Новогодний стол-2020: во сколько обойдется праздник Каждый год накануне 31 декабря мы отправляемся в сумские магазины, чтобы, исследовав цены на продукты, сообщить своим читателям во сколько обойдется новогоднее меню

По сравнению с нашими прошлогодними покупками нынешний новогодний стол подорожал примерно на треть. По нашим субъективным подсчетам, на праздничное застолье-2020 сумчанам придется потратить около 2 тыс. грн. Если отказаться от деликатесов, можно уложиться в 1500 грн.

По нашим субъективным подсчетам

Начнем с отказа. К примеру, от хамона за 600-800 грн/кг отказаться не так уж сложно. Но как обойтись без традиционных деликатесов?! Взять хотя бы новогодний «must have» - шампанское (100 грн), мандарины (40-50 грн/кг) и… конечно же, бутерброды с икрой (250-300 грн). Вот уже и придется выложить около 400 грн. Правда, если икру заменить кусочками семги или форели (200 г - около 100-120 грн), без ущерба праздничному меню бутерброды обойдутся значительно дешевле.

Можно не готовить традиционный салат «Оливье», но его стоимость (около 200 грн/кг) дает представление о примерных затратах на остальные подобные новогодние блюда. Самый дорогой ингредиент в «Оливье» – мясо (можно отварить 1 кг свинины или курятины - примерно 100 грн/кг, полкилограмма вареной колбасы обойдется в два раза дешевле). Примерно еще 100 грн придется потратить на остальные продукты (зеленый горошек, яйца, майонез), а если покупать еще картофель, морковь, лук, соленые огурцы, то выйдет и того дороже.

Еще больше от наличия или отсутствия собственного урожая овощей зависит цена «сельди под шубой». В то время как сама сельдь обойдется гривен в 50. Из-за летней засухи овощи стоят дороже, поэтому добавляем еще 50 грн. Готовя салат с крабовыми палочками (30-летние называют его салатом своего детства), тоже можно уложиться в 100 грн.

Так что на новогодние салаты (возможно, это будет не «Оливье» и «Сельдь под шубой», а, к примеру «Цезарь» (с перепелиными яйцами) и «Греческий» (с сыром фета, маслинами, свежими помидорами, огурцами, сладким перцем), или какое-либо другое сочетание, возможно с морепродуктами) все равно придется потратить около 400-500 грн.

Примерную цену основного мясного блюда легко прикинуть из расчета 100 грн за килограмм (цены на мясо удержались на уровне прошлого года). То ли это будет свинина, то ли птица – неважно: прибавляем к расходам еще около 300 грн плюс гривен 20-50 на гарнир.

На этом этапе мы «переваливаем» за прошлогодний минимум, который составлял чуть больше 1000 грн. А как же сырная, мясная, рыбная и свежеовощная нарезка?! Даже если взять всего по чуть-чуть – придется потратить как минимум прошлогодние 300 грн.

Десертом и напитками пренебречь тоже нельзя. Хотя и преувеличивать их роль в новогоднем застолье не стоит. Торт обойдется около 200 грн. Немного конфет и фруктов – еще 100 грн. И еще гривен 200-300 надо предусмотреть на напитки.

В итоге общая сумма расходов, по нашим субъективным подсчетам, составила 2000 грн. Если сократить до минимума количество салатов, отказаться от деликатесов и, возможно, торта, а также ограничить количество алкогольных напитков одной бутылкой шампанского, можно уложиться примерно в 1500-1600 грн.

"Как считают ученые"

По подсчетам экспертов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», новогодний стол - 2020 обойдется украинцам в 1620 грн. При этом 3 кг традиционного салата "Оливье" можно приготовить за 140 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова его директора Юрия Лупенко, - сообщает информационное агентство УНИАН.

"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола - 2019 всего лишь на 5,6% и составит 1620,70 грн", - сказал он. По словам Ю.Лупенко, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.п.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдутся в 140 грн. Это на 7,9% дороже, чем при праздновании Нового 2019 года. Самым дорогим ингредиентом блюда станет колбаса по цене в среднем 58,50 грн за 0,5 кг.

Немного дешевле – 120,22 грн – будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг). Это всего лишь на 1,6% дороже, чем «шуба» Нового 2019 года. Львиную долю стоимости салата составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг.

Также, по оценкам экспертов, общая стоимость около 2,5 кг мясных продуктов (по 0,5 кг колбасы «Салями», копченой подбрюшины и свиного битка, а также 1 кг куриного свежего филе) на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) - 22,57 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Стоимость овощей на новогоднем столе, по расчетам Института аграрной экономики, составит в среднем 181,71 грн: огурцы свежие (0,5 кг) – 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) – 32,92 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. "За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов -в среднем 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн", - отмечает эксперт.

Бутылка игристого вина (0,75 л) - в 100 грн. В полтора раза дороже – 160 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки украинского производства.

При этом безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн - 2 л сока, 1,5 л минеральной воды и 2 л сладкой газировки.

Деликатесы баночка красной икры (120 г) - в 250 грн, 200 г красной рыбы – 220 грн. "Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн", - отметил Ю.Лупенко.

Также он добавил, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами может обойтись жителям столицы в 2294 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% в годовом выражении, к октябрю цены выросли на 0,1%.