомобилях по нашим дорогам и мостам, передвигаются по нашим тротуарам, строят дома из наших строительных материалов. И по всем этим позициям мы хотим получить благодарных клиентов – это, как видите и к карме хорошо, и бизнесу очень способствует.

- Поясните, пожалуйста, с чем связан запуск Вами нового бренда – RGM Group?

- Как Вы сами отмечали, сегодня я явлюсь идейным вдохновителем, определяя стратегию и дальнейшее развитие: «Роад констракшн», «Геликон» и «Мостобуд» - именно первые буквы названий этих компаний и вошли в название нового бренда. 

А вообще, у каждой из этих компаний разное направление деятельности, но все вместе они дают возможность осуществлять полный спектр услуг по ремонту дорог и дорожных коммуникаций. Дабы нашим клиентам было проще работать с нами, мы решили объединить все это в одну центральную структуру, которая более эффективно управляла бы всеми производственными процессами, для этого и был создан бренд «RGM Group».

Конечно, хорошо бы было все это сделать раньше, на этапе создания компаний – но так уж сложилось, что все они имеют свою историю (например, тот же «Мостобуд» почти 50 лет). Я же свой бизнес начинал с нуля и чисто физически не мог сразу все сделать по высшему разряду. Поэтому понадобилось время, чтобы сперва каждую из этих компаний создать или выкупить, сделать лидером с своей отрасли, а теперь вот мы пришли и к созданию единого бренда, который, уверен, станет настоящей гарантией качества. Ведь мы просто уверены, что и у нас в стране можно делать хорошие дороги и ежедневно подкрепляем эту уверенность, конкретными проектами.

- В рамках ребрендинга компании уже появилась команда по гандболу «RGM Group-СумДУ». Почему именно гандбол?

- Возможно это чудачество, но я не хочу быть как все, спонсируя, например, футбол. Тут же, с одной стороны, обратились люди с которыми я давно знаком и знаю, что выделенные средства пойдут действительно на спорт, а с другой -  ребята-спортсмены действительно хорошо играют в гандбол, так почему бы их не поддержать?.. Так смотри, наш город станет известен еще и с этой стороны…

Ведь если этого не делать, не пробовать, не экспериментировать, то уж точно ничего не изменится и все будет по-старому. А я хочу сделать лучше и в силу своих возможностей это делаю.

Кроме этого, зная, что мое интервью выйдет в преддверии праздников, хочу воспользоваться случаем и поздравить:

Дорогие земляки! Сумчане и гости нашего региона! Поздравляю вас с долгожданными праздниками – Новым годом и Рождеством!

Желаю всем вам, дорогие друзья, в новом году здоровья, благополучия, исполнения самых смелых планов, гармонии и счастья. Важно, чтобы каждый человек чувствовал – жизнь меняется к лучшему.

Пусть вас согревает любовь и забота ваших родных и близких. Пусть в каждой семье и в нашем общем доме царят мир и согласие!
С Новым годом, друзья! 


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Экономика RgM Group Сергей Голуб
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