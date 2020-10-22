Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31216

Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу

Усі золотисті одногривневі монети та монети номіналом 10 і 50 копійок залишаються дійсним платіжним засобом.

Таке роз’яснення Національного банку обумовлено тим, що до Нацбанку в жовтні часто зверталися громадяни із запитанням «Чи залишається в обігу золотиста одногривнева монета?». Вони скаржилися на прикрі випадки, коли не змогли заплатити за товари чи послуги через те, що нібито одногривневу золотисту монету вилучено з обігу.

Нацбанк відповідально заявляє – це не так! Такими монетами можна вільно розрахуватися на території всієї України. У магазинах, у банках, у транспорті, в закладах громадського харчування та побуту тощо. Їх зобов’язані приймати для розрахунків усюди та усі в нашій країні – продавці, касири, водії маршруток. 

Крім того, монети номіналом 10 і 50 копійок також залишаються дійсним платіжним засобом. Усі суб’єкти господарювання повинні приймати їх під час готівкових розрахунків.

Цьогоріч Національний банк вилучив з обігу лише монети номіналом 25 копійок. Їх можна обміняти упродовж наступного року у відділеннях усіх банків. А потім упродовж ще двох років – у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ), адреси їх відділень розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ: https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank). Обмін має здійснюватися безкоштовно та без обмежень.

У разі відмови банків приймати для обміну монети 25 копійок громадяни можуть звертатися зі скаргами до Національного банку. Усі факти Національний банк ретельно перевірятиме та реагуватиме на них. 

 
Экономика

Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
Сегодня 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
Сегодня 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
Сегодня 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение
23.10.2020 12:39
Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
23.10.2020 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
22.10.2020 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
22.10.2020 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
22.10.2020 11:25
view counter

Новости

В Сумах всего 105 новых случаев COVID-19
Сегодня 09:00
Выборы-2020: что происходит (обновляется)
Вчера 08:35
На Сумщине стало больше «красных» карантинных зон
23.10.2020 12:01
Новое исследование показывает, что родители, которые моют пустышки во рту, улучшают здоровье своих детей
Сегодня 12:30
Мошенники выманили у жителей Сум и района почти 87 000 гривен
Сегодня 11:57
В Сумах во время пожара пожарные спасли 2 взрослых и ребенка (видео)
Сегодня 11:55
На Сумщине изъяли у супругов радиационный авиаприбор, который они несли из России
Сегодня 11:23
На Сумщине полиция раскрыла незаконное завладение мопедом
Сегодня 11:19
За неделю на Сумщине зарегистрировано 1575 ЧП
Сегодня 10:38
В Сумской облсовет предварительно проходят 6 партий
Сегодня 09:51
Полиция Сумщины открыла еще два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства
Сегодня 09:13
Верховный Суд оставил без изменений наказание для напавших на бизнесмена на Сумщине
Сегодня 09:06
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.