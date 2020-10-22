Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу Усі золотисті одногривневі монети та монети номіналом 10 і 50 копійок залишаються дійсним платіжним засобом.

Таке роз’яснення Національного банку обумовлено тим, що до Нацбанку в жовтні часто зверталися громадяни із запитанням «Чи залишається в обігу золотиста одногривнева монета?». Вони скаржилися на прикрі випадки, коли не змогли заплатити за товари чи послуги через те, що нібито одногривневу золотисту монету вилучено з обігу.

Нацбанк відповідально заявляє – це не так! Такими монетами можна вільно розрахуватися на території всієї України. У магазинах, у банках, у транспорті, в закладах громадського харчування та побуту тощо. Їх зобов’язані приймати для розрахунків усюди та усі в нашій країні – продавці, касири, водії маршруток.

Крім того, монети номіналом 10 і 50 копійок також залишаються дійсним платіжним засобом. Усі суб’єкти господарювання повинні приймати їх під час готівкових розрахунків.

Цьогоріч Національний банк вилучив з обігу лише монети номіналом 25 копійок. Їх можна обміняти упродовж наступного року у відділеннях усіх банків. А потім упродовж ще двох років – у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ), адреси їх відділень розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ: https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank). Обмін має здійснюватися безкоштовно та без обмежень.

У разі відмови банків приймати для обміну монети 25 копійок громадяни можуть звертатися зі скаргами до Національного банку. Усі факти Національний банк ретельно перевірятиме та реагуватиме на них.