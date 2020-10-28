Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05224

Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років

Уперше у рейтингу, який опублікував Світовий економічний форум, з’явилися такі навички, як активне навчання, витривалість, стресостійкість та гнучкість, до 2025 року 50% усіх співробітників потребуватимуть перекваліфікації, оскільки впроваджуються щораз нові технології.

– Такі прогнози Світовий банк готує кожні 5 років, – розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості, кандидат педагогічних наук Володимир Підлісний. – Порівняно з попереднім рейтингом найбільш затребувані навички істотно не змінилися. Перші 2 місця знову посідають аналітичне мислення та інноваційність, здатність до активного і цілеспрямованого навчання. Серед інших найбільш затребуваних навичок – розв’язання складних проблем, критичне мислення та аналіз, креативність, оригінальність та ініціативність, лідерство і соціальний вплив. Важливі навички - застосування і проєктування технологій, моніторинг і контроль, програмування, стресостійкість та гнучкість, міркування та генерування ідей. За останні 5 років у топ-10 Світового економічного форуму з’явилося 7 нових навичок. Змінився лідер останнього десятиріччя. Навичка «комплексно вирішувати завдання» поступилася місцем «аналітичному та інноваційному мисленню», якої не було раніше навіть у десятці. Настав зоряний час і таких навичок, як стресостійкість та гнучкість. Бо навіть геній мало чого вартий, коли його може вибити із колії якась дрібничка.

Проектне навчання, розв’язання проблем та генерація ідей витіснили з десятої позиції рейтингу «розвиток розумових здібностей та IQ». Простіше кажучи, виготовити виріб за певним шаблоном уже не є цінністю, це може зробити і робот. Придумати виріб, спроектувати, випробувати, виготовити і продати – це навички, які будуть ще більше цінуватися у недалекому майбутньому. Це зумовлено змінами у змісті діяльності, швидкими змінами технологій, які використовують для розв’язування основних задач. Рутинні дії витісняються штучним інтелектом, роботами, засобами автоматизації. Натомість дедалі важливішими стають здатність ефективно діяти в нових або не стандартних ситуаціях, швидко адаптуватися до умов, приймати оптимальні рішення й відповідати за певну частину спільної роботи, робити внесок у загальний результат.

На сьогодні значна частина випускників наших закладів освіти та викладачів не готова до нових викликів. На жаль, далеко не всі розуміють, що без якісної освіти неможливо розв’язувати складні соціальні та економічні проблеми України, забезпечити її конкурентоспроможність і успішність у глобалізованому світі.

Зміна основних навичок вказує на швидкоплинність процесів у сучасному світі. Згідно з українським законодавством, держстандарти освіти переглядають не частіше як раз на 10 років. Це дуже довго, бо за 8 років змінюються глобальні підходи. Наша система освіти має швидше реагувати на нові виклики.

 
Экономика

Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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