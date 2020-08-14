Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки За інформацією обласного центру зайнятості з загальної кількості шукачів роботи, які звернулися до служби зайнятості у січні-липні поточного року, більшість складали жінки 20288 (54%), а на чоловічу стать припало 46% (17576 осіб).

Показник працевлаштування за вказаний період виставив пріоритет чоловічій статі - 60% (6506 осіб) та 40% (4330 жінок) змінили статус з безробітного на працюючу особу.

Порівняно з чоловіками жінки більш охоче скористалися профорієнтаційними послугами, якими в цілому було охоплено 14889 безробітних, з них 54% (8041 особа) безробітних жінок та 46% (6848 осіб) чоловіків.

Проте економічна активність чоловіків вплинула на лідерство щодо участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру та проходженні професійного навчання.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці за зазначений період до професійного навчання за направленням обласної служби зайнятості було залучено 1984 безробітних, зокрема 456 жінок (23%) та 1528 (77%) чоловіків.

За 7 місяців поточного року 1410 шукачів роботивзяли участьу громадських та інших роботах тимчасового характеру, з них жінки- 39% (556 осіб) та 61% (854 особи) - чоловіки.